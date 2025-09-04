Tulio Milman investiga o valor de fazer boas perguntas no livro "Onde Estás?"

Tulio Milman está lançando o livro "Onde Estás?", sobre como fazer boas perguntas na era da inteligência artificial. Arquivo pessoal / Tulio Milman

Mais de 30 anos de jornalismo deram a Tulio Milman ampla experiência com diálogos. Mas foi recentemente, há cerca de um ano, que o colunista de Zero Hora e consultor identificou uma mudança de paradigma, ponto de partida do livro Onde Estás? (Citadel Editora), que acaba de publicar.

O evento de lançamento em Porto Alegre será nesta sexta-feira (5), das 17h às 20h, no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681, prédio 40).

Utilizando chatbots de inteligência artificial quando ainda estavam em fase de teste, Tulio concluiu que as respostas se tornaram commodities, ou seja, ficaram abundantes.

— Foi quando me dei por conta que o jogo tinha mudado. A gente não precisava mais se preocupar com a resposta, como era até aqui. O verdadeiro valor hoje está em saber perguntar.

Considerado pelo autor "uma grande reportagem sobre a pergunta", Onde Estás? desbrava o tema em um arco histórico que vai da Bíblia aos tempos atuais. O título do livro faz referência à primeira pergunta do Antigo Testamento, feita por Deus a Adão após o pecado original.

— Se Deus é onisciente, por que pergunta a Adão "onde estás?"? — questiona Tulio. — A resposta é que Deus convida o primeiro homem a fazer uma autorreflexão. Deus sabe onde Adão está, mas quer que Adão saiba onde está.

Dá o peixe e ensina a pescar

Para escrever o livro, o autor consultou personalidades como o cofundador do Waze, Uri Levine; o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler; o rabino Yossi Liberow; o professor de negócios da Wharton School da Universidade da Pensilvânia Stuart Diamond e o neurologista André Palmini.

Voltado a líderes, educadores, gestores, empreendedores e estudantes, Onde Estás? é um livro que, nas palavras de Tulio, "dá o peixe e, ao mesmo tempo, ensina a pescar":

— Isso porque traz dicas de como perguntar melhor e obter mais valor, assim como oferece todo um conceitual de reflexões sobre o assunto.

Outra novidade do volume é o Índice de Eficiência de Perguntas (IEP), que permite ao leitor medir e aprimorar sua capacidade de perguntar. A ferramenta ajuda a identificar diferentes perfis de "perguntadores": Curioso Casual, Solucionador, Conector ou Explorador.

Capa do livro "Onde Estás", de Tulio Milman. Reprodução / Divulgação

"Onde Estás?", de Tulio Milman