Livros

67ª edição
Notícia

Ruy Castro vence o Livro do Ano no Jabuti 2025; veja os outros premiados

"O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim" foi o destaque na categoria Crônica e traz textos do autor sobre o ícone da MPB

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS