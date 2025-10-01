Em novo livro, Carpinejar defende a importância de se libertar de relações tóxicas: "O preço que se paga é muito alto"

Fabrício Carpinejar lança "Deixe Ir" nesta quinta-feira na Livraria da Travessa, em Porto Alegre. Yury Oliveira / Divulgação

Nesta quinta-feira (2), Fabrício Carpinejar volta a se encontrar com os leitores em Porto Alegre. O escritor lança Deixe Ir (Bertrand Brasil, 112 páginas, R$ 54,90), seu mais novo livro, em um evento com bate-papo e sessão de autógrafos na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1.800), a partir das 19h.

Conhecido por transformar vivências em livros, Carpinejar apresenta agora uma obra que fala sobre coragem emocional, desapego e a difícil decisão de priorizar a si mesmo em relações que já não cabem. Com escrita íntima e provocadora, ele propõe uma travessia pelos labirintos das relações humanas.

Desapego virou necessidade

O livro não tem capítulos ou divisões. Trata-se de uma escrita única, que agrupa considerações diversas em um fluxo de consciência formatado em 112 páginas. Conforme o autor, a criação também se deu eu um só tirão.

— A primeira versão foi como uma possessão espiritual, a tal ponto que eu ficava em dúvida se o livro estava sendo escrito por mim ou ditado por alguém — lembra.

Carpinejar acredita que só conseguiu escrever Deixe Ir porque já havia feito Se Eu Soubesse, obra lançada em setembro do ano passado. O livro, que é direcionado ao público com mais de 40 anos, aborda as especificidades da geração que precisa cuidar dos pais e dos filhos ao mesmo tempo, e instigou no autor as ideias que originaram o título seguinte.

— Comecei a refletir sobre como, com o tempo escasso dos dias atuais, o desapego se tornou uma necessidade saudável. Deixe Ir é um manifesto sobre a importância de "deixarmos ir" aquelas relações que não nos acrescentam e não nos fazem bem. Não é um livro que fala somente de relacionamentos amorosos: aborda também amizades e vínculos familiares, mostrando o quanto precisamos nos proteger de relações carregadas de sintomas tóxicos — explica.

"Sempre que existe o dilema 'eu ou o outro', a resposta é 'deixar ir'", diz Carpinejar. Yury Oliveira / Divulgação

Ideia distorcida sobre as relações

Ainda assim, Carpinejar concorda que as linhas de seu novo livro podem repercutir mais intensamente no âmbito dos relacionamentos amorosos. De certa forma, a obra traz uma nova nuance ao papel de conselheiro afetivo que já vem sendo desempenhado pelo escritor também no quadro Consultório Sentimental, da Rádio Gaúcha, e no projeto Desafio Sentimental, de GZH.

Nesse sentido, conforme o autor, o livro combate a "ideia equivocada e distorcida que se tem sobre as relações românticas".

— Parece que amar é se sacrificar, ceder e deixar de ser quem você é; mas o preço que se paga por isso é muito alto. Você abre mão de si mesmo, sacrifica os seus sonhos e atrofia as suas demais relações. Acredito que o amor é o oposto disso: faz com que você amplie a sua rede de contatos, retome os seus projetos e ganhe confiança para não deixar nada pela metade — diz.

Carpinejar esclarece que o objetivo do livro não é estimular que o público desista de suas relações ao primeiro sinal de adversidade. Defensor incontestável do amor, ele deseja munir os leitores com os entendimentos necessários para que vivam plenamente esse sentimento — e consigam perceber quando a melhor decisão for a de partir.

— Sempre que existe o dilema "eu ou o outro", a resposta é deixar ir. Esse dilema não pode existir. Você nunca deve abrir mão do "eu" para agradar o outro — resume.

Aprendizados pessoais

Apesar de estabelecer um diálogo com os leitores, Carpinejar diz que Deixe Ir é também um livro confessional. Isso porque as reflexões presentes não vieram de nenhuma cartilha, mas daquilo que foi vivido pelo autor. Seus erros e acertos foram transformados nos aprendizados que ele agora compartilha com o público.

— Minha literatura é sempre uma conversa comigo mesmo. Meu desejo é que os leitores possam ser ajudados por ela, como eu também sou — diz.

O escritor não almeja, contudo, assumir um posto de "terapeuta" dos leitores. Pelo contrário: uma das defesas feitas no livro é sobre a importância da psicoterapia. Carpinejar acredita que, havendo possibilidade, todos deveriam procurar atendimento psicológico, definido por ele como "um divisor de águas" em sua vida.

— Para explicar os benefícios, sempre uso uma metáfora: se você faz terapia, vive a vida com 5G; se não faz, fica somente no 3G — compara o escritor. — Temos que defender o cuidado emocional como uma questão de saúde pública. A ansiedade, a depressão e o burnout nunca foram tão grandes como agora — diz.

"Minha verdadeira assinatura é o abraço", afirma o escritor. Yury Oliveira / Divulgação

Para Carpinejar, outra ferramenta incontestável é o abraço. O escritor, que é conhecido pela atenção que dispensa aos leitores durante as sessões de autógrafo, promete ao público mais um momento de troca de afetos nesta quinta-feira.