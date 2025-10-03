Werner Schünemann fará leitura pública de "O Continente" pelo RS, em homenagem a Erico Verissimo: “Um dos maiores escritores que já existiu”

Schünemann se diz honrado com a oportunidade. Marcelo Nunes / Divulgação

O Continente – primeiro livro da trilogia O Tempo e o Vento –, de Erico Verissimo (1905-1975), terá leitura ao vivo interpretada pelo ator gaúcho Werner Schünemann. A partir desta sexta-feira (3), as sessões gratuitas e abertas ao público serão realizadas em cinco cidades do Estado: Alegrete, Uruguaiana, Bento Gonçalves, Erechim e Porto Alegre (confira abaixo o serviço completo). A iniciativa do Circuito Sesc de Literatura integra as comemorações dos 120 anos do escritor nascido em Cruz Alta, na Região Noroeste.

Natural de Porto Alegre, Schünemann conhece bem a força da literatura gaúcha. No filme Netto Perde Sua Alma (2001), inspirado no livro de Tabajara Ruas, deu vida ao General Netto. Já na minissérie A Casa das Sete Mulheres (2003), da autora Letícia Wierzchowski, interpretou uma das principais figuras dos Farrapos: o General Bento Gonçalves. O desafio agora, em sessões com 50 minutos de duração, será dar voz a uma obra épica.

— Fazer uma leitura de Erico Verissimo por conta dos 120 anos dele é inusitado. Ninguém ainda tinha feito isso em praça pública. E fazer nesse local é mais legal ainda, porque traz a coisa do declamador. Não vou declamar, mas tem os textos que vou ler e o pessoal da Libras (Língua Brasileira de Sinais) vai fazer a tradução — afirma Schünemann.

Em Porto Alegre, a leitura acontecerá em 5 de novembro, durante a realização da Feira do Livro.

Ficção e realidade

No romance lançado em 1949, Erico Verissimo mescla situações históricas reais – como as relacionadas às Missões e ao conflito da Guerra dos Farrapos (1835–1845) – com personagens e episódios ficcionais. A história imaginada pelo autor se passa em Santa Fé.

As partes de O Continente dividem-se em A Fonte, Ana Terra, Um Certo Capitão Rodrigo e O Sobrado. É impossível esquecer o audacioso Capitão Rodrigo Cambará – interpretado magistralmente por Tarcísio Meira na minissérie de 1985 da TV Globo — ou Ana Terra, personagem vivida por Glória Pires.

Entretanto, Schünemann escolheu a parte O Sobrado para realizar sua leitura. Trechos do romance que contam a história do Capitão Rodrigo Cambará, por exemplo, não serão lidos.

— O Erico Verissimo é um dos maiores escritores que já existiu. Ele é um gênio dessa coisa da saga e do épico — acrescenta o ator, dizendo-se honrado com a oportunidade.

As demais partes da trilogia de O Tempo e o Vento – O Retrato (1951) e O Arquipélago (1962) – completam a obra que é um das grandes sagas da literatura do Rio Grande do Sul e também do Brasil.

"Os livros têm que andar"

Uma das cidades em que haverá a sessão de leitura será Bento Gonçalves, na Serra. Trata-se de um momento especial para Schünemann, que foi recém-eleito patrono da Feira do Livro do município.

— Eu sei como posso ajudar. Os livros estão bem abandonados. O pessoal não lê mais — observa.

O ator conta que, atualmente, tem o hábito de interromper os filmes que está assistindo e retomá-los alguns dias depois, do ponto em que parou. Assegura que faz o mesmo com os livros. Também fala sobre suas pretensões de participar de iniciativas voltadas à leitura para o público:

— Eu quero aproximar, principalmente crianças e jovens, da leitura de ficção. Porque ler jornal não é a mesma coisa que ler Erico Verissimo. Na ficção você mergulha numa experiência existencial.

O ator aproveita a ocasião para compartilhar sua relação com os livros:

— A minha relação com os livros vem desde a infância. Morei muito tempo no Rio de Janeiro e, quando voltei, um pouco antes da pandemia, uma das coisas que decidi fazer foi diminuir o número de livros, principalmente os já lidos. Por que tenho que ficar com eles na estante? Os livros têm que andar. Doei muitos para a biblioteca da escola do Zé Adão Barbosa (ator e diretor de teatro). Sempre tive essa relação de posse do livro. Gostava de vê-los parados na estante. Agora empresto livros e nem lembro para quem.

Confira a programação da leitura de O Continente por Werner Schünemann:

Alegrete

Data: 03/10 (sexta-feira)

03/10 (sexta-feira) Local: Praça Oswaldo Aranha

Praça Oswaldo Aranha Horário: 19h

Uruguaiana

Data: 04/10 (sábado)

04/10 (sábado) Local: Orla do Rio Uruguai

Orla do Rio Uruguai Horário: 18h30min

Bento Gonçalves

Data: 16/10 (quinta-feira)

16/10 (quinta-feira) Local: Clube Aliança (Rua Marechal Deodoro, 127 - Centro)

Clube Aliança (Rua Marechal Deodoro, 127 - Centro) Horário: 19h45min

Erechim

Data: 18/10 (sábado)

18/10 (sábado) Local: Seminário Nossa Senhora de Fátima (Avenida Sete de Setembro, 1.305 - Centro)

Seminário Nossa Senhora de Fátima (Avenida Sete de Setembro, 1.305 - Centro) Horário: 17h

Porto Alegre

Data: 05/11 (quarta-feira)

05/11 (quarta-feira) Local: Feira do Livro - Teatro Carlos Urbim

Feira do Livro - Teatro Carlos Urbim Horário: 18h30min