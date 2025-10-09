Livros

Obra visionária
Notícia

László Krasznahorkai vence o Prêmio Nobel de Literatura 2025

Anúncio foi feito pela Academia Sueca nesta quinta-feira. Ele é conhecido por obras como "O Tango de Satã" e "Melancolia da Resistência"

Zero Hora

Estadão Conteúdo

