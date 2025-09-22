"É o resgate de um clássico": filme "Sociedade dos Poetas Mortos" será lançado em livro com tradução para o português 

Um dos filmes mais aclamados da história do cinema, Sociedade dos Poetas Mortos (1989), será lançado em livro com tradução para o português e terá distribuição nacional pela Editora Excelsior, de São Paulo, integrante do Grupo Book One, nesta semana no Brasil.

Diferentes fatores influenciaram a decisão da editora de traduzir a obra, até então inédita no país. Segundo o editor Luis Matos, houve um movimento, especialmente no TikTok, de redescoberta de Sociedade dos Poetas Mortos, com diversos influenciadores comentando sobre o longa-metragem.

— Me chamou a atenção o fato de a edição em inglês estar sempre entre as mais vendidas na Amazon — afirma Luis Matos, que se declara fã do filme que levou o Oscar de melhor roteiro original em 1990.

Depois disso, a editora enfrentou o que Matos define como uma “odisseia” para obter os direitos de publicação. A tarefa não foi fácil, e houve dificuldades até mesmo para localizar os responsáveis pela obra – a Disney Hyperion, unidade da Disney Publishing Worldwide.

— Depois foi outro processo para convencê-los a licenciar para a gente. Livro e cinema estão muito próximos. Por não ter nenhuma ação nova de Sociedade dos Poetas Mortos, eles não tinham interesse no licenciamento — compartilha o editor.

A editora brasileira chegou a propor uma nova capa, mas a ideia não foi aceita pelos detentores dos direitos. Assim, o livro de 176 páginas está sendo lançado com uma foto do filme em destaque. A Disney também vetou a inclusão de uma apresentação escrita por um convidado.

A tradução ficou sob responsabilidade de Rafael Bisoffi. Com capa mole, a obra terá tiragem inicial de 10 mil exemplares, que estarão nas principais livrarias do país nos próximos dias, além da versão em e-book. A pré-venda está disponível neste link.

— Estamos muito entusiasmados com o projeto. É o resgate de um clássico com uma mensagem muito forte por trás. Quando vemos todo esse barulho em redes sociais trazido por novas gerações, alguns que nem tinham nascido quando houve o lançamento do livro original, percebemos o potencial que a história tem anos e anos depois do lançamento original — conclui.

Como era a trama

A história de Sociedade dos Poetas Mortos se passa em 1959, nos Estados Unidos, tendo como cenário a tradicional escola preparatória Welton, frequentada apenas por rapazes. O novo professor de Literatura, John Keating (interpretado por Robin Williams), chega para substituir o antigo docente. Com métodos pouco ortodoxos e ensinamentos modernos para os padrões conservadores da instituição, Keating conquista um grupo de alunos apaixonados por Lliteratura.

O professor estimula os alunos a perseguirem seus sonhos. Em uma cena, enquanto todos observam em uma parede fotos de antigos adolescentes da instituição, Keating sussurra em seus ouvidos: "Carpe diem" ("Aproveite o dia", na tradução do latim). Se na época do filme existissem redes sociais, a frase teria se transformado em um meme.

Os alunos descobrem que, em sua época de estudante na mesma escola, Keating integrou a Sociedade dos Poetas Mortos – um grupo que se reunia para ler, escrever e discutir poesia em uma caverna indígena próxima a Welton. Inspirado, um dos jovens, que sonhava em ser ator, mas enfrentava a rigidez do pai, convida os colegas a reviverem a tradição.

A direção da escola e alguns pais desaprovam os métodos de ensino de Keating. As reuniões secretas da Sociedade dos Poetas Mortos vêm a público e os integrantes recebem punições: o professor é demitido e Charlie Dalton, um dos mais sagazes do grupo, é expulso. A situação tem consequências trágicas para Neil Perry.

Em uma das cenas mais belas da história do cinema, Keating volta para buscar seus pertences e, neste momento, um dos seus alunos, que não gostava de ler em público e era tímido, sobe na mesa da sala de aula e dirige-se ao professor expulso: "O Captain! My Captain!" (Ó capitão! Meu capitão!, na tradução).

As palavras proferidas eram um poema escrito por Walt Whitman (1819-1892). Havia sido citado durante as aulas por Keating para o grupo de alunos apaixonados por livros. Outros colegas repetem o gesto para homenagear o professor expulso pela direção.

Segundo o IMDb – banco de dados online de informações sobre filmes –, Robin Williams considerava Sociedade dos Poetas Mortos um de seus papéis favoritos e Peter Weir o melhor diretor com quem já trabalhou. O ator também afirmou que aceitou o papel porque o personagem representava exatamente o tipo de professor que sempre quis ter na escola. Agora, quem quiser conhecer a história pode ler o livro e, de quebra, rever o filme, que está disponível na Netflix.

Assista ao trailer