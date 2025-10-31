Livros

Sob os jacarandás
Notícia

Feira do Livro inicia 71ª edição nesta sexta com novidades e atrações culturais

Evento tem 79 bancas e ocorre até 16 de novembro, das 10h às 20h, na Praça da Alfândega

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS