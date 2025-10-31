Feira do Livro inicia 71ª edição nesta sexta com novidades e atrações culturais

Festa da leitura começa nesta sexta no coração da cidade. Jeff Botega / Agencia RBS

A 71ª Feira do Livro de Porto Alegre começa nesta sexta-feira (31), na Praça da Alfândega. A solenidade de abertura será realizada às 17h, no Teatro Petrobras Carlos Urbim. Nesta edição, a patrona escolhida é a escritora e colunista de Zero Hora Martha Medeiros. O evento contará com 79 bancas: 66 na área geral, 10 no espaço infantil e juvenil, e três na seção internacional.

A feira será realizada até 16 de novembro, das 10h às 20h, com entrada gratuita. A programação completa está disponível neste link.

O presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur, demonstra otimismo com a edição de 2025. O orçamento será de aproximadamente R$ 3 milhões, sendo R$ 2,8 milhões arrecadados por meio de patrocínios, Lei Rouanet e Lei de Incentivo à Cultura (LIC-RS).

Trata-se de um alívio, já que, em 2023, a Feira quase não ocorreu por falta de recursos e, no ano passado, a enchente impactou diversos livreiros.

— A expectativa é sempre muito grande do que vai ser a Feira, mas agora a gente fica um pouco mais tranquilo. Trabalhamos o ano todo para que acontecesse e desse tudo certo. Até os três primeiros dias têm muitos detalhes para ajustar, mas depois é só curtir. Esperamos um grande público e que as atividades estejam cheias — compartilha Maximiliano Ledur.

Novidades na estrutura e na cobertura

Os números são robustos e envolvem 752 sessões de autógrafos previstas, 258 eventos direcionados ao público adulto e 401 atividades programadas para a área infantil e juvenil. Tudo está distribuído em um espaço de 8 mil metros quadrados, sendo 5,4 mil deles cobertos. Em termos de estrutura, a cobertura das bancas foi substituída por um modelo melhor, que deve assegurar, em caso de chuva, maior proteção aos livreiros e aos livros.

— A Feira é para mim, e para muitas pessoas do setor, a Feira mãe de todas as outras feiras. Depois da pandemia e da enchente é uma Feira para consolidar essa reconstrução do próprio Centro — afirma Ledur.

Outras novidades são o Balcão de Informações da Feira do Livro, que ficará no centro da praça, na altura da Rua Sete de Setembro, e a pesquisa com a lista dos livros mais vendidos. Além disso, o podcast chamado Feiracast acontecerá ao vivo e poderá ser acompanhado pelo YouTube, com o objetivo de divulgar o evento além-fronteiras.

Os episódios, com 30 minutos de duração, serão apresentados pela jornalista Sabrina Thomazi. O material será posteriormente disponibilizado no Spotify e em outras plataformas de streaming.

Destaques da Feira de 2025

Maximiliano Ledur destaca, entre os primeiros dias da Feira, o lançamento da biografia do fundador do Grupo RBS, Maurício Sirotsky Sobrinho (1925–1986), escrita pelo jornalista Tulio Milman, com apoio na parte de pesquisa do também jornalista Nilson Souza e do historiador Alex Antônio Vanin, além de consultoria do professor Paulo Ledur.

A obra Maurício Sirotsky Sobrinho – O Som de uma Vida, da Editora AGE, será lançada no sábado (1º), às 19h. Antes, haverá um bate-papo com filhos do comunicador a partir das 17h30min, no Clube do Comércio (Rua dos Andradas, 1.085, 3º andar).

— A família vai receber os convidados para autografar o livro. É uma extensão das comemorações dos 100 anos de nascimento do Maurício. É uma homenagem que a Feira e a família prestam ao Maurício muito justa. Sempre foi fundamental o apoio que todo o Grupo RBS deu à Feira — observa o presidente.

Outra atração mencionada por Ledur é a sessão de autógrafos da biografia Paulo Sant’Ana – O Gênio Indomável, às 17h deste domingo (2), na Praça de Autógrafos Maurício Sirotsky Sobrinho. O autor da obra, Márcio Pinheiro, e o idealizador do projeto, Fernando Ernesto Corrêa, estarão presentes para receber o público.

Na segunda-feira (3), às 19h, o escritor Paulo César Teixeira, o Foguinho, estará autografando Nega Lu – Uma Dama de Barba Malfeita. Trata-se de uma personagem real que enfrentou preconceitos e marcou época na noite porto-alegrense. A sessão será realizada na Praça de Autógrafos Maurício Sirotsky Sobrinho.

A Feira do Livro também promete uma série de homenagens aos escritores Erico Verissimo, autor do clássico O Tempo e o Vento, nascido há 120 anos e falecido há 50; e a seu filho Luis Fernando Verissimo, que faleceu em agosto deste ano. Pai e filho deixaram extensas e consagradas obras na literatura gaúcha e nacional.

Serão 17 autores internacionais participando do evento, entre eles Mai Khalled (Egito), Norges Rodríguez (Cuba), Ochy Curiel (República Dominicana/Colômbia) e Ståle Wig (Noruega). Também estão previstas inúmeras sessões de autógrafos de escolas na área infantil.

Otimismo entre os livreiros

O livreiro Peter Dullius, proprietário do sebo Beco dos Livros, acredita ser o mais antigo do setor a trabalhar na Feira do Livro na Praça da Alfândega. Segundo estima, já participa do evento há pelo menos 32 anos. Terá três barracas – Província, Livraria Lazer e o próprio Beco dos Livros – oferecendo obras aos visitantes.

— A Feira do Livro, para o livreiro, é aquela hora de faturar para pagar o 13º salário e as férias dos funcionários. Teremos muitas promoções — antecipa Peter Dullius, que espera aumento de 10% nas vendas em relação ao ano passado.

O livreiro cita o que o público mais procura durante o evento – livros de literatura em geral, literatura gaúcha, autoajuda, infantojuvenis, esotéricos e espíritas. Ele também menciona as obras de Erico Verissimo e Martha Medeiros.