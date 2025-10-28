A obra O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim, do escritor mineiro Ruy Castro, venceu o prêmio de Livro do Ano de 2025 da 67ª edição do Prêmio Jabuti. A celebração foi realizada na noite de segunda-feira (27) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
Como prêmio, Ruy Castro recebe o valor de R$ 70 mil, uma viagem à Feira do Livro de Londres e a estatueta tradicional do prêmio. O mineiro foi premiado na categoria Crônica, do eixo de Literatura.
O Jabuti é uma das mais tradicionais premiações literárias do país. A competição é dividida em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.
Vencedores do Prêmio Jabuti 2025
Eixo Literatura
Conto
- Dores em Salva | Autor(a): Elimário Cardozo | Editora(s): Patuá
Crônica
- O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras
Histórias em Quadrinhos
- Mais uma História para o Velho Smith | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte
Infantil
- Estações | Autor(a): Marilda Castanha, Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna
Juvenil
- O Silêncio de Kazuki | Autor(a): André Kondo, Alessandro Fonseca | Editora(s): Telucazu Edições
Poesia
- Respiro | Autor(a): Armando Freitas Filho "em memória" | Editora(s): Companhia das Letras
Romance de Entretenimento
- As Fronteiras de Oline | Autor(a): Rafael Zoehler | Editora(s): Patuá
Romance Literário
- Vento em Setembro | Autor(a): Tony Bellotto | Editora(s): Companhia das Letras
Eixo Não Ficção
Artes
- Thomaz Farkas, Todomundo | Autor(a): Sérgio Burgi (Organizadores), Juliano Gomes, Rosely Nakagawa, Kiko Farkas | Editora(s): Instituto Moreira Sales (IMS)
Biografia e Reportagem
- Longe do Ninho | Autor(a): Daniela Arbex | Editora(s): Intrínseca
Economia Criativa
- Ensaio sobre o Cancelamento | Autor(a): Pedro Tourinho | Editora(s): Planeta do Brasil
Educação
- Letramento Racial: uma Proposta de Reconstrução da Democracia Brasileira | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente
Negócios
- A essência de empreender: Como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor(a): Miguel Krigsner | Editora(s): Portfolio-Penguin
Saúde e Bem-Estar
- Felicidade Ordinária | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar
Eixo Produção Editorial
Capa
- Acrobata | Capista: Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras
Ilustração
- Bento Vento Tempo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Companhia das Letrinhas
Projeto Gráfico
- Palavra | Responsável: Paula Lobato, Vitor Cesar, Felipe Carnevalli | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake
Tradução
- Byron: Poemas, Cartas, Diários & c. | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva
Eixo Inovação
Escritor Estreante | Poesia
- Maracujá Interrompida | Autor(a): Luis Osete | Editora(s): Cepe
Escritor Estreante | Romance
- Sangue Neon | Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora(s): Faria e Silva
Fomento à Leitura
- AbraPalavra: Onde a Literatura se Encontra com a Vida Cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia
Fomento à Leitura | Rio Capital Mundial do Livro
- Rio Capital Mundial do Livro | Responsável(eis): Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
- BRABA — Antologia Brasileira de Quadrinhos | Autor(a): | Editora(s): Mino, Fanthagraphics Books