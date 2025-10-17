Repórter Camila Bengo indica o romance "Vera", de José Falero. Rafaela Knevitz / Agencia RBS

Alguns livros são lidos e guardados na estante; outros marcam tão profundamente que passam a fazer parte de quem os leu. Nessa segunda categoria está Vera, o último romance de José Falero.

O autor é conhecido por conferir às identidades periféricas o status de personagens literários. Mas diferentemente do que fez no aclamado Os Supridores, cujos protagonistas são homens, agora ele volta o olhar para a experiência social das mulheres da periferia.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

O romance se desenvolve em torno de Vera, uma empregada doméstica que rema contra a maré da falta de oportunidades em busca de garantir um futuro digno para o filho de três anos.

A maior parte da história se dá em espaços simbólicos: o quintal em que Vera vive com o pequeno e outras sete pessoas da família, onde há um único banheiro para todos; e o apartamento em que ela trabalha, com quatro lavabos para três moradores.

Esse contraste brutal é o pano de fundo da narrativa, que, além de jogar luz sobre a desigualdade social, faz uma autópsia corajosa do machismo que acompanha as mulheres da trama. Falero não se furta da autocrítica que lhe cabe enquanto homem e acerta ao retratar diferentes expressões da masculinidade tóxica.

Contudo, seu maior trunfo não está nas problemáticas que narra, mas em sua capacidade de, apesar delas, emocionar pelo afeto. Isso porque, mesmo levando uma vida dura, as personagens de Falero recusam-se a também se deixar endurecer.

Contra tudo e todos, Vera e suas companheiras encontram felicidade nas pequenas vitórias cotidianas (do "eu te amo" dos filhos ao lugar conquistado em um ônibus cheio).

Assim, o romance oferece valiosos momentos de comoção, que tocam de maneira singular aqueles que já experimentaram a realidade que ele retrata.

