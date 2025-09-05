Você é feliz com a vida que tem? Livro de ficção levanta reflexão sobre o peso de cada decisão

Gabriel Salazar indica "Matéria Escura", de Blake Crouch. Agencia RBS / Reprodução

Você é feliz com a vida que tem? Essa é uma das perguntas que norteiam o livro Matéria Escura, do escritor norte-americano Blake Crouch. O suspense científico conta a história de um professor universitário nos Estados Unidos que se vê preso em busca da normalidade que um dia já o entediou.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Jason Dessen tem uma vida exemplar: leciona física quântica, tem uma esposa que o ama e um filho divertido. Ainda assim, às vezes ele se pega pensando sobre o quão diferentes suas escolhas poderiam ter sido.

A rotina tranquila de Jason explode quando ele é sequestrado e acorda em um lugar que lhe parece comum, mas as pessoas estão agindo de forma diferente. O professor começa a questionar a própria sanidade enquanto tenta entender o que aconteceu com o homem que o sequestrou.

Blake Crouch traz uma escrita cativante em Matéria Escura. Com as lutas pela verdade e as teorias científicas que formula, Jason é um protagonista extremamente humano — é fácil sentir raiva, dó e alegria das situações pelas quais ele passa.

O livro conduz os leitores a questionarem suas próprias vidas. Como cada decisão tomada pode mudar toda a realidade em que vive? Matéria Escura deixa um sentimento agridoce, de contentamento com o que se tem somado à dúvida do que poderia ter sido.

