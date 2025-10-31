“A gente está adorando os saldos”: público aproveita a tranquilidade do primeiro dia da 71ª Feira do Livro

Em algumas caixas, os visitantes podiam levar até três exemplares por apenas R$ 20. André Ávila / Agencia RBS

A manhã do primeiro dia da 71ª Feira do Livro foi marcada por movimentação discreta na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Pouco antes das 10h desta sexta-feira (31) – horário de abertura do evento –, uma chuva fraca caiu sobre a cidade, seguida por momentos em que o sol aparecia e logo se escondia atrás de nuvens cinzentas.

Era possível caminhar pelos corredores sem esbarrar em outras pessoas e garimpar com calma obras a preços acessíveis nos balaios e saldos. Em algumas caixas, os visitantes podiam levar até três exemplares por apenas R$ 20.

A secretária executiva Camila Carvalho, 35 anos, aproveitou a manhã para visitar as bancas na companhia da sobrinha Yasmin Bellinazo, 19. Moradoras da Capital, as duas conferiam os saldos no corredor central da Praça da Alfândega.

— A gente está adorando os saldos. Viemos justamente para dar uma olhada nesta parte. Busco livros de suspense e também para concursos — afirma a tia.

— Gosto bastante de ler. Leio de tudo um pouco, não tem algo que eu esteja procurando. Estou estudando para o vestibular, então se tiver leituras obrigatórias vou levar — acrescenta a sobrinha.

Abertura oficial

A solenidade de abertura será realizada às 17h, no Teatro Petrobras Carlos Urbim. Nesta edição, a patrona escolhida é a escritora e colunista de Zero Hora Martha Medeiros. Por sinal, seus livros podem ser encontrados com facilidade em diferentes barracas da feira.

Na área dedicada aos leitores infantis e juvenis, já havia certa movimentação de crianças, embora menor do que nos dias de maior público, como finais de semana e feriados.

A edição de 2025 também apresenta novidades estruturais: a cobertura contra chuva foi substituída por uma versão mais eficiente; o Balcão de Informações da Feira do Livro está agora instalado no centro da Praça da Alfândega; e o Feiracast – podcast realizado ao vivo – ganhou um estúdio próprio montado no local. Além disso, uma empresa contratada fará levantamentos sobre os livros e autores mais vendidos durante o evento.

O livreiro Marcelo Ledur, 33 anos, atendia os primeiros clientes na banca da Editora AGE. Segundo ele, a expectativa para a Feira do Livro é “muito boa”, embora acredite que o público deverá comparecer em maior número no fim de semana. Ledur também comentou sobre o significado do evento para quem vive do mercado editorial:

— A Feira do Livro é o Natal do livreiro. É onde todo mundo tem a perspectiva de vender muito mais do que vendeu durante o ano todo.

O público tem à disposição 79 bancas na Feira: 66 na área geral, 10 no espaço infantil e juvenil, e outras três na seção internacional. Na tradicional Calle Corrientes, o livreiro argentino Miguel Gómez, 73 anos, conversava com visitantes interessados na literatura espanhola:

— Ainda é um pouco cedo para dar uma opinião, está indo devagar, mas talvez aumente um pouco depois do almoço.

Na Calle Corrientes é possível encontrar desde obras sobre a formação do gaúcho e do próprio Pampa até a história dos cavalos crioulos escritas por renomados autores de língua espanhola. Para quem gosta de futebol há livros sobre Diego Maradona e Lionel Messi. E o público é bem variado, segundo o vendedor.

— Vem um pouco de tudo. Tem gente que se aproxima mesmo sem saber que é uma banca especializada em livros em castelhano. Mas como também trabalho com literatura brasileira, tenho para todos os públicos — observa Gómez.

A aposentada Denise Martins da Silva, 50 anos, moradora de Viamão, contou que costumava frequentar mais a Feira do Livro quando trabalhava no Centro Histórico de Porto Alegre. Nesta sexta-feira, ela procurava uma Bíblia.

— A gente tem uma lista com o que quer, mas procura sempre os saldos para levar alguma coisa a mais para casa — resume sobre suas visitas na Praça da Alfândega.

O casal formado pelos arquitetos Matheus Oliveira, 32 anos, e Marla Godinho, 33, aproveitou a tranquilidade do primeiro dia para levar o filho Gregório, de apenas três meses, para conhecer a Feira do Livro. A família tirava fotos perto do corredor central.

— Estamos aqui mais por acaso. A gente costuma vir todo o ano, quando possível. Mas, para falar a verdade, tenho tanto livro em casa, e o que busco é tão específico, que, geralmente, eu não encontro. Compramos o que encontramos de surpresa — relata Oliveira, dizendo que adquiriram alguns livros infantis para o filho.

Por sua vez, Marla seguiu a mesma linha do marido e contou que nunca visita o evento com um objetivo específico:

— Este ano viemos mais focados no Gregório: literatura infantil.

Lançamento da biografia de Maurício Sirotsky Sobrinho

A biografia Maurício Sirotsky Sobrinho – O Som de uma Vida, da Editora AGE, será lançada neste sábado (1º), às 19h. O autor Tulio Milman e os filhos de Maurício autografarão a obra na Praça de Autógrafos Maurício Sirotsky Sobrinho, que este ano recebe o nome do empresário e comunicador fundador do Grupo RBS.

Antes da sessão de autógrafos, haverá um bate-papo com os filhos de Maurício Sirotsky Sobrinho a partir das 17h30min, no Clube do Comércio (Rua dos Andradas, 1.085, 2º andar).