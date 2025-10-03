Carolina Pastl indica "Ensaio sobre a Cegueira", de José Saramago. Reprodução / Agencia RBS

E se, de repente, toda uma sociedade parasse de enxergar? É a partir dessa premissa inquietante que se desenrola a narrativa de Ensaio sobre a Cegueira, romance distópico do escritor português José Saramago publicado em 1995. A obra, que completa 30 anos neste 2025, segue bastante atual, refletindo as fragilidades da condição humana.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Tudo começa quando um homem, parado no trânsito, perde repentinamente a visão. A cegueira se espalha de forma rápida e incontrolável por uma sociedade, transforma-se em uma epidemia e afeta todos à sua volta — menos uma mulher, cuja visão permanece intacta até a última página do livro.

O governo, em pânico, decide colocar os cegos em quarentena, abandonando-os à própria sorte. Neste cenário de degradação, violência e abandono, a mulher que enxerga torna-se a única esperança de alguma ordem, guiando um pequeno grupo de sobreviventes.

Mais do que uma condição física, a cegueira no romance também pode ser entendida como uma metáfora para a cegueira moral. Saramago propõe uma crítica à perda de valores, da empatia e da razão na sociedade moderna, em que a indiferença e o egoísmo muitas vezes imperam sobre a solidariedade. Conforme a história avança, os personagens cruzam a linha que separa a civilização e a selvageria.

Ensaio sobre a Cegueira é uma obra densa e desconcertante, mas profundamente humana. De início, pode assustar o leitor, seja pela história, seja pela forma como é escrita. Saramago adota um estilo muito próprio, com uso intenso de vírgulas no lugar de pontos e poucos parágrafos. A narrativa assume um ritmo de fluxo de consciência, em que falas e pensamentos se confundem — o que exige atenção, mas também aproxima o leitor da experiência vivida pelos personagens.

No fim das contas, este romance nos obriga a encarar nossos próprios limites éticos e emocionais. Quando o véu da civilização se desfaz, a obra revela aquilo que há de mais sombrio — e também de mais profundamente humano — em todos nós.

Capa do livro "Ensaio sobre a Cegueira", de José Saramago. Reprodução / Agencia RBS

"Ensaio sobre a Cegueira", de José Saramago

Companhia das Letras, 312 páginas, R$ 89,90 (livro físico) e R$ 37,90 (e-book)