Quando os filhos saem diferentes dos pais: livro de autor best-seller trata da riqueza da diversidade

Caue Fonseca indica "Longe da Árvore", de Andrew Solomon. Rafaela Knevitz / Agencia RBS

Sobre pais e filhos, muito se diz que "um fruto nunca cai longe do pé". Longe da Árvore (Companhia das Letras, 2013), de Andrew Solomon, brinca com esse ditado. E quando cai? E quando o filho se revela uma completa reversão de expectativas, seja por uma condição física, uma doença mental ou mesmo por ter cometido um crime grave? O que acontece?

"Embora muitos de nós sintam orgulho por ser diferentes dos pais, ficamos infinitamente tristes ao ver como nossos filhos são diferentes de nós", ele aponta.

A ideia desse livro-reportagem veio em 1993, quando Solomon escrevia para o New York Times sobre a comunidade surda. Ao testemunhar como pais se debatiam entre tentar "consertar" a deficiência dos filhos ou ajudá-los a enfrentar o mundo sendo como eram, ele percebeu semelhanças com a forma como seus próprios pais lidavam, na infância, com o fato de ele ser uma criança gay e com dislexia. Mais tarde, Solomon acompanhou dilemas parecidos de uma amiga que teria um filho com nanismo.

"Perguntei-me quem mais estaria lá fora esperando para se juntar à nossa alegre turma", brinca o autor. Assim, ele divide sua investigação em 12 capítulos sobre grupos sociais surpreendentemente diversos. Vão desde pais de crianças-prodígio até outros que raramente se pronunciam, como o das mães que resolveram ter filhos gerados do estupro — algo que não raro elas escondem de todos, incluindo a família e a própria criança.

A sensação de ler Longe da Árvore é de ter uma lanterna iluminando universos sobre os quais nada conhecíamos. Em que outro livro você saberia, por exemplo, sobre uma rede de casais com nanismo dedicada a sensibilizar grávidas de estatura normal a não abortar seus fetos com nanismo e permitir que eles os adotem, resguardando as "mães pequenas" do risco ao engravidar?

Com as questões genéticas, não faltam dilemas éticos, em uma espécie de cubo mágico que nunca se resolve. Um casal heterossexual de surdos deve ser proibido de ter filhos, sendo quase 100% a probabilidade dessa criança nascer surda? Não é a resposta mais comum. E um casal de lésbicas surdas pode buscar um doador de sêmen surdo para ter uma criança como elas?

Não se trata de um livro de respostas fáceis, mas de um livro encantador sobre a riqueza da diversidade em seus contextos mais íntimos e complexos.

Capa de "Longe da Árvore", de Andrew Solomon. Reprodução / Divulgação

"Longe da Árvore", de Andrew Solomon