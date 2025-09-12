Caroline Garske indica o livro "A Bailarina de Auschwitz". Reprodução / Agencia RBS

Quando tinha 16 anos, a bailarina e ginasta húngara Edith Eva Eger foi excluída da turma de atletas olímpicos por ser judia. Esse era apenas o início de uma série de violências físicas e psicológicas às quais a jovem, suas duas irmãs e seus pais foram submetidos.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Depois, a menina ainda viveria o trabalho forçado em uma fábrica de tijolos, a fome no principal campo de extermínio construído pela Alemanha nazista, até ser encontrada por soldados americanos em uma pilha de cadáveres e pessoas quase mortas.

É essa história de sobrevivência que é contada em A Bailarina de Auschwitz, de Edith Eva Eger. Diferente de outros títulos que abordam o terror do holocausto, este traz um relato vivo e extremamente visível aos olhos: é fácil enxergar os momentos pelos quais Edith passou devido à narrativa clara e inquietante.

Além disso, aborda não somente o que a bailarina presenciou enquanto prisioneira do exército de Hitler, mas também o que a encontrou no pós-guerra: o preconceito que persistiu, o trauma que continuou, a depressão, e a culpa por estar viva enquanto outros milhões — inclusive familiares — não tiveram a mesma sorte.

Edith formou-se psicóloga e hoje é uma referência no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Com a experiência pessoal e profissional da autora, mais que um relato da Segunda Guerra Mundial, A Bailarina de Auschwitz é uma lição sobre a nossa própria mente, sobre perdão e resistência.

Capa de "A Bailarina de Auschwitz", de Edith Eva Eger. Reprodução / Reprodução

"A Bailarina de Auschwitz", de Edith Eva Eger