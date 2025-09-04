Livros

Da Bíblia à IA
Notícia

Tulio Milman investiga o valor de fazer boas perguntas no livro "Onde Estás?"

Jornalista autografa a obra nesta sexta-feira (5) no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, em Porto Alegre

Fábio Prikladnicki

