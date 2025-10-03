Livros

120 anos do escritor
Notícia

Werner Schünemann fará leitura pública de "O Continente" pelo RS, em homenagem a Erico Verissimo: “Um dos maiores escritores que já existiu”

Sessões gratuitas começam nesta sexta-feira, em Alegrete, e depois chegam a Uruguaiana, Bento Gonçalves, Erechim e Porto Alegre

André Malinoski

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS