Onde fica cada banca da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre; veja o mapa interativo

A feira será realizada até 16 de novembro, das 10h às 20h, com entrada gratuita. Jeff Botega / Agencia RBS

A 71ª Feira do Livro de Porto Alegre começou oficialmente nesta sexta-feira (31), na Praça da Alfândega, com a solenidade de abertura realizada no Teatro Petrobras Carlos Urbim. A patrona desta edição é a escritora e colunista de Zero Hora Martha Medeiros.

O evento conta com 79 bancas, sendo 66 localizadas na área geral, 10 distribuídas pelo espaço infantil e juvenil, e três na seção internacional. Estão programadas 752 sessões de autógrafos, 258 eventos voltados ao público adulto e 401 atividades destinadas à área infantil e juvenil. Confira, abaixo, onde fica cada espaço da 71ª Feira do Livro.

Entre as novidades desta edição estão o Feiracast — um podcast criado com o objetivo de divulgar o evento além das fronteiras. Também serão realizadas pesquisas, conduzidas por uma empresa contratada pela organização, para identificar os livros e autores mais vendidos.

A cobertura de proteção contra a chuva das bancas foi trocada por uma mais eficiente. Por sua vez, o Balcão de Informações da Feira do Livro agora está situado no centro da praça, na altura da Rua Sete de Setembro.

Leia Mais Biografia de Paulo Sant'Ana terá sessão de autógrafos na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre neste domingo