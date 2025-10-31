Biografia que traz dimensão humana de fundador do Grupo RBS será lançada sábado na Feira do Livro de Porto Alegre

Histórias de Maurício Sirotsky Sobrinho serão revividas neste sábado (1º) pelo lançamento de sua biografia. Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

No final dos anos 1960, a TV Globo queria implantar o primeiro telejornal que alcançasse todo o território brasileiro, mas esbarrava em um obstáculo: parte das emissoras afiliadas não aceitava ceder o horário nobre para transmitir uma programação centralizada. Coube a um emergente empresário gaúcho, que entendeu de forma pioneira a importância de inovar e criar redes no universo da comunicação, a missão de convencer os donos das TVs regionais e viabilizar, em setembro de 1969, a criação do célebre Jornal Nacional. Histórias como essa, além da trajetória ímpar e da faceta humana do fundador do Grupo RBS, Maurício Sirotsky Sobrinho, serão revividas neste sábado (1º) pelo lançamento de sua biografia durante a Feira do Livro de Porto Alegre.

A obra Maurício Sirotsky Sobrinho — O Som de uma Vida, de Tulio Milman, será o ponto de partida para uma roda de conversa entre o autor e filhos do empresário seguida de uma sessão de autógrafos na Praça da Alfândega (veja programação ao final do texto). A publicação é um dos eventos que marcam o centenário de nascimento de Maurício, que saiu de Erebango, no norte do Estado, para redefinir a comunicação em solo gaúcho e criar um dos principais grupos de mídia do país. Em outra ação comemorativa, uma estátua do comunicador foi inaugurada no parque que leva seu nome, também em Porto Alegre.

O livro foi idealizado pelos filhos do empresário, Suzana, Sônia, Nelson e Pedro Sirotsky, que comissionaram sua elaboração a Milman — jornalista, consultor e palestrante que também atuou por quase três décadas na RBS. Com apoio em pesquisas do jornalista Nilson Souza e do historiador de Passo Fundo Alex Antônio Vanin, o biógrafo realizou mais de 50 entrevistas ao longo de um ano para reconstituir não apenas a história de sucesso empresarial de Maurício, mas sua história familiar, a personalidade magnética, o amor pela esposa, Ione Pacheco Sirotsky, e pelos filhos.

Essa paixão é revelada já no começo do livro: a publicação reproduz uma carta que o empreendedor enviou aos quatro filhos, nos anos 1960, na primeira vez que, ao lado de Ione, viajou sem as crianças. As páginas seguintes trazem a resposta emotiva, escrita mais de 60 anos depois, dos descendentes ao patriarca.

A obra também joga luz sobre passagens obscuras mesmo para os familiares.

— Há histórias que eu conhecia, mas não sabia dos detalhes, como a da prisão dele e de como o regime militar não gostava do Maurício por razões como a conexão dele com o Brizola. Eu nunca havia lido os relatórios do Serviço Nacional de Inteligência sobre ele que as pesquisas trouxeram — conta o filho, publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky.

Em 1972, Maurício foi preso por engano em razão de dívidas acumuladas da TV Excelsior do Rio, onde havia trabalhado e em cujos documentos ainda constava, erroneamente, como um dos diretores. Chegou a ser conduzido ao Rio de Janeiro, mas, desfeito o mal-entendido, voltou em seguida para Porto Alegre ao lado de Ione.

Nelson afirma que a publicação tem como principal objetivo revelar a quem não conheceu Maurício Sirotsky Sobrinho suas múltiplas facetas e a dimensão pessoal, além dos feitos como empreendedor.

— A inspiração do livro foi deixar registrada a relevância do Maurício a partir dos seus valores e do que ele fez. Não só deu origem à RBS como mudou o panorama da comunicação no Rio Grande do Sul e no Brasil. Mas não é um livro chapa-branca. O autor teve a liberdade de conhecer e retratar o personagem a partir das histórias que ouviu — complementa Nelson.

Filho de Maurício e integrante do Conselho de Gestão da RBS, Pedro Sirotsky avalia que a biografia conseguiu capturar uma das principais características do empreendedor:

— Se teve algo que a gente conseguiu perceber ao longo de toda a vida dele foi um nível de sensibilidade que vi em poucas pessoas. Sabia sentir o momento, perceber oportunidades, apontar pessoas diferenciadas. O livro tem uma história que acompanhei de perto, envolvendo a (contratação da) Elis Regina. Ela era caloura de um programa de rádio concorrente, mas o Maurício percebeu que ali nascia uma estrela. A vida inteira ele teve capacidade de farejar as coisas.

Antes de dar origem ao principal grupo de comunicação do sul do país, fez carreira no rádio, lotando plateias como apresentador do antológico programa de auditório Maurício Sobrinho, no antigo Cinema Castelo. Tulio Milman conta que sua principal ambição ao compor o retrato de Maurício, além de resgatar sua trajetória, foi reconstituir a figura humana do empresário falecido em março de 1986.

— Não é uma obra sobre a RBS ou sobre comunicação. É sobre um ser humano. Mas tomei o cuidado de sempre dar o contexto histórico, então o livro também conta coisas interessantes sobre a história do Rio Grande do Sul, as relações de poder e a evolução da tecnologia — afirma o autor.

Milman observa que nem sempre manteve a ordem cronológica, permitindo-se viajar no tempo quando necessário. Procurou encadear os 18 capítulos começando cada um deles pela descrição de um som específico, seja uma transmissão de rádio ou o rumor de uma rotativa — já que a ligação com o som foi uma constante ao longo da vida do empreendedor que se inseriu no universo da comunicação como locutor e radialista. A quantidade de capítulos também não foi uma escolha aleatória.

— Se tu olhares o último capítulo, vais ver que se chama "À Vida". Como toda letra em hebraico tem um valor, a palavra em hebraico para vida, chai, equivale ao número 18. Então, na tradição judaica, 18 é o número da vida — complementa Tulio Milman.

O livro tem apresentação da escritora Martha Medeiros, contracapa assinada por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e projeto gráfico de Flavio Wild. Depois do bate-papo programado para as 17h30min, no Clube do Comércio, exemplares da biografia serão assinados pelo autor e pelos filhos de Maurício na Praça de Autógrafos da Feira do Livro — este ano, rebatizada durante o evento como Praça Maurício Sirotsky Sobrinho em homenagem ao centenário de nascimento do homem, empresário e pai de família que revolucionou a comunicação no Rio Grande do Sul.

Serviço

Lançamento do livro Maurício Sirotsky Sobrinho — O som de uma vida

17h30min

Bate-papo com Tulio Milman e filhos de Maurício Sirotsky Sobrinho

Local: Clube do Comércio, Rua dos Andradas, 1085 — 2º andar, Centro Histórico

19h

Sessão de autógrafos com Tulio Milman e filhos de Maurício Sirotsky Sobrinho

Local: Praça da Alfândega

Vendas