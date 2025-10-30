Grupo RBS amplia presença na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre com programação especial

Espaço da RBS no evento terá transmissões ao vivo Marcus Silveira / Assim Produções / Divulgação

O Grupo RBS ampliou sua presença na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, que ocorre entre os dias 31 de outubro e 16 de novembro, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital. O tradicional estande da empresa no evento contará com ações a partir desta sexta (31), incluindo transmissões ao vivo e momentos de interação e distribuição de brindes ao público. Um dos destaques da programação será o lançamento da biografia Maurício Sirotsky Sobrinho – O som de uma vida, neste sábado (1º).

Neste ano de celebrações pelo centenário do fundador do Grupo RBS, Maurício Sirotsky Sobrinho (1925–1986), a Praça de Autógrafos da feira leva o nome do comunicador e, às 19h deste sábado, será palco para o lançamento do livro que narra sua trajetória como radialista e empresário que transformou a comunicação no Rio Grande do Sul e no Brasil. Antes disso, às 17h30, o autor da obra, Tulio Milman, e os filhos de Maurício participam de um bate-papo no Clube do Comércio.

No dia da abertura da feira, das 8h às 10h30, a Atlântida transmite os programas Escolhe o Filme e POV. No mesmo dia, a Gaúcha traz atualizações direto da feira no Gaúcha Mais, das 15h às 16h30. No sábado (1º), a partir das 11h45, a apresentadora Cristina Ranzolin apresenta o Jornal do Almoço direto da Praça da Alfândega.

No dia 7 de novembro, pela manhã, a 92 transmite os programas Bom Dia 92 e Nem Te Conto. Já no dia 8, o Supersábado, da Gaúcha, realiza uma cobertura especial da Feira do Livro. A Gaúcha também apresenta os programas Timeline, no dia 12, Gaúcha Mais, no dia 14, e Cardápio de Domingo, no dia de encerramento, 16.

Programação do Grupo RBS na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre

31 de outubro

08h: Escolhe o Filme e POV (Atlântida)

15h: Gaúcha Mais (Rádio Gaúcha)



1º de novembro

11h45: Jornal do Almoço

17h30: Lançamento do livro Maurício Sirotsky Sobrinho – O som de uma vida, com bate-papo com autor e filhos de Maurício. Na Sala dos Jacarandás, no 2º andar do Clube do Comércio (Rua dos Andradas, 1085)

19h: Sessão de autógrafos do livro Maurício Sirotsky Sobrinho – O som de uma vida



7 de novembro:

7h: Bom Dia 92 e Nem te Conto (92)



8 de novembro:

8h: Supersábado (Gaúcha)



12 de novembro:

8h: Timeline (Gaúcha)



14 de novembro:

15h: Gaúcha Mais (Rádio Gaúcha)



16 de novembro: