Livro "O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim", do escritor mineiro Ruy Castro", venceu como Livro do Ano de 2025 e na categoria Crônica. Chico Cerchiaro / Divulgação

A obra O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim, do escritor mineiro Ruy Castro, venceu o prêmio de Livro do Ano de 2025 da 67ª edição do Prêmio Jabuti. A celebração foi realizada na noite de segunda-feira (27) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Como prêmio, Ruy Castro recebe o valor de R$ 70 mil, uma viagem à Feira do Livro de Londres e a estatueta tradicional do prêmio. O mineiro foi premiado na categoria Crônica, do eixo de Literatura.

O Jabuti é uma das mais tradicionais premiações literárias do país. A competição é dividida em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

Vencedores do Prêmio Jabuti 2025

Eixo Literatura

Conto

Dores em Salva | Autor(a): Elimário Cardozo | Editora(s): Patuá

Crônica

O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Histórias em Quadrinhos

Mais uma História para o Velho Smith | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte

Infantil

Estações | Autor(a): Marilda Castanha, Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna

Juvenil

O Silêncio de Kazuki | Autor(a): André Kondo, Alessandro Fonseca | Editora(s): Telucazu Edições

Poesia

Respiro | Autor(a): Armando Freitas Filho "em memória" | Editora(s): Companhia das Letras

Romance de Entretenimento

As Fronteiras de Oline | Autor(a): Rafael Zoehler | Editora(s): Patuá

Romance Literário

Vento em Setembro | Autor(a): Tony Bellotto | Editora(s): Companhia das Letras

Eixo Não Ficção

Artes

Thomaz Farkas, Todomundo | Autor(a): Sérgio Burgi (Organizadores), Juliano Gomes, Rosely Nakagawa, Kiko Farkas | Editora(s): Instituto Moreira Sales (IMS)

Biografia e Reportagem

Longe do Ninho | Autor(a): Daniela Arbex | Editora(s): Intrínseca

Economia Criativa

Ensaio sobre o Cancelamento | Autor(a): Pedro Tourinho | Editora(s): Planeta do Brasil

Educação

Letramento Racial: uma Proposta de Reconstrução da Democracia Brasileira | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente

Negócios

A essência de empreender: Como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor(a): Miguel Krigsner | Editora(s): Portfolio-Penguin

Saúde e Bem-Estar

Felicidade Ordinária | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar

Eixo Produção Editorial

Capa

Acrobata | Capista: Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras

Ilustração

Bento Vento Tempo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Projeto Gráfico

Palavra | Responsável: Paula Lobato, Vitor Cesar, Felipe Carnevalli | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake

Tradução

Byron: Poemas, Cartas, Diários & c. | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva

Eixo Inovação

Escritor Estreante | Poesia

Maracujá Interrompida | Autor(a): Luis Osete | Editora(s): Cepe

Escritor Estreante | Romance

Sangue Neon | Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora(s): Faria e Silva

Fomento à Leitura

AbraPalavra: Onde a Literatura se Encontra com a Vida Cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia

Fomento à Leitura | Rio Capital Mundial do Livro

Rio Capital Mundial do Livro | Responsável(eis): Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro

Livro Brasileiro Publicado no Exterior