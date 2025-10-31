Onde fica cada banca da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre; veja o mapa interativo

A 71ª Feira do Livro de Porto Alegre começou oficialmente nesta sexta-feira (31), na Praça da Alfândega, com a solenidade de abertura realizada no Teatro Petrobras Carlos Urbim. A patrona desta edição é a escritora e colunista de Zero Hora Martha Medeiros.
O evento conta com 79 bancas, sendo 66 localizadas na área geral, 10 distribuídas pelo espaço infantil e juvenil, e três na seção internacional. Estão programadas 752 sessões de autógrafos, 258 eventos voltados ao público adulto e 401 atividades destinadas à área infantil e juvenil. Confira, abaixo, onde fica cada espaço da 71ª Feira do Livro.
Entre as novidades desta edição estão o Feiracast — um podcast criado com o objetivo de divulgar o evento além das fronteiras. Também serão realizadas pesquisas, conduzidas por uma empresa contratada pela organização, para identificar os livros e autores mais vendidos.
A cobertura de proteção contra a chuva das bancas foi trocada por uma mais eficiente. Por sua vez, o Balcão de Informações da Feira do Livro agora está situado no centro da praça, na altura da Rua Sete de Setembro.
A feira será realizada até 16 de novembro, das 10h às 20h, com entrada gratuita. A programação completa está disponível neste link.