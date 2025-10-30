Biografia de Paulo Sant'Ana terá sessão de autógrafos na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre neste domingo

Biografia escrita por Márcio Pinheiro retrata as diferentes facetas de Paulo Sant'Ana (acima, em registro de 1992). Ricardo Chaves / Agencia RBS

Retratando as diferentes nuances de um dos maiores comunicadores da história do Rio Grande do Sul, a biografia Paulo Sant'Ana — O Gênio Indomável (AGE, 286 páginas, R$ 95) será autografada neste domingo (2) na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega.

A sessão será às 17h na Praça de Autógrafos Maurício Sirotsky Sobrinho, com a presença do autor da obra, Márcio Pinheiro, e do idealizador do projeto, Fernando Ernesto Corrêa.

Sant'Ana partiu em 19 de julho de 2017, deixando mais de 16 mil textos em sua coluna de Zero Hora. Durante mais de 40 anos, integrou o Grupo RBS, onde, entre outras atuações, se notabilizou como integrante do Sala de Redação e comentarista do Jornal do Almoço.

Música, Carnaval e Grêmio

Ao longo das 286 páginas da biografia, Pinheiro optou por não seguir necessariamente uma ordem cronológica — embora repasse as vivências de Sant'Ana desde a infância. Cada capítulo aborda uma faceta do comunicador, como as relações familiares, as amizades, as passagens profissionais, os conflitos, as compulsões (jogatina, cigarros e doces), a saúde, as angústias e suas paixões — o que inclui música, Carnaval e o Grêmio.

As próprias colunas em Zero Hora ajudaram a abastecer a biografia. Além da pesquisa, mais de 30 entrevistas foram realizadas com colegas, amigos, parentes e médicos de Sant'Ana.