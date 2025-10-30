Livros

"O Gênio Indomável"
Notícia

Biografia de Paulo Sant'Ana terá sessão de autógrafos na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre neste domingo

Márcio Pinheiro, autor da obra, e Fernando Ernesto Corrêa, idealizador do projeto, receberão os leitores na Praça da Alfândega

William Mansque

