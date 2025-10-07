Chico Buarque, Tony Bellotto e Raphael Montes entre os finalistas do Jabuti 2025

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) acaba de divulgar os finalistas do Prêmio Jabuti 2025. Entre os destaques, Chico Buarque e Tony Bellotto disputam a categoria Romance Literário, enquanto Raphael Montes aparece em Romance de Entretenimento.
Um dos prêmios mais tradicionais da literatura brasileira, o Jabuti premia 23 categorias divididas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Cada vencedor leva R$ 5 mil, além de uma estatueta.
Já o vencedor do Livro do Ano, cujos finalistas não são divulgados previamente, leva R$ 70 mil e uma viagem completa à Feira do Livro de Londres, em 2026. Segundo a organização, foram 4.530 inscrições para a edição deste ano, um leve aumento em relação ao último ano, quando foram recebidas 4.170 inscrições.
Os autores vencedores serão anunciados em uma cerimônia marcada para 27 de outubro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube da CBL. Na ocasião, Ana Maria Machado, escritora e ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, será homenageada como Personalidade Literária da edição.
Confira os semifinalistas do Prêmio Jabuti 2025
Eixo: Ciência e Cultura
Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo
Inovação e desenvolvimento sustentável: da inovação convencional à ecoinovação sustentável Autor(a): José Carlos Barbieri | Editora: Blucher
Machado de Assis e a administração pública: o serviço público na vida e na crônica machadiana Autor(a): Fábio Lins de Lessa Carvalho | Editora: Fórum
Neoindustrialização brasileira Autor(a): Sérgio Roberto Knorr Velho (Organizador) | Editora: Blucher
Tu Inovas? Tutorial da Inovação! Estabelecimento de uma atuação filosófica-científica para se inovar efetivamente Autor(a): Paulo Gustavo Borba Cordaro | Editora: Blucher
Turismo rural no Estado do Rio de Janeiro: contexto, reflexões e perspectivas Autor(a): Valéria Maria de Souza Lima | Editora: Fólio Digital
Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais
Abjeção: a construção histórica do racismo Autor(a): Berenice Bento | Editora(s): Cult
Jammerthal. O vale da lamentação: a minha Guerra Mucker Autor(a): João Biehl | Editora(s): Oikos
Narrador do Brasil: Jorge Amado, leitor de seu tempo e de seu país Autor(a): Eduardo de Assis Duarte | Editora(s): Fino Traço
Ruínas circulares: uma antropologia da história no norte do Haiti Autor(a): Rodrigo Charafeddine Bulamah | Editora(s): Papéis Selvagens Edições
Uma enciclopédia nos trópicos: memórias de um socioambientalista Autor(a): Beto Ricardo, Ricardo Arnt | Editora(s): Zahar
Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional
O desenho de São Paulo por seus caminhos Autor(a): Andreina Nigriello | Editora(s): Cultura Acadêmica, KPMO Cultura e Arte
O espaço sob padrões globais: Sistema LEED® e arquitetura corporativa sustentável em São Paulo Autor(a): Raphael Grazziano | Editora(s): Annablume
Os caminhos do mar Autor(a): Benedito Lima de Toledo "em memória" | Editora(s): Cultura Acadêmica, KPMO Cultura e Arte
Tecnologias construtivas de baixo carbono – TCBC: a produção da arquitetura em discussão Autor(a): Simone Fernandes Tavares | Editora(s): Annablume
Teoria crítica da arquitetura Autor(a): Silke Kapp | Editora(s): N-1 Edições, MOM Edições
Artes
Breves apontamentos sobre o teatro das_nas_pelas periferias brasileiras Autor(a): Alexandre Mate (Organizador) | Editora(s): Lucias
Cinema de Arquivo: Imagens e Memória da Ditadura Militar
Autor(a): Patricia Machado | Editora(s): Sagarana Editora
O corpo gordo e o grotesco: gênero, política e transgressão na arte contemporânea Autor(a): Júlia Mello | Editora(s): Dialética
O corpo vulnerado Autor(a): Eduardo de Jesus, Maria Angélica Melendi | Editora(s): Cobogó
Teatros e artistas com deficiência visual Autor(a): Lucas de Almeida Pinheiro | Editora(s): Unicamp (Editora da Universidade Estadual de Campinas)
Ciência da Computação
A cientista colecionadora de dados - Claudia Maria Bauzer Medeiros Autor(a): Aletéia Patrícia Favacho de Araújo, Luciana Salgado, Mirella M. Moro, Sílvia Amélia Bim | Editora(s): Inverso
A Máquina da Natureza: uma perspectiva cronológica da ciência da computação teórica Autor(a): André L. Vignatti | Editora(s): Obra Independente
Arquitetura e organização de computadores – Uma introdução Autor(a): Gabriel Pereira da Silva, José Antônio dos Santos Borges | Editora(s): LTC
Ciência de Dados – Fundamentos e Aplicações
Autor(a): André C. P. L. F. de Carvalho, Angelo Garangau Menezes, Robson Parmezan Bonidia | Editora(s): LTC
Robótica Educacional
Autor(a): Roseli Aparecida Francelin Romero (Organizadora) | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)
Ciência de Alimentos e Nutrição
Avaliação nutricional nas diferentes fases da vida: abordagem teórico-prática
Autor(a): Haroldo da Silva-Ferreira | Editora(s): Dialética
Desnutrição infantil: biologia, epidemiologia e impacto na saúde
Autor(a): Aldo Ângelo Moreira Lima, Reinaldo Barreto Oriá (Organizadores) | Editora(s): Blucher
Epidemiologia nutricional aplicada à obesidade
Autor(a): Maria Laura da Costa Louzada | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)
Manual de nutrição nos erros inatos do metabolismo
Autor(a): Luana da Silva Baptista Arpini (Organizadora) | Editora(s): Unicamp (Editora da Universidade Estadual de Campinas)
Nutrição inclusiva: diversidade e inclusão em alimentação e nutrição Autor(a): Aline Alves Ferreira, Thaís Lima Dias Borges, Ursula Viana Bagni (Organizadoras) | Editora(s): Manole
Ciências Agrárias e Ciências Ambientais
Agricultura de Precisão: Um Novo Olhar na Era digital
Autor(a): Alberto Carlos de Campos Bernardi, Carlos Manoel Pedro Vaz, João Leonardo Fernandes Pires, Luciano Gebler, Lucio André de Castro Jorge, Luis Henrique Bassoi, Ricardo Yassushi Inamasu | Editora(s): Cubo
Agricultura familiar: marketing ético; onde o amor e o alimento se unem para sempre
Autor(a): Adélia Franceschini, Adriana Bandeira de Mello, Camila Macedo Soares, Coriolano Xavier, Doly Ribeiro Junior, Edy Wilson Serpa, Giampaolo Buso, José Luiz Tejon Megido, Juliana T. Grazini dos Santos, Victor Megido | Editora(s): Fealq (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz)
Aplicações da genética quantitativa no melhoramento de plantas autógamas
Autor(a): Fernando Henrique Barrozo Toledo, José Airton Rodrigues Nunes, José Maria Villela Pádua, Magno Antonio Patto Ramalho | Editora(s): UFLA (Universidade Federal de Lavras)
Hidrologia: conceitos e exercícios com aplicações práticas
Autor(a): Hans Raj Gheyi, José Carlos de Araújo, Raimundo Nonato Távora Costa, Sergio Nascimento Duarte | Editora(s): Fealq (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz)
Multifuncionalidade da agricultura familiar: a sustentabilidade de sistemas agroalimentares
Autor(a): Fábio Frattini Marchetti, Paulo Eduardo Moruzzi Marques (Organizadores) | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)
Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia
Além de Darwin: ensaio sobre Ciência e vida
Autor(a): César Benjamin | Editora(s): Contraponto
Desmídias do Brasil: catálogo taxonômico e distribuição
Autor(a): Carlos Eduardo de Mattos Bicudo, Carlos Wallace do Nascimento Moura, Geraldo José Peixoto Ramos | Editora(s): UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana)
Entre céu e mar: a migração das aves nas praias de São Paulo
Autor(a): Edison Barbieri | Editora(s): Centro Universitário São Camilo
Espécies de aves do Rio Cubate: Terra Indígena do Alto Rio Negro
Autor(a): Camila Cherem Ribas, Damiel Legario Pedro, Dario Baniwa, Dzoodzo Baniwa, Estevão Fontes Olímpio, Fernando Mendonça d’Horta, Gracilene Florentino Bittencourt, Ramiro Dário Melinski (Organizadores) | Editora(s): INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)
Répteis do Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais): atualização do conhecimento, lista comentada e guia fotográfico
Autor(a): Adriano Lima Silveira, Jéssica Motta Campos, Lucas Soares Vilas Boas Ribeiro, Taís Nogueira Fernandes, Tiago Teixeira Dornas | Editora(s): Rupestre
Ciências da Religião e Teologia
A salvação da pátria amada: religião e extrema-direita no Brasil
Autor(a): João Décio Passos, Wagner Lopes Sanchez (Organizadores) | Editora(s): Paulus
Ele está no meio de nós: uma cristologia do encontro
Autor(a): Gabriel Perissé | Editora(s): Paulus
Influenciadores digitais católicos: efeitos e perspectivas
Autor(a): Aline Amaro da Silva, Alzirinha Rocha de Souza, Fernanda de Faria Medeiros, Moisés Sbardelotto, Vinicius Borges Gomes | Editora(s): Ideias e Letras, Paulus
Perdão: diálogos entre a Filosofia e a Teologia
Autor(a): René Dentz | Editora(s): Paulinas
"Religiões" politeístas do mundo antigo: Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, América pré-colombiana
Autor(a): Adone Agnolin | Editora(s): Vozes
Comunicação e Informação
Miséria da informação: dilemas éticos da era digital
Autor(a): Arthur Coelho Bezerra | Editora(s): Garamond
Os sentidos do trabalho criativo: novos caminhos, mapas antigos
Autor(a): Nathália Drey Costa | Editora(s): UFSM (Universidade Federal de Santa Maria)
Páginas Coloridas
Autor(a): Alex Francisco | Editora(s): Com-Arte
Repórter Eros: a história do jornalismo erótico brasileiro
Autor(a): Valmir Costa | Editora(s): Cepe
República do ódio: a dinâmica da extrema direita no Whatsapp
Autor(a): José Maria da Silva Monteiro Filho, Helena Martins do Rêgo Barreto, Pedro Jorge Chaves Mourão | Editora(s): UFC (Universidade Federal do Ceará)
Direito
A nova matrix: direito (re)programado na civilização plataformizada
Autor(a): André Ramos Tavares | Editora(s): Etheria
Antropologia e estudos sociojurídicos: a construção de um campo de pesquisa interdisciplinar
Autor(a): Orlando Villas Bôas Filho | Editora(s): Mandaçaia
Democracia e redes sociais: o desafio de combater o populismo digital extremista
Autor(a): Alexandre de Moraes | Editora(s): Atlas
Democracia, eleições e participação feminina: elas pensam o Brasil
Autor(a): Aline Osorio, Letícia Giovanini Garcia (Organizadoras) | Editora(s): Fórum
Luiz Gama contra o Império: a luta pelo direito no Brasil da escravidão
Autor(a): Bruno Rodrigues de Lima | Editora(s): Contracorrente
Economia
Extremos: um mapa para entender as desigualdades no Brasil
Autor(a): Pedro Fernando Nery | Editora(s): Zahar
Financeirização: crise, estagnação e desigualdade
Autor(a): Elisa Van Waeyenberge, Guilherme Leite Gonçalves, Lena Lavinas, Norberto Montani Martins (Organizadores) | Editora(s): Contracorrente
Iguais e diferentes: uma jornada pela economia feminista
Autor(a): Regina Madalozzo | Editora(s): Zahar
Novo desenvolvimentismo: introduzindo uma nova teoria econômica e economia política
Autor(a): Luiz Carlos Bresser-Pereira | Editora(s): Contracorrente
Os homens da moeda: o que pensavam os ministros da Fazenda da Nova República (1985-2018)
Autor(a): Ivan Colangelo Salomão (Organizador) | Editora(s): UNESP (Universidade Estadual Paulista)
Educação e Ensino
Avaliação educacional: de aprendizagem, institucional, em larga escala
Autor(a): Sandra Zákia Sousa, Valéria Virgínia Lopes | Editora(s): Contexto
Carta de uma orientadora: sobre pesquisa e escrita acadêmica
Autor(a): Debora Diniz | Editora(s): Civilização Brasileira
Cartas para Varsóvia: escritas de crianças no entreguerras
Autor(a): Alcione Nawroski | Editora(s): Pimenta Cultural
Humor gráfico na alfabetização visual
Autor(a): Betania Dantas | Editora(s): Contexto
Professores iniciantes e processos de indução: caminhos para um desenvolvimento profissional qualificado
Autor(a): Adriana Teixeira Reis, Laurizete Ferragut Passos, Patrícia Cristina Albieri de Almeida (Organizadoras) | Editora(s): Papirus
Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional
Avaliação do movimento: como diagnosticar déficits de movimento para prevenção de lesões e prescrição de treinamento personalizado e para grupos
Autor(a): Mauro Guiselini, Rafael Guiselini | Editora(s): Dialética
Comportamento Motor e Neurociência Cognitiva: temas atuais
Autor(a): Guilherme Menezes Lage, Lidiane Aparecida Fernandes, Tércio Apolinário-Souza (Organizadores) | Editora(s): Editora dos Editores
Guia descomplicado da Saúde da Mulher
Autor(a): Liliana Fajardo, Miguel Eduardo Guimarães Macedo, Thais Fraga Abduch | Editora(s): Dialética
Libras e surdos: políticas, linguagem e inclusão
Autor(a): Cecilia de Moura, Desirée De Vit Begrow (Organizadoras) | Editora(s): Contexto
Propósito de vida da pessoa idosa: conceitos, abordagens e propostas de intervenções gerontológicas
Autor(a): Cristina Cristóvão Ribeiro (Organizadora) | Editora(s): Summus Editorial
Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Serviço Social
Diversidade sexual e de gênero e marxismo
Autor(a): Bruna Andrade Irineu, Guilherme Gomes Ferreira | Editora(s): Cortez
Epidemiologia no Pós-Pandemia: de ciência tímida a ciência emergente
Autor(a): Naomar de Almeida Filho | Editora(s): Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz)
O comércio ilegal de anabolizantes no Direito Penal e Processual Penal: do traficante ao usuário do fitness
Autor(a): Rafael da Silva Mattos | Editora(s): CRV
O estágio em Serviço Social entre ventanias e banzeiros: navegando de Manaus a Porto Alegre
Autor(a): Vivianne Batista Riker de Sousa | Editora(s): CRV
População LGBTI+ e política de assistência social: proteção ou desproteção social?
Autor(a): Mariko Hanashiro | Editora(s): CRV
Engenharias
Diretrizes de logística urbana para as cidades brasileiras: fundamentos e proposições
Autor(a): Antonio Carlos Sá de Gusmão | Editora(s): Dialética
Energia do lixo: tecnologias de recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos
Autor(a): Antonio Garrido Gallego, Gilberto Martins, Giovano Candiani, Reynaldo Palacios Bereche, Silvia Azucena Nebra (Organizadores) | Editora(s): UFABC (Universidade Federal do ABC)
Fundamentos da nanotecnologia: uma abordagem descomplicada e interdisciplinar
Autor(a): Henrique Eisi Toma, Delmarcio Gomes da Silva | Editora(s): Obra Independente
Fundamentos de Engenharia Submarina
Autor(a): Pablo José Tavares Gomes (Organizador) | Editora(s): Petrobras
Práticas pedagógicas remotas em Engenharia: fundamentos e estudos de casos: Volume 1
Autor(a): Ademar Gonçalves da Costa Junior, Alan Kardek Rêgo Segundo, Ícaro Bezerra Queiroz de Araújo, José Alberto Cocota Naves Junior (Organizadores) | Editora(s): Blucher
Filosofia
Ceticismo em movimento
Autor(a): Renato Lessa | Editora(s): 7Letras
Filosofia da Física: problemas de ontologia e epistemologia da Física Moderna
Autor(a): Antonio Augusto Passos Videira, Sandro Fonseca de Souza, Marcia Begalli, Vinícius Carvalho da Silva (Organizadores) | Editora(s): LF Editorial
Gatos, peixes e elefantes: a gramática dos acordos profundos
Autor(a): João Carlos Salles | Editora(s): Aretê
Jogo de espelhos: Walter Benjamin crítico de literatura
Autor(a): Ulisses Razzante Vaccari | Editora(s): 7Letras
Rastros do Mundo: experiência e repetição em Samuel Beckett
Autor(a): Luciano Gatti | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)
Geografia e Geociências
Água subterrânea, história da Terra e consciência ambiental: metas do Programa Aquífero Guarani
Autor(a): Andrea Bartorelli "em memória", Berenice Balsalobre, Celso Dal Ré Carneiro, Didier Gastmans, Joseli Maria Piranha, Luciana Cordeiro de Souza Fernandes, Luiz Eduardo Anelli, Renatta Christina da Costa Lemos Vilela, Sueli Yoshinaga Pereira "em memória", Valter Galdiano Gonçales, Virginio Mantesso-Netto | Editora(s): Obra Independente
Hidrocarbonetos nos manguezais do Complexo Estuarino de Paranaguá
Autor(a): Marina Reback Garcia | Editora(s): Dialética
Que é Reserva Extrativista?: uma homolo-crítica conceitual - pela (re)emergência de projetos ontológicos amazônicos
Autor(a): Anselmo Gonçalves da Silva | Editora(s): Dialética
Silicatos de rochas magmáticas: aspectos físico-químicos e petrológicos - conceitos básicos
Autor(a): Eberhard Wernicke "em memória" | Editora(s): UNESP (Universidade Estadual Paulista)
Sociedades tradicionais costeiras: ordens e desordens destruidoras e ordens e desordens criadoras – ensaio para ecologia e dialogia de saberes
Autor(a): Lucia Helena Oliveira Cunha | Editora(s): Dialética
História e Arqueologia
Geminiana e seus filhos: escravidão, maternidade e morte no Brasil do século XIX
Autor(a): Antonio Alexandre Isidio Cardoso, Maria Helena P. T. Machado | Editora(s): Bazar do Tempo
Imagens da branquitude: a presença da ausência
Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz | Editora(s): Companhia das Letras
Indígenas e ditadura militar: crimes e corrupção no SPI e na FUNAI
Autor(a): Rodrigo Lins Barbosa | Editora(s): Telha
Os retornados: a história dos ex-escravizados que deixaram o Brasil e formaram comunidades afro-brasileiras no golfo do Benim
Autor(a): Carlos Fonseca | Editora(s): Record
Uma história religiosa das cidades medievais
André Miatello | Editora(s): Unicamp (Editora da Universidade Estadual de Campinas)
Letras, Linguística e Estudos Literários
A forma negra da morte: satanismo e escravidão no poema em prosa de Cruz e Sousa
Autor(a): Simone Rossinetti Rufinoni | Editora(s): Alameda
Modernismo Negro
Autor(a): Jorge Augusto | Editora(s): Segundo Selo
Mulheres contra a ditadura: escrever é (também) uma forma de resistência
Autor(a): Eurídice Figueiredo | Editora(s): Zouk
O mago, o santo e a esfinge
Autor(a): Fernando Pinheiro | Editora(s): Todavia
O mar, o rio e a tempestade: sobre Homero, Rosa e Shakespeare
Autor(a): Pedro Süssekind | Editora(s): Tinta-da-China Brasil
Matemática, Probabilidade e Estatística
A teoria dos conjuntos e os fundamentos da Matemática
Autor(a): Rogério Augusto dos Santos Fajardo | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)
Análise de dados espaciais com aplicações em R
Autor(a): João Domingos Scalon | Editora(s): UFLA (Universidade Federal de Lavras)
Cálculo Integral e o Teorema de Stokes
Autor(a): Paulo Domingos Cordaro | Editora(s): LF Editorial
Lições de Homologia
Autor(a): Marcio Colombo Fenille | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)
Modelos Lineares Generalizados e Aplicações
Autor(a): Clarice G. B. Demétrio, Gauss M. Cordeiro, Rafael A. Moral | Editora(s): Blucher
Medicina
Doenças infecciosas: visão integrada da patologia, da clínica e dos mecanismos patogênicos
Autor(a): Amaro Nunes Duarte Neto, Carla Pagliari, Cleusa Fumica Hirata Takakura, Luciane Kanashiro-Galo, Maria Irma Seixas Duarte (Organizadores) | Editora(s): Artmed, Editora dos Editores
Medicina excessiva: suas causas e seus impactos
Autor(a): Guilherme Santiago | Editora(s): Labrador
O Paciente Cirúrgico de Alto Risco: condutas no perioperatório
Autor(a): Armindo Jreige Júnior, Bruno Soares da Silva Rangel, Fernando Nardy Bellicieri, Lucas Trindade Cantú Ribeiro, Ludhmila Abrahão Hajjar, Stéphanie Itala Rizk | Editora(s): Atheneu
POCUS: point of care ultrasound em Medicina de Emergência
Autor(a): Hélio Penna Guimarães, Marcio Hideo Deltreggia Saiga, Renato Tambelli, Ricardo Galesso Cardoso, Thiago Martins Santos, Vitor Machado Benincá (Organizadores) | Editora(s): Editora dos Editores
Tratado de Medicina de Emergência Abramede
Autor(a): Daniel Ujakow Correa Schubert, Hélio Penna Guimarães, Ian Ward A. Maia, Maria Camila Lunardi, Victor Paro da Cunha, Vitor Machado Benincá | Editora(s): Manole
Psicologia e Psicanálise
Hélio Pellegrino: por uma Psicanálise política
Autor(a): Larissa Leão de Castro | Editora(s): Appris
Manicômio judiciário: a reclusão disfarçada de cuidado
Autor(a): Thiago Bagatin | Editora(s): UFPR (Universidade Federal do Paraná)
O que é identitarismo?
Autor(a): Douglas Barros | Editora(s): Boitempo
Pensar o sujeito, agir no mundo: diálogos com a obra de Jurandir Freire Costa
Autor(a): Bethânia Assy, Francisco Ortega, Gabriela Bastos Soares, Jairo de Almeida Gama (Organizadores) | Editora(s): Blucher
Prática baseada em evidências em Psicologia Clínica: fundamentos teóricos, questões metodológicas e diretrizes para implementação
Autor(a): Dan Josua, Jan Luiz Leonardi, Ramiro Figueiredo Catelan, Thiago Mácimo Pereira (Organizadores) | Editora(s): Manole
Eixo: Prêmios Especiais
Divulgação Científica
A evolução é fato
Autor(a): Carlos Frederico Martins Menck (Organizador) | Editora(s): Academia Brasileira de Ciências
Atlas Histórico-Econômico do Brasil no século XIX
Autor(a): Luiz Fernando Saraiva, Pérola Goldfeder, Wagner Nabarro (Organizadores) | Editora(s): Senado Federal, Eduff (Editora da Universidade Federal Fluminense)
Existo, logo penso: histórias de um cérebro inquieto
Autor(a): Roberto Lent | Editora(s): Instituto Ciência Hoje
O despertar do universo consciente: um manifesto para o futuro da Humanidade
Autor(a): Marcelo Gleiser | Editora(s): Record
Revolta de Carrancas: o silêncio ao redor
Autor(a): Joaci Pereira Furtado | Editora(s): Madamu
Ilustração
Almanaque da Terra e da Vida
Ilustrador(a): Ana Gabriela Brambilla Kozuki | Editora(s): Moderna
ARIÁ: um alimento de memória afetiva
Ilustrador(a): Hadna Abreu | Editora(s): INPA (Editora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Valer
História da ciência ilustrada Vol. 1
Ilustrador(a): Willian Souza dos Santos | Editora(s): LF Editorial
J. Cunha & o Carnaval Negro
Ilustrador(a): José Antônio Cunha | Editora(s): EDUFRB (Editora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia)
Sedução Algorítmica
Ilustrador(a): Lívia de Castro | Editora(s): Bambual
Tradução
As mulheres famosas
Tradutor(a): Adriana Tulio Baggio | Editora(s): UFPR (Universidade Federal do Paraná)
Da alma do mundo: uma hipótese da Física Superior para esclarecimento do organismo universal
Tradutor(a): Márcia Cristina Ferreira Gonçalves | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)
Dicionário dos intraduzíveis: um vocabulário das Filosofias: volume dois: Direito, Ética e Política
Tradutor(a): Alice Haddad, André Constantino Yazbek, Antonio Saturnino Braga, Bruno Albarelli, Carmel Ramos, Daniel Capecchi Nunes, Daniel Nascimento, Felipe Castelo Branco, Flávia Trocoli, Germano Nogueira Prado, Guilherme Ivo, Isabela Pinho, Jeferson da Costa Valadares, Júlia Novaes, Luciana Gabriela Soares Santoprete, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Miriam C. P. Peixoto, Mônica Freitas, Paula Pimenta Velloso, Rafael Haddock-Lobo, Thomaz Kawauche, Ulysses Ferraz, Ulysses Pinheiro, Verônica de Araújo Costa, Victor Maia, Vladimir Vieira | Editora(s): Autêntica
Ética a Nicômaco
Tradutor(a): André Malta | Editora(s): 34
Sobre a República
Tradutor(a): Isadora Prévide Bernardo | Editora(s): UNESP (Universidade Estadual Paulista).