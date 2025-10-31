Livros

Começou a festa literária
Notícia

“A gente está adorando os saldos”: público aproveita a tranquilidade do primeiro dia da 71ª Feira do Livro

Visitantes aproveitaram para garimpar obras com preços acessíveis nos balaios. Evento ocorre até 16 de novembro, das 10h às 20h

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS