Estrutura da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre começa a ser montada na Praça da Alfândega

71ª Feira do Livro de Porto Alegre começa a ganhar forma na Praça da Alfândega. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Aos poucos, a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre começa a ganhar forma e mudar o cenário do Centro Histórico. A montagem das estruturas do evento começou na manhã desta sexta-feira (10), na Praça da Alfândega, e deverá ser concluída até o dia 30 de outubro.

O evento ocorre entre os dias 31 de outubro e 16 de novembro. A expectativa da Câmara Rio-Grandense do Livro é receber 81 expositores neste ano. São nove a mais com relação a 2024, quando foram montadas 72 bancas.

A 71ª Feira do Livro de Porto Alegre vai ocupar área de aproximadamente 8 mil metros quadrados, sendo 5,4 mil cobertos. E tem novidade neste ano: a instalação de uma estrutura no formato meia-água na Rua 7 de Setembro, para evitar problemas em caso de chuva. Engenheiro responsável pela montagem, Eduardo Bergallo explica que consiste em um pavilhão com telhado para um único lado.

— Cai toda a água para um lado só, para dentro do canteiro, ai não tem problema de entupimento (de calhas) e não dá goteira.

Nesta sexta-feira, começou a montagem das estruturas metálicas e coberturas, que está prevista para ser concluída no dia 21. Após, Bergallo projeta iniciar a instalação das barracas que vão abrigar os expositores e as áreas de patrocinadores do evento.

Assim como em 2024, neste ano o Memorial do Rio Grande do Sul e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) não serão aproveitados para atividades relacionadas à Feira do Livro. As ações vão ocorrer no Clube do Comércio:

Sala dos Jacarandás — 2º andar

Auditório Érico Veríssimo – Câmara Municipal de Porto Alegre — 2º andar

Traçando Histórias — 3º andar

Vitrine de Lançamentos — 4º andar

Cordelteca da CRL — Antessala

Montagem da Feira do Livro deve ser concluída no dia 30, véspera da abertura do evento. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Homenagem na Praça de Autógrafos

A 71ª Feira do Livro vai homenagear um dos ícones da comunicação no Rio Grande do Sul e no Brasil. No ano em que é celebrado o centenário de nascimento de Maurício Sirotsky Sobrinho (1925-1986), o fundador do Grupo RBS dará nome à Praça de Autógrafos do evento.

O local será palco do lançamento da biografia do comunicador, no dia 1º de novembro. Escrita pelo jornalista Tulio Milman, Maurício Sirotsky Sobrinho - O som de uma vida (Editora AGE, 376 páginas) conta a trajetória de Maurício desde a infância até o sucesso profissional.