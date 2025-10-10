Livros

No coração da Capital
Estrutura da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre começa a ser montada na Praça da Alfândega

Realizado entre os dias 31 de outubro e 16 de novembro, evento espera reunir 81 expositores e vai ocupar área de aproximadamente 8 mil metros quadrados

Zero Hora

