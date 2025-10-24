Romance, suspense e autoajuda: o que os trabalhadores que erguem a Feira do Livro de Porto Alegre estão lendo

Estrutura montada da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre nesta quinta-feira (23) Jonathan Heckler / Agencia RBS

A sete dias do início da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, as bancas e estruturas já têm tomado forma na Praça da Alfândega, no Centro Histórico. Entre aqueles que estão trabalhando para erguer o evento, também pode haver um apreço pela leitura.

Um desses montadores trabalhando nesta manhã de quinta-feira (23) era Brendon Oliveira, 26 anos. Morador de Porto Alegre, todo dia ele tenta ler pelo menos um versículo da Bíblia. Porém, recentemente Brendon encantou pelo milenar A Arte da Guerra, de Sun Tzu.

— Me chamou atenção o jeito de pensar as estratégias. Há bastante aprendizado para se levar para a vida. Abre bem o vocabulário e a mente — destaca.

Brendon Oliveira tem como livro favorito "A Arte da Guerra", de Sun Tzu. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Outro montador que também tem seu livro favorito é o porto-alegrense André Villela, 19 anos — embora ele admita preferir jogar futebol ou assistir ao anime Naruto, de onde tira lições que leva para a vida.

André Villela, 19 anos: fã de "Harry Potter". Jonathan Heckler / Agencia RBS

— Gosto muito de Harry Potter, que eu li quando tinha uns 12 anos. Gostava das magias e dos bagulhos que eles faziam. A gente se imagina lá dentro — diz André.

Mas nem todos que estão trabalhando na Feira gostam necessariamente de algum livro. É o caso de Marcos Alves dos Santos, 52 anos, de Porto Alegre, que pontua:

— Não gosto de ler, gosto mesmo é de montagem.

Marco Alves sendo observado por André Villela na montagem e uma banca. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Também havia livreiros trabalhando na montagem, como o porto-alegrense Jeferson Kohls, 55 anos, da Mania de Ler Bookstore. Ele costuma ler thrillers de Sidney Sheldon, além dos romances recentes da escritora Colleen Hoover — como É Assim Que Acaba e É Assim Que Começa. Mas seu favorito mesmo é a obra de autoajuda Essencialismo: A Disciplinada Busca por Menos, de Greg McKeown.

Jeferson Kohls tem como livro de cabeceira "Essencialismo: A Disciplinada Busca por Menos", de Greg McKeown. Jonathan Heckler / Agencia RBS

— É um livro que ele te ensina a focar em certas coisas — descreve Kohls. — Às vezes as pessoas estão fazendo alguma atividade, mas pensando em outras coisas. Essencialismo ensina a focar exatamente na meta. Foi uma leitura que me ajudou bastante.

Já o outro livreiro da Mania de Ler, Jeferson da Rosa, tem paixão pelo que chama de suspense jurídico, especialmente do escritor John Grisham. Entre um ajuste e outro na banca, o porto-alegrense de 53 anos ressaltou que gosta de A Firma, do autor.

— A maioria dos livros do Grisham aborda como funcionam as grandes corporações, o que acontece por dentro que a gente não sabe, como é que o jurídico trabalha em grandes firmas. É um lazer e, ao mesmo tempo, é um pouco de conhecimento adquirido — relata.

Jeferson da Rosa tem como livro favorito "A Firma", de John Grisham. Jonathan Heckler / Agencia RBS

71ª edição

Com expectativa de receber cerca de 1,5 milhão de visitantes, Feira do Livro deste ano será realizada de 31 de outubro a 16 de novembro. Haverá atividades diárias das 10h às 20h.

A programação inclui centenas de atividades culturais gratuitas, como sessões de autógrafos, debates, contações de histórias, oficinas e apresentações artísticas.