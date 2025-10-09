A Academia Sueca anunciou nesta quinta-feira (9) que o húngaro László Krasznahorkai venceu o Prêmio Nobel de Literatura 2025. A láurea foi concedida ao escritor de 71 anos "por sua obra fascinante e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte".
O autor nasceu na cidade de Gyula, no sudeste da Hungria, uma área rural remota que se assemelha ao cenário do seu primeiro romance, Sátántangó (1985), o único publicado no Brasil, pela Companhia das Letras. A obra retrata um grupo de moradores desamparados em uma fazenda coletiva abandonada no interior da Hungria, pouco antes da queda do comunismo.
O livro foi uma sensação literária na Hungria e chegou a ser adaptado para o cinema pelo diretor Béla Tarr, conterrâneo e parceiro criativo do autor, sob o título O Tango de Satanás (1994). O longa tem sete horas e meia de duração.
A Academia Sueca o classificou como um escritor épico da tradição literária da Europa Central, que vai de Kafka a Thomas Bernhard, e é caracterizada pelo "absurdo e pelo excesso grotesco". O trabalho de Krasznahorkai é comumente descrito como pós-moderno, distópico e melancólico.
Krasznahorkai já recebeu outros reconhecimentos literários ao longo da carreira, incluindo o Man Booker International Prize em 2015 pelo conjunto da obra. Ele também é autor de The Melancholy of Resistance (1989), War and War (1999), Destruction and Sorrow beneath the Heavens (2004), Baron Wenckheims Homecoming (2016), nenhum deles lançado em português.
O escritor deixou uma Hungria ainda sob o regime soviético em 1987, quando passou um ano em Berlim Ocidental com uma bolsa de estudos e foi inspirado por países do leste asiático. Nos anos seguintes, ele publicou livros como The Prisoner of Urga (1992), que acompanha a jornada de um homem pela ferrovia transiberiana da Mongólia à China.
O vencedor do Nobel recebe um prêmio de 11 milhões de coroas (R$ 6,2 milhões). A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 10 de dezembro, como ocorre todos os anos, aniversário da morte do químico sueco Alfred Nobel (1833-1896), criador da premiação.
Próximos anúncios do Nobel
- 10/10: Paz
- 13/10: Economia
Vencedores do Nobel de Literatura nos últimos 20 anos
- Han Kang (2024)
- Jon Fosse (2023)
- Annie Ernaux (2022)
- Abulrazak Gurnah (2021)
- Louise Glück (2020)
- Peter Handke (2019)
- Olga Tokarczuk (2018)
- Kazuo Ishiguro (2017)
- Bob Dylan (2016)
- Svetlana Aleksiévitch (2015)
- Patrick Modiano (2014)
- Alice Munro (2013)
- Mo Yan (2012)
- Tomas Tranströmer (2011)
- Mario Vargas Llosa (2010)
- Herta Müller (2009)
- Le Clézio (2008)
- Doris Lessing (2007)
- Orhan Pamuk (2006)
- Harold Pinter (2005)