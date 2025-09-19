Amanda Souza indica o livro "Foco Roubado", de Johann Hari. Reprodução / Agencia RBS

Há algum tempo, sinto falta de foco em algumas atividades: leio dois, três livros ao mesmo tempo sem concluí-los, assisto a algumas séries simultaneamente, e todas ficam pela metade, enquanto não desgrudo os olhos do feed nas redes sociais.

Sim, isso se chama crise de atenção, como bem descreve o jornalista britânico Johann Hari em Foco Roubado. E concordo com a resenha do jornal Financial Times ao apontar que esse livro "é para aqueles (todos nós?) que se sentem gastando muito tempo olhando para o celular e perdendo a capacidade de se concentrar".

Durante três anos, o escritor entrevistou especialistas no assunto — com dados apresentados de maneira acessível, mesclados a histórias pessoais — e lista 12 fatores externos que estimulam a nossa crise de atenção. Esses motivos vão desde a ação de grandes empresas de tecnologia até a poluição visual nas metrópoles.

Na verdade, Johann Hari chama a suposta falta de foco de manipulação da atenção, o que é bem mais apropriado.

Desconfiamos de que a dificuldade de focar é só nossa, mas não: é uma questão geracional e mundial. Por isso, e essa é a parte que mais me deixou preocupada, o autor também afirma que mudanças na rotina individual são insuficientes para recuperar esse foco roubado; é necessário estimular uma mudança coletiva pra reverter essa situação.

