Chico Buarque, Tony Bellotto e Raphael Montes entre os finalistas do Jabuti 2025

Os vencedores receberão a estatueta do Jabuti e R$ 5 mil. Câmara Brasileira do Livro / Divulgação

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) acaba de divulgar os finalistas do Prêmio Jabuti 2025. Entre os destaques, Chico Buarque e Tony Bellotto disputam a categoria Romance Literário, enquanto Raphael Montes aparece em Romance de Entretenimento.

Um dos prêmios mais tradicionais da literatura brasileira, o Jabuti premia 23 categorias divididas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Cada vencedor leva R$ 5 mil, além de uma estatueta.

Já o vencedor do Livro do Ano, cujos finalistas não são divulgados previamente, leva R$ 70 mil e uma viagem completa à Feira do Livro de Londres, em 2026. Segundo a organização, foram 4.530 inscrições para a edição deste ano, um leve aumento em relação ao último ano, quando foram recebidas 4.170 inscrições.

Os autores vencedores serão anunciados em uma cerimônia marcada para 27 de outubro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube da CBL. Na ocasião, Ana Maria Machado, escritora e ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, será homenageada como Personalidade Literária da edição.

Confira os semifinalistas do Prêmio Jabuti 2025

Eixo: Ciência e Cultura

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo

Inovação e desenvolvimento sustentável: da inovação convencional à ecoinovação sustentável Autor(a): José Carlos Barbieri | Editora: Blucher

Machado de Assis e a administração pública: o serviço público na vida e na crônica machadiana Autor(a): Fábio Lins de Lessa Carvalho | Editora: Fórum

Neoindustrialização brasileira Autor(a): Sérgio Roberto Knorr Velho (Organizador) | Editora: Blucher

Tu Inovas? Tutorial da Inovação! Estabelecimento de uma atuação filosófica-científica para se inovar efetivamente Autor(a): Paulo Gustavo Borba Cordaro | Editora: Blucher

Turismo rural no Estado do Rio de Janeiro: contexto, reflexões e perspectivas Autor(a): Valéria Maria de Souza Lima | Editora: Fólio Digital

Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais

Abjeção: a construção histórica do racismo Autor(a): Berenice Bento | Editora(s): Cult

Jammerthal. O vale da lamentação: a minha Guerra Mucker Autor(a): João Biehl | Editora(s): Oikos

Narrador do Brasil: Jorge Amado, leitor de seu tempo e de seu país Autor(a): Eduardo de Assis Duarte | Editora(s): Fino Traço

Ruínas circulares: uma antropologia da história no norte do Haiti Autor(a): Rodrigo Charafeddine Bulamah | Editora(s): Papéis Selvagens Edições

Uma enciclopédia nos trópicos: memórias de um socioambientalista Autor(a): Beto Ricardo, Ricardo Arnt | Editora(s): Zahar

Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional

O desenho de São Paulo por seus caminhos Autor(a): Andreina Nigriello | Editora(s): Cultura Acadêmica, KPMO Cultura e Arte

O espaço sob padrões globais: Sistema LEED® e arquitetura corporativa sustentável em São Paulo Autor(a): Raphael Grazziano | Editora(s): Annablume

Os caminhos do mar Autor(a): Benedito Lima de Toledo "em memória" | Editora(s): Cultura Acadêmica, KPMO Cultura e Arte

Tecnologias construtivas de baixo carbono – TCBC: a produção da arquitetura em discussão Autor(a): Simone Fernandes Tavares | Editora(s): Annablume

Teoria crítica da arquitetura Autor(a): Silke Kapp | Editora(s): N-1 Edições, MOM Edições

Artes

Breves apontamentos sobre o teatro das_nas_pelas periferias brasileiras Autor(a): Alexandre Mate (Organizador) | Editora(s): Lucias

Cinema de Arquivo: Imagens e Memória da Ditadura Militar

Autor(a): Patricia Machado | Editora(s): Sagarana Editora

O corpo gordo e o grotesco: gênero, política e transgressão na arte contemporânea Autor(a): Júlia Mello | Editora(s): Dialética

O corpo vulnerado Autor(a): Eduardo de Jesus, Maria Angélica Melendi | Editora(s): Cobogó

Teatros e artistas com deficiência visual Autor(a): Lucas de Almeida Pinheiro | Editora(s): Unicamp (Editora da Universidade Estadual de Campinas)

Ciência da Computação

A cientista colecionadora de dados - Claudia Maria Bauzer Medeiros Autor(a): Aletéia Patrícia Favacho de Araújo, Luciana Salgado, Mirella M. Moro, Sílvia Amélia Bim | Editora(s): Inverso

A Máquina da Natureza: uma perspectiva cronológica da ciência da computação teórica Autor(a): André L. Vignatti | Editora(s): Obra Independente

Arquitetura e organização de computadores – Uma introdução Autor(a): Gabriel Pereira da Silva, José Antônio dos Santos Borges | Editora(s): LTC

Ciência de Dados – Fundamentos e Aplicações

Autor(a): André C. P. L. F. de Carvalho, Angelo Garangau Menezes, Robson Parmezan Bonidia | Editora(s): LTC

Robótica Educacional

Autor(a): Roseli Aparecida Francelin Romero (Organizadora) | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Ciência de Alimentos e Nutrição

Avaliação nutricional nas diferentes fases da vida: abordagem teórico-prática

Autor(a): Haroldo da Silva-Ferreira | Editora(s): Dialética

Desnutrição infantil: biologia, epidemiologia e impacto na saúde

Autor(a): Aldo Ângelo Moreira Lima, Reinaldo Barreto Oriá (Organizadores) | Editora(s): Blucher

Epidemiologia nutricional aplicada à obesidade

Autor(a): Maria Laura da Costa Louzada | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Manual de nutrição nos erros inatos do metabolismo

Autor(a): Luana da Silva Baptista Arpini (Organizadora) | Editora(s): Unicamp (Editora da Universidade Estadual de Campinas)

Nutrição inclusiva: diversidade e inclusão em alimentação e nutrição Autor(a): Aline Alves Ferreira, Thaís Lima Dias Borges, Ursula Viana Bagni (Organizadoras) | Editora(s): Manole

Ciências Agrárias e Ciências Ambientais

Agricultura de Precisão: Um Novo Olhar na Era digital

Autor(a): Alberto Carlos de Campos Bernardi, Carlos Manoel Pedro Vaz, João Leonardo Fernandes Pires, Luciano Gebler, Lucio André de Castro Jorge, Luis Henrique Bassoi, Ricardo Yassushi Inamasu | Editora(s): Cubo

Agricultura familiar: marketing ético; onde o amor e o alimento se unem para sempre

Autor(a): Adélia Franceschini, Adriana Bandeira de Mello, Camila Macedo Soares, Coriolano Xavier, Doly Ribeiro Junior, Edy Wilson Serpa, Giampaolo Buso, José Luiz Tejon Megido, Juliana T. Grazini dos Santos, Victor Megido | Editora(s): Fealq (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz)

Aplicações da genética quantitativa no melhoramento de plantas autógamas

Autor(a): Fernando Henrique Barrozo Toledo, José Airton Rodrigues Nunes, José Maria Villela Pádua, Magno Antonio Patto Ramalho | Editora(s): UFLA (Universidade Federal de Lavras)

Hidrologia: conceitos e exercícios com aplicações práticas

Autor(a): Hans Raj Gheyi, José Carlos de Araújo, Raimundo Nonato Távora Costa, Sergio Nascimento Duarte | Editora(s): Fealq (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz)

Multifuncionalidade da agricultura familiar: a sustentabilidade de sistemas agroalimentares

Autor(a): Fábio Frattini Marchetti, Paulo Eduardo Moruzzi Marques (Organizadores) | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia

Além de Darwin: ensaio sobre Ciência e vida

Autor(a): César Benjamin | Editora(s): Contraponto

Desmídias do Brasil: catálogo taxonômico e distribuição

Autor(a): Carlos Eduardo de Mattos Bicudo, Carlos Wallace do Nascimento Moura, Geraldo José Peixoto Ramos | Editora(s): UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana)

Entre céu e mar: a migração das aves nas praias de São Paulo

Autor(a): Edison Barbieri | Editora(s): Centro Universitário São Camilo

Espécies de aves do Rio Cubate: Terra Indígena do Alto Rio Negro

Autor(a): Camila Cherem Ribas, Damiel Legario Pedro, Dario Baniwa, Dzoodzo Baniwa, Estevão Fontes Olímpio, Fernando Mendonça d’Horta, Gracilene Florentino Bittencourt, Ramiro Dário Melinski (Organizadores) | Editora(s): INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)

Répteis do Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais): atualização do conhecimento, lista comentada e guia fotográfico

Autor(a): Adriano Lima Silveira, Jéssica Motta Campos, Lucas Soares Vilas Boas Ribeiro, Taís Nogueira Fernandes, Tiago Teixeira Dornas | Editora(s): Rupestre

Ciências da Religião e Teologia

A salvação da pátria amada: religião e extrema-direita no Brasil

Autor(a): João Décio Passos, Wagner Lopes Sanchez (Organizadores) | Editora(s): Paulus

Ele está no meio de nós: uma cristologia do encontro

Autor(a): Gabriel Perissé | Editora(s): Paulus

Influenciadores digitais católicos: efeitos e perspectivas

Autor(a): Aline Amaro da Silva, Alzirinha Rocha de Souza, Fernanda de Faria Medeiros, Moisés Sbardelotto, Vinicius Borges Gomes | Editora(s): Ideias e Letras, Paulus

Perdão: diálogos entre a Filosofia e a Teologia

Autor(a): René Dentz | Editora(s): Paulinas

"Religiões" politeístas do mundo antigo: Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, América pré-colombiana

Autor(a): Adone Agnolin | Editora(s): Vozes

Comunicação e Informação

Miséria da informação: dilemas éticos da era digital

Autor(a): Arthur Coelho Bezerra | Editora(s): Garamond

Os sentidos do trabalho criativo: novos caminhos, mapas antigos

Autor(a): Nathália Drey Costa | Editora(s): UFSM (Universidade Federal de Santa Maria)

Páginas Coloridas

Autor(a): Alex Francisco | Editora(s): Com-Arte

Repórter Eros: a história do jornalismo erótico brasileiro

Autor(a): Valmir Costa | Editora(s): Cepe

República do ódio: a dinâmica da extrema direita no Whatsapp

Autor(a): José Maria da Silva Monteiro Filho, Helena Martins do Rêgo Barreto, Pedro Jorge Chaves Mourão | Editora(s): UFC (Universidade Federal do Ceará)

Direito

A nova matrix: direito (re)programado na civilização plataformizada

Autor(a): André Ramos Tavares | Editora(s): Etheria

Antropologia e estudos sociojurídicos: a construção de um campo de pesquisa interdisciplinar

Autor(a): Orlando Villas Bôas Filho | Editora(s): Mandaçaia

Democracia e redes sociais: o desafio de combater o populismo digital extremista

Autor(a): Alexandre de Moraes | Editora(s): Atlas

Democracia, eleições e participação feminina: elas pensam o Brasil

Autor(a): Aline Osorio, Letícia Giovanini Garcia (Organizadoras) | Editora(s): Fórum

Luiz Gama contra o Império: a luta pelo direito no Brasil da escravidão

Autor(a): Bruno Rodrigues de Lima | Editora(s): Contracorrente

Economia

Extremos: um mapa para entender as desigualdades no Brasil

Autor(a): Pedro Fernando Nery | Editora(s): Zahar

Financeirização: crise, estagnação e desigualdade

Autor(a): Elisa Van Waeyenberge, Guilherme Leite Gonçalves, Lena Lavinas, Norberto Montani Martins (Organizadores) | Editora(s): Contracorrente

Iguais e diferentes: uma jornada pela economia feminista

Autor(a): Regina Madalozzo | Editora(s): Zahar

Novo desenvolvimentismo: introduzindo uma nova teoria econômica e economia política

Autor(a): Luiz Carlos Bresser-Pereira | Editora(s): Contracorrente

Os homens da moeda: o que pensavam os ministros da Fazenda da Nova República (1985-2018)

Autor(a): Ivan Colangelo Salomão (Organizador) | Editora(s): UNESP (Universidade Estadual Paulista)

Educação e Ensino

Avaliação educacional: de aprendizagem, institucional, em larga escala

Autor(a): Sandra Zákia Sousa, Valéria Virgínia Lopes | Editora(s): Contexto

Carta de uma orientadora: sobre pesquisa e escrita acadêmica

Autor(a): Debora Diniz | Editora(s): Civilização Brasileira

Cartas para Varsóvia: escritas de crianças no entreguerras

Autor(a): Alcione Nawroski | Editora(s): Pimenta Cultural

Humor gráfico na alfabetização visual

Autor(a): Betania Dantas | Editora(s): Contexto

Professores iniciantes e processos de indução: caminhos para um desenvolvimento profissional qualificado

Autor(a): Adriana Teixeira Reis, Laurizete Ferragut Passos, Patrícia Cristina Albieri de Almeida (Organizadoras) | Editora(s): Papirus

Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional

Avaliação do movimento: como diagnosticar déficits de movimento para prevenção de lesões e prescrição de treinamento personalizado e para grupos

Autor(a): Mauro Guiselini, Rafael Guiselini | Editora(s): Dialética

Comportamento Motor e Neurociência Cognitiva: temas atuais

Autor(a): Guilherme Menezes Lage, Lidiane Aparecida Fernandes, Tércio Apolinário-Souza (Organizadores) | Editora(s): Editora dos Editores

Guia descomplicado da Saúde da Mulher

Autor(a): Liliana Fajardo, Miguel Eduardo Guimarães Macedo, Thais Fraga Abduch | Editora(s): Dialética

Libras e surdos: políticas, linguagem e inclusão

Autor(a): Cecilia de Moura, Desirée De Vit Begrow (Organizadoras) | Editora(s): Contexto

Propósito de vida da pessoa idosa: conceitos, abordagens e propostas de intervenções gerontológicas

Autor(a): Cristina Cristóvão Ribeiro (Organizadora) | Editora(s): Summus Editorial

Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Serviço Social

Diversidade sexual e de gênero e marxismo

Autor(a): Bruna Andrade Irineu, Guilherme Gomes Ferreira | Editora(s): Cortez

Epidemiologia no Pós-Pandemia: de ciência tímida a ciência emergente

Autor(a): Naomar de Almeida Filho | Editora(s): Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz)

O comércio ilegal de anabolizantes no Direito Penal e Processual Penal: do traficante ao usuário do fitness

Autor(a): Rafael da Silva Mattos | Editora(s): CRV

O estágio em Serviço Social entre ventanias e banzeiros: navegando de Manaus a Porto Alegre

Autor(a): Vivianne Batista Riker de Sousa | Editora(s): CRV

População LGBTI+ e política de assistência social: proteção ou desproteção social?

Autor(a): Mariko Hanashiro | Editora(s): CRV

Engenharias

Diretrizes de logística urbana para as cidades brasileiras: fundamentos e proposições

Autor(a): Antonio Carlos Sá de Gusmão | Editora(s): Dialética

Energia do lixo: tecnologias de recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos

Autor(a): Antonio Garrido Gallego, Gilberto Martins, Giovano Candiani, Reynaldo Palacios Bereche, Silvia Azucena Nebra (Organizadores) | Editora(s): UFABC (Universidade Federal do ABC)

Fundamentos da nanotecnologia: uma abordagem descomplicada e interdisciplinar

Autor(a): Henrique Eisi Toma, Delmarcio Gomes da Silva | Editora(s): Obra Independente

Fundamentos de Engenharia Submarina

Autor(a): Pablo José Tavares Gomes (Organizador) | Editora(s): Petrobras

Práticas pedagógicas remotas em Engenharia: fundamentos e estudos de casos: Volume 1

Autor(a): Ademar Gonçalves da Costa Junior, Alan Kardek Rêgo Segundo, Ícaro Bezerra Queiroz de Araújo, José Alberto Cocota Naves Junior (Organizadores) | Editora(s): Blucher

Filosofia

Ceticismo em movimento

Autor(a): Renato Lessa | Editora(s): 7Letras

Filosofia da Física: problemas de ontologia e epistemologia da Física Moderna

Autor(a): Antonio Augusto Passos Videira, Sandro Fonseca de Souza, Marcia Begalli, Vinícius Carvalho da Silva (Organizadores) | Editora(s): LF Editorial

Gatos, peixes e elefantes: a gramática dos acordos profundos

Autor(a): João Carlos Salles | Editora(s): Aretê

Jogo de espelhos: Walter Benjamin crítico de literatura

Autor(a): Ulisses Razzante Vaccari | Editora(s): 7Letras

Rastros do Mundo: experiência e repetição em Samuel Beckett

Autor(a): Luciano Gatti | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Geografia e Geociências

Água subterrânea, história da Terra e consciência ambiental: metas do Programa Aquífero Guarani

Autor(a): Andrea Bartorelli "em memória", Berenice Balsalobre, Celso Dal Ré Carneiro, Didier Gastmans, Joseli Maria Piranha, Luciana Cordeiro de Souza Fernandes, Luiz Eduardo Anelli, Renatta Christina da Costa Lemos Vilela, Sueli Yoshinaga Pereira "em memória", Valter Galdiano Gonçales, Virginio Mantesso-Netto | Editora(s): Obra Independente

Hidrocarbonetos nos manguezais do Complexo Estuarino de Paranaguá

Autor(a): Marina Reback Garcia | Editora(s): Dialética

Que é Reserva Extrativista?: uma homolo-crítica conceitual - pela (re)emergência de projetos ontológicos amazônicos

Autor(a): Anselmo Gonçalves da Silva | Editora(s): Dialética

Silicatos de rochas magmáticas: aspectos físico-químicos e petrológicos - conceitos básicos

Autor(a): Eberhard Wernicke "em memória" | Editora(s): UNESP (Universidade Estadual Paulista)

Sociedades tradicionais costeiras: ordens e desordens destruidoras e ordens e desordens criadoras – ensaio para ecologia e dialogia de saberes

Autor(a): Lucia Helena Oliveira Cunha | Editora(s): Dialética

História e Arqueologia

Geminiana e seus filhos: escravidão, maternidade e morte no Brasil do século XIX

Autor(a): Antonio Alexandre Isidio Cardoso, Maria Helena P. T. Machado | Editora(s): Bazar do Tempo

Imagens da branquitude: a presença da ausência

Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz | Editora(s): Companhia das Letras

Indígenas e ditadura militar: crimes e corrupção no SPI e na FUNAI

Autor(a): Rodrigo Lins Barbosa | Editora(s): Telha

Os retornados: a história dos ex-escravizados que deixaram o Brasil e formaram comunidades afro-brasileiras no golfo do Benim

Autor(a): Carlos Fonseca | Editora(s): Record

Uma história religiosa das cidades medievais

André Miatello | Editora(s): Unicamp (Editora da Universidade Estadual de Campinas)

Letras, Linguística e Estudos Literários

A forma negra da morte: satanismo e escravidão no poema em prosa de Cruz e Sousa

Autor(a): Simone Rossinetti Rufinoni | Editora(s): Alameda

Modernismo Negro

Autor(a): Jorge Augusto | Editora(s): Segundo Selo

Mulheres contra a ditadura: escrever é (também) uma forma de resistência

Autor(a): Eurídice Figueiredo | Editora(s): Zouk

O mago, o santo e a esfinge

Autor(a): Fernando Pinheiro | Editora(s): Todavia

O mar, o rio e a tempestade: sobre Homero, Rosa e Shakespeare

Autor(a): Pedro Süssekind | Editora(s): Tinta-da-China Brasil

Matemática, Probabilidade e Estatística

A teoria dos conjuntos e os fundamentos da Matemática

Autor(a): Rogério Augusto dos Santos Fajardo | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Análise de dados espaciais com aplicações em R

Autor(a): João Domingos Scalon | Editora(s): UFLA (Universidade Federal de Lavras)

Cálculo Integral e o Teorema de Stokes

Autor(a): Paulo Domingos Cordaro | Editora(s): LF Editorial

Lições de Homologia

Autor(a): Marcio Colombo Fenille | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Modelos Lineares Generalizados e Aplicações

Autor(a): Clarice G. B. Demétrio, Gauss M. Cordeiro, Rafael A. Moral | Editora(s): Blucher

Medicina

Doenças infecciosas: visão integrada da patologia, da clínica e dos mecanismos patogênicos

Autor(a): Amaro Nunes Duarte Neto, Carla Pagliari, Cleusa Fumica Hirata Takakura, Luciane Kanashiro-Galo, Maria Irma Seixas Duarte (Organizadores) | Editora(s): Artmed, Editora dos Editores

Medicina excessiva: suas causas e seus impactos

Autor(a): Guilherme Santiago | Editora(s): Labrador

O Paciente Cirúrgico de Alto Risco: condutas no perioperatório

Autor(a): Armindo Jreige Júnior, Bruno Soares da Silva Rangel, Fernando Nardy Bellicieri, Lucas Trindade Cantú Ribeiro, Ludhmila Abrahão Hajjar, Stéphanie Itala Rizk | Editora(s): Atheneu

POCUS: point of care ultrasound em Medicina de Emergência

Autor(a): Hélio Penna Guimarães, Marcio Hideo Deltreggia Saiga, Renato Tambelli, Ricardo Galesso Cardoso, Thiago Martins Santos, Vitor Machado Benincá (Organizadores) | Editora(s): Editora dos Editores

Tratado de Medicina de Emergência Abramede

Autor(a): Daniel Ujakow Correa Schubert, Hélio Penna Guimarães, Ian Ward A. Maia, Maria Camila Lunardi, Victor Paro da Cunha, Vitor Machado Benincá | Editora(s): Manole

Psicologia e Psicanálise

Hélio Pellegrino: por uma Psicanálise política

Autor(a): Larissa Leão de Castro | Editora(s): Appris

Manicômio judiciário: a reclusão disfarçada de cuidado

Autor(a): Thiago Bagatin | Editora(s): UFPR (Universidade Federal do Paraná)

O que é identitarismo?

Autor(a): Douglas Barros | Editora(s): Boitempo

Pensar o sujeito, agir no mundo: diálogos com a obra de Jurandir Freire Costa

Autor(a): Bethânia Assy, Francisco Ortega, Gabriela Bastos Soares, Jairo de Almeida Gama (Organizadores) | Editora(s): Blucher

Prática baseada em evidências em Psicologia Clínica: fundamentos teóricos, questões metodológicas e diretrizes para implementação

Autor(a): Dan Josua, Jan Luiz Leonardi, Ramiro Figueiredo Catelan, Thiago Mácimo Pereira (Organizadores) | Editora(s): Manole

Eixo: Prêmios Especiais

Divulgação Científica

A evolução é fato

Autor(a): Carlos Frederico Martins Menck (Organizador) | Editora(s): Academia Brasileira de Ciências

Atlas Histórico-Econômico do Brasil no século XIX

Autor(a): Luiz Fernando Saraiva, Pérola Goldfeder, Wagner Nabarro (Organizadores) | Editora(s): Senado Federal, Eduff (Editora da Universidade Federal Fluminense)

Existo, logo penso: histórias de um cérebro inquieto

Autor(a): Roberto Lent | Editora(s): Instituto Ciência Hoje

O despertar do universo consciente: um manifesto para o futuro da Humanidade

Autor(a): Marcelo Gleiser | Editora(s): Record

Revolta de Carrancas: o silêncio ao redor

Autor(a): Joaci Pereira Furtado | Editora(s): Madamu

Ilustração

Almanaque da Terra e da Vida

Ilustrador(a): Ana Gabriela Brambilla Kozuki | Editora(s): Moderna

ARIÁ: um alimento de memória afetiva

Ilustrador(a): Hadna Abreu | Editora(s): INPA (Editora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Valer

História da ciência ilustrada Vol. 1

Ilustrador(a): Willian Souza dos Santos | Editora(s): LF Editorial

J. Cunha & o Carnaval Negro

Ilustrador(a): José Antônio Cunha | Editora(s): EDUFRB (Editora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia)

Sedução Algorítmica

Ilustrador(a): Lívia de Castro | Editora(s): Bambual

Tradução

As mulheres famosas

Tradutor(a): Adriana Tulio Baggio | Editora(s): UFPR (Universidade Federal do Paraná)

Da alma do mundo: uma hipótese da Física Superior para esclarecimento do organismo universal

Tradutor(a): Márcia Cristina Ferreira Gonçalves | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Dicionário dos intraduzíveis: um vocabulário das Filosofias: volume dois: Direito, Ética e Política

Tradutor(a): Alice Haddad, André Constantino Yazbek, Antonio Saturnino Braga, Bruno Albarelli, Carmel Ramos, Daniel Capecchi Nunes, Daniel Nascimento, Felipe Castelo Branco, Flávia Trocoli, Germano Nogueira Prado, Guilherme Ivo, Isabela Pinho, Jeferson da Costa Valadares, Júlia Novaes, Luciana Gabriela Soares Santoprete, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Miriam C. P. Peixoto, Mônica Freitas, Paula Pimenta Velloso, Rafael Haddock-Lobo, Thomaz Kawauche, Ulysses Ferraz, Ulysses Pinheiro, Verônica de Araújo Costa, Victor Maia, Vladimir Vieira | Editora(s): Autêntica

Ética a Nicômaco

Tradutor(a): André Malta | Editora(s): 34