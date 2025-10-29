Com homenagens a Erico e Luis Fernando Verissimo, 71ª Feira do Livro de Porto Alegre começa nesta sexta; saiba as novidades

Erico Verissimo e Luis Fernando Verissimo serão homenageados na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Leonid Streliaev/Mateus Bruxel / Divulgação/Agencia RBS

A partir desta sexta-feira (31), a Praça da Alfândega receberá visitantes em busca de livros novos. Ou garimpando obras baratas. Enfrentando filas para conhecer os escritores prediletos. Ou só passando por ali para dar uma olhadinha, nunca se sabe.

Até o dia 16 de novembro, a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre ocupará a praça no Centro Histórico com 79 bancas (sendo 66 na área geral, 10 na área infantil e juvenil e três na área internacional) e promoverá uma programação gratuita para todas as faixas etárias.

A cerimônia de abertura será realizada nesta sexta, às 17h, no Teatro Petrobras Carlos Urbim, na Praça da Alfândega, recebendo patronos, autoridades, imprensa, patrocinadores e o público. Porém, as bancas já estarão funcionando desde o turno da manhã: os livreiros atenderão, diariamente, das 10h às 20h.

Tendo a escritora e colunista de Zero Hora Martha Medeiros como patrona, a Feira irá promover centenas de atividades culturais, como as 752 sessões de autógrafos que estão previstas, além de debates, contações de histórias, oficinas e apresentações artísticas (serão mais de 650 eventos). A expectativa, de acordo com a organização, é receber cerca de 1,5 milhão de visitantes.

Lembrando Erico e Luis Fernando Verissimo

Conforme Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) — entidade organizadora do evento —, uma caraterística marcante da Feira deste ano será a realização de homenagens. Especialmente para um pai e um filho: Erico Verissimo, nascido há 120 anos e falecido há 50, e Luis Fernando Verissimo, que morreu em agosto último, aos 88. Uma série de debates sobre suas obras está prevista na programação.

A partir de sábado (1º), a Exposição Erico Verissimo ocupará o segundo andar do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223). Outra atividade envolvendo a obra do escritor será protagonizada pelo Grupo Cerco, que irá apresentar o espetáculo Verissimo Vive — Erico em Antares na terça-feira (4) no Teatro Petrobras Carlos Urbim (Praça da Alfândega).

Para Luis Fernando está prevista uma homenagem na Sala dos Jacarandás do Clube do Comércio (Rua dos Andradas 1.085) na terça-feira, às 17h30min, com Lúcia Helena Verissimo, Mariana Verissimo, Lucinda Verissimo Sykes, Andrew Sykes e mediação de Sergius Gonzaga, além de música com Pedro Verissimo, Cláudio Levitan e Luiz Mauro Filho.

O som de uma vida

Outros homenageados em atividades na Feira incluem Ziraldo, Oliveira Silveira, Lila Ripoll, Dyonélio Machado e Maurício Sirotsky Sobrinho, cujo centenário está sendo celebrado em 2025.

Filhos de Maurício participarão de um bate-papo para recordar o legado do pai neste sábado (1º), às 17h30min, na Sala dos Jacarandás do Clube do Comércio. A atividade contará com o jornalista e escritor Tulio Milman, autor da biografia Maurício Sirotsky Sobrinho — O Som de uma Vida (AGE), que aborda a trajetória do comunicador e fundador do Grupo RBS. No mesmo dia, a partir das 19h, haverá sessão de autógrafos do livro na Praça de Autógrafos, que foi batizada com o nome de Maurício.

— Por meio do Grupo RBS, ele sempre apoiou a Feira do Livro de uma forma muito positiva. Entendo que, sem imprensa, o evento não teria o tamanho que tem — ressalta Ledur. — É um feira da gratidão, de homenagear quem ajudou o evento a ter 71 edições.

Autores convidados

Uma novidade da 71ª edição será o Feiracast. Com apresentação da jornalista Sabrina Thomazi, o podcast será rodado diretamente da praça, trazendo artistas, autores e pensadores para ampliar o acesso do público ao evento. Também haverá a volta da lista de livros mais vendidos do dia, de acordo com Ledur.

— Uma parte bacana e democrática da Feira é que tem gente autografando o seu primeiro livro ao lado de alguém que já é sucesso nacional. Eles estão lá sentados com as mesmas condições. Daqui a pouco, pode ser o próximo Carpinejar ou Martha Medeiros — diz o presidente da CRL.

Estarão presentes mais de 350 autores, incluindo 40 nomes nacionais como Amara Moira, Andrea Del Fuego, Bruna Lombardi, Lilia Guerra, Miguel Nicolelis, Milly Lacombe, Natalia Timerman e outros.

Entre os autores em atividade no Estado, serão 300, incluindo Alcy Cheuiche, Clara Corleone, Claudia Tajes, Fabrício Carpinejar, Iotti, Jeferson Tenório, José Falero, Leticia Wierzchowski, Marcia Tiburi, Natalia Borges Polesso e Tailor Diniz.

O evento receberá ainda autores internacionais como:

Anne Pauly (França)

(França) Catarina Gomes (Portugal)

(Portugal) Cecilia Brainard (Filipinas)

(Filipinas) Cinzia Arruzza (Itália/EUA)

(Itália/EUA) David Hidalgo (Peru)

(Peru) Esteban Bayer (Argentina)

(Argentina) Javier Montes (Espanha)

(Espanha) Leo Masliah , Lorena Spatakis e Mario Delgado Aparaín (Uruguai)

, e (Uruguai) Luciana de Luca e Ulisses Gorine (Argentina)

e (Argentina) Mai Khalled (Egito)

(Egito) Norges Rodríguez (Cuba)

(Cuba) Ochy Curiel (República Dominicana/Colômbia)

(República Dominicana/Colômbia) Ståle Wig (Noruega)

Orçamento equilibrado

Considerada a mais antiga feira literária realizada no Brasil de forma ininterrupta, o evento enfrentou dificuldades para ser realizado nos últimos anos. Em 2023, perdeu o apoio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e quase não ocorreu por falta de verba; em 2024, houve a enchente que atingiu a cidade e o setor livreiro.

Neste ano, a dificuldade orçamentária foi um obstáculo novamente, mas Ledur garante que há um equilíbrio maior. De acordo com ele, o orçamento estimado é de cerca de R$ 3 milhões, dos quais foram arrecadados R$ 2,8 milhões por meio de patrocínios, Lei Rouanet e Lei de Incentivo à Cultura (LIC-RS).

— O que foi arrecadado para a realização da Feira está bem parelho, não está faltando nem sobrando. Só que cada dia muda um pouco: é uma passagem que temos que comprar, é algo para reparar. Então, sempre tem um custo — explica Ledur. — Estamos bem organizados neste ano, não aumentamos o nosso projeto.

A Feira em números

79 bancas, sendo 66 na área geral, 10 na área infantil e juvenil e três na área internacional

bancas, sendo na área geral, na área infantil e juvenil e na área internacional 752 sessões de autógrafos

sessões de autógrafos Mais de 350 autores participantes

autores participantes 1,5 milhão de visitantes é o que a organização espera receber

de visitantes é o que a organização espera receber 258 eventos na programação direcionada ao público adulto

eventos na programação direcionada ao público adulto 401 atividades na área infantil e juvenil

atividades na área infantil e juvenil A Feira ocupa 8 mil metros quadrados, sendo 5,4 mil cobertos

71ª Feira do Livro de Porto Alegre