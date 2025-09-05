Livros

Dica de leitura
Opinião

Você é feliz com a vida que tem? Livro de ficção levanta reflexão sobre o peso de cada decisão

Editor Gabriel Salazar indica "Matéria Escura", do escritor norte-americano Blake Crouch, para a seção O que Estou Lendo

Gabriel Salazar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS