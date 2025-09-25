Jabuti 2025: Chico Buarque, Martha Medeiros, Jeferson Tenório, José Falero e Carpinejar são semifinalistas

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou os 10 semifinalistas das 23 categorias do Prêmio Jabuti, marcado para o dia 27 de outubro. Dentre os destaques nas categorias, estão nomes como Chico Buarque, Raphael Montes, Roseana Murray, e dos gaúchos José Falero, Jeferson Tenório (carioca radicado em Porto Alegre), Diuliane de Castilhos Paim, além dos colunistas de GZH, Martha Medeiros e Carpinejar.
Os cinco finalistas de cada categoria serão revelados no dia 7 de outubro, às 12h. Ao todo, 4.530 obras foram inscritas na premiação. Os vencedores receberão a estatueta do Jabuti e R$ 5 mil.
O ganhador da principal categoria da premiação, Livro do Ano, vai receber, além da estatueta e R$ 70 mil, uma viagem para a Feira do Livro em Londres, na Inglaterra. A cerimônia ocorrerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e será transmitida no canal da CBL no YouTube.
Neste ano, o Jabuti ganhou uma nova categoria: a cerimônia vai premiar projetos de leitura realizados na cidade do Rio de Janeiro com o prêmio Fomento à Leitura - Rio Capital Mundial do Livro. Com a novidade, são 23 categorias, distribuídas nos quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do Livro do Ano.
Confira os semifinalistas do Prêmio Jabuti 2025
Eixo: Literatura
Conto
A bomba e outros contos de futebol
Autor(a): David Butter | Editora: Mórula Editorial
Breve inventário de pequenas solidões
Autor(a): Tiago Feijó | Editora: Penalux
Diários do infinito
Autor(a): Newton Moreno | Editora: Folhas de Relva Edições
Dores em salva
Autor(a): Elimário Cardozo | Editora: Patuá
Esboços naturais
Autor(a): Cavito | Editora: Laranja Original
Faça de tudo para não precisar da coragem
Autor(a): Fábio Franco | Editora: Cachalote
Nos domínios do cerrado
Autor(a): Daniel Francoy | Editora: Jabuticaba
Nós que nos amávamos tanto
Autor(a): Laís Araruna de Aquino | Editora: Cachalote
Tantra e a arte de cortar cebolas
Autor(a): Iara Biderman | Editora: 34
Ursa menor
Autor(a): Carla Kinzo | Editora: Quelônio
Crônica
Brincadeira sem futuro
Autor(a): Ricardo Terto | Editora: Todavia
Coisas engraçadas de não se rir
Autor(a): Raymundo Netto | Editora: Obra Independente
Comigo na livraria
Autor(a): Martha Medeiros | Editora: L&PM Editores
Diários na aldeia: escritos de um indígena potiguara
Autor(a): João Irineu de França Neto | Editora: Folhas de Relva Edições
Estilhaços
Autor(a): Paulo Nogueira Batista Júnior | Editora: Contracorrente
Geografia do tempo
Autor(a): Ary Quintella | Editora: Andrea Jakobsson Estúdio
Meia palavra basta
Autor(a): Francisco Bosco | Editora: Record
O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim
Autor(a): Ruy Castro | Editora: Companhia das Letras
Se eu soubesse: para maiores de 40 anos
Autor(a): Carpinejar | Editora: Bertrand Brasil
Tempo e outros tempos
Autor(a): Carlos Heitor Cony "em memória" | Editora: Nova Fronteira
Histórias em Quadrinhos
A balada para passear
Autor(a): Camilo Solano | Editora: Conrad
Alvorada dos corações macabros
Autor(a): Diego Gerlach | Editora: Pé-de-Cabra
De lá não se via luz
Autor(a): Igor Frederico de Freitas Arruda, Patrick Martins de Carvalho | Editora: Mmarte
Era uma vez no Contestado
Autor(a): André Caliman | Editora: Figura
Filosofia do mamilo
Autor(a): Kael Vitorelo | Editora: Veneta
Mais uma história para o velho Smith
Autor(a): Orlandeli | Editora: Gambatte
Não sou Orlando
Autor(a): Helena Cunha | Editora: Obra Independente
Pigmento
Autor(a): Aline Zouvi | Editora: Quadrinhos na Cia.
Quando nasce a autoestima?
Autor(a): Regiane Braz, Jefferson Costa | Editora: Ori
Superpunk
Autor(a): Guilherme Petreca, Mirtes Santana | Editora: Pipoca & Nanquim
Infantil
Estações
Autor(a): Daniel Munduruku | Editora: Moderna
Kuski
Autor(a): Ilan Brenman | Editora: Moderna
Mãos
Autor(a): Kiusam de Oliveira | Editora: Companhia das Letrinhas
O braço mágico
Autor(a): Roseana Murray | Editora: Estrela Cultural
Maior museu do mundo
Autor(a): Caio Zero | Editora: Pulo do Gato
Pode ser
Autor(a): Lauro Henriques Jr. | Editora: Ararinha Editorial
Quem é esse?
Autor(a): Mariana Demuth, Sabrina Berardocco | Editora: Piu
Submersos
Autor(a): Estevão Azevedo, Vitor Bellicanta | Editora: Caixote
Um lugar para Coraline
Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora: Rocquinho
Você dorme como um monstro?
Autor(a): Guilherme Karsten | Editora: HarperKids
Juvenil
Conhori e as Icamiabas: guerreiras da Amazônia
Autor(a): Eliane Potiguara, Tainan Rocha | Editora: Editora do Brasil
Dagunda
Autor(a): Carlos Gomes Oliveira | Editora: Cepe
Marefasto
Autor(a): Juan Glavemburgo| Editora: Flyve, Voe/Algoz
Nina descobre o Brasile
Autor(a): José Roberto Torero, Marcus Aurelius Pimenta, Ivo Minkovicius | Editora: Padaria de Livros
O Silêncio de Kazuki
Autor(a): André Kondo | Editora: Telucazu Edições
Pôr do sol, Jangurussu
Autor(a): Rodrigo Marques | Editora: Aluá
Quando minha mãe voou no 14-Bis
Autor(a): Penélope Martins, Cris Eich | Editora: PeraBook
Rhoars: os magiciens
Autor(a): Lizzie Oliver | Editora: Obra Independente
Tia Ciata, a grande mãe do samba
Autor(a): Nei Lopes, Rui de Oliveira | Editora: Nova Fronteira
Vidas secas em cordel
Autor(a): Josué Limeira, Vladimir Barros | Editora: Yellowfante
Poesia
Asma
Autor(a): Adelaide Ivánova | Editora: Nós
Cahier de Poésie 3: Caderno de Poesia 3
Autor(a): Michel Thiollent | Editora: Scortecci
Livro de erros
Autor(a): Maria Lúcia Dal Farra | Editora: Iluminuras
Meu lance é poesia
Autor(a): Ramon Nunes Mello (Organizador) | Editora: WMF Martins Fontes
O caderno de dispositivos de M. Lovet
Autor(a): Rodrigo Suzuki Cintra | Editora: 7Letras
O lado esquerdo
Autor(a): Manoel Ricardo de Lima | Editora: Mórula Editorial, Cultura e Barbárie
Poesia reunida 1966-2009: livro um: Cave Carmen
Autor(a): Maria do Carmo Ferreira, Fabrício Marques e Silvana Guimarães (Organizadores) | Editora: Martelo
Respiro
Autor(a): Armando Freitas Filho | Editora: Companhia das Letras
Retorno ao ventre: M?nh fi nugror to v?sikã kãti
Autor(a): Jr. Bellé | Editora: Elefante
Vidas secas em cordel
Autor(a): Stélio Torquato Lima | Editora: Estrela Cultural
Romance de Entretenimento
A Casa da Opera de Manoel Luiz
Autor(a): Celso Taddei | Editora: Mondru
As fronteiras de Oline
Autor(a): Rafael Zoehler | Editora: Patuá
Ascensão
Autor(a): Bruno Crispim | Editora: Urutau
Boas meninas se afogam em silêncio
Autor(a): Andressa Tabaczinski | Editora: Rocco
Bololô: gaiola vazia
Autor(a): Ricardo Maurício Gonzaga | Editora: Senac Rio
Nada mais será como antes
Autor(a): Miguel Nicolelis | Editora: Planeta do Brasil
O amor e sua fome
Autor(a): Lorena Portela | Editora: Todavia
Riacho Escuro
Autor(a): Marta Pessoa | Editora: Sete Autores Editora
Um Evangelho de José
Autor(a): Marcos Barbosa | Editora: Escola Superior de Artes Célia Helena
Uma família feliz
Autor(a): Raphael Montes | Editora: Companhia das Letras
Romance Literário
A extraordinária Zona Norte
Autor(a): Alberto Mussa | Editora: Todavia
Bambino a Roma: ficção
Autor(a): Chico Buarque | Editora: Companhia das Letras
De onde eles vêm
Autor(a): Jeferson Tenório | Editora: Companhia das Letras
Escalavra
Autor(a): Marcelino Freire | Editora: Amarcord
Guerra I - ofensiva paraguaia e reação aliada (novembro de 1864 a março de 1866) | Autor(a): Beatriz Bracher | Editora: 34
Meu braço esquerdo: um sim à vida
Autor(a): Viviane Mosé | Editora: Civilização Brasileira
O último dos copistas
Autor(a): Marcílio França Castro | Editora: Companhia das Letras
Ressuscitar mamutes | Autor(a): Silvana Tavano | Editora: Autêntica Contemporânea
Vento em setembro
Autor(a): Tony Bellotto | Editora: Companhia das Letras
Vera
Autor(a): José Falero | Editora: Todavia
Eixo: Não Ficção
Artes
Amelia Toledo: campos de cor
Autor(a): Denise Mattar, Luiz Vieira | Editora: Nara Roesler Livros
Artes visuais na Educação Infantil a partir da Abordagem Triangular
Autor(a): Ana Mae Barbosa, Sidiney Peterson F. de Lima (Organizadores) | Editora: Cortez
Chico Buarque em 80 canções
Autor(a): André Simões | Editora: 34
Fotobiografia Naná: do Recife para o mundo
Autor(a): Augusto Lins Soares (Organizador) | Editora: Cepe
Manifestações ambientais, de Hélio Oiticica
Autor(a): Celso Favaretto, Paula Braga | Editora: Edusp
Música Só: uma travessia filosófica entre a Europa e o Brasil
Autor(a): Henry Burnett | Editora: Edusp
Os últimos filhos da floresta
Autor(a): Ricardo Martins | Editora: Nômades
Rebeldes e marginais: cultura nos anos de chumbo, 1960-1970
Autor(a): Heloísa Teixeira "em memória" | Editora: Bazar do Tempo
Thomaz Farkas, todomundo
Autor(a): Juliano Gomes, Kiko Farkas, Rosely Nakagawa, Sergio Burgi (Organizadores) | Editora: Instituto Moreira Salles
Vamô vadiá nesta lezeira: ancestralidade e simbolismo na dança da lezeira do Sertão do Piauí
Autor(a): Eduardo Pontin, Francisca Sousa | Editora: Banquinho Publicações
Biografia e Reportagem
A bem-amada: Aimée de Heeren, a última dama do Brasil
Autor(a): Delmo Moreira | Editora: Todavia
Cachorros: a história do maior espião dos serviços secretos militares e a repressão aos comunistas até a Nova República
Autor(a): Marcelo Godoy | Editora: Alameda
Longe do ninho
Autor(a): Daniela Arbex | Editora: Intrínseca
Memórias
Autor(a): Rubens Ricupero | Editora: UNESP
Meu passado me perdoa: memórias de uma vida novelesca
Autor(a): Aguinaldo Silva | Editora: Todavia
O indomável: João Carlos Martins entre som e silêncio
Autor(a): Jamil Chade | Editora: Record
O passarinho do contra: uma biografia de Mario Quintana
Autor(a): Gustavo Grandinetti | Editora: Tordesilhas
O púlpito: fé, poder e o Brasil dos evangélicos
Autor(a): Anna Virginia Balloussier | Editora: Todavia
O silêncio do motosserra: quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia Autor(a): Claudio Angelo, Tasso Azevedo | Editora: Companhia das Letras
Projeto Querino: um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil
Autor(a): Tiago Rogero | Editora: Fósforo
Economia Criativa
A história da cerveja no Brasil: o legado de Stupakoff e Künnning
Autor(a): Henri Kistler, Rogério Furtado (Organizadores) | Editora: Ateliê Editorial
Caminhos abertos: o que viajar nos ensina sobre liderança, propósito e fazer a diferença no mundo | Autor(a): Riq Lima | Editora: Folhas de Relva Edições
Da pisada do barro ao streaming: um estudo do samba de coco de Arcoverde-PE como indústria criativa para o desenvolvimento local | Autor(a): Paula Lourenço / Editora: Sesc Pernambuco
De Marte à favela: como a exploração espacial inspirou um dos maiores projetos de combate à pobreza do Brasil
Autor(a): Aline Midlej, Edu Lyra | Editora: Planeta do Brasil
Ensaio sobre o cancelamento
Autor(a): Pedro Tourinho | Editora: Planeta do Brasil
Hospitalidade e interculturalidade
Autor(a): Sandro Dias | Editora: Senac São Paulo
Mitos e verdades do ESG
Autor(a): Giuliana Morrone | Editora: Planeta do Brasil
Modativismo: quando a moda encontra a luta
Autor(a): Carol Barreto | Editora: Paralela
Plenitude na envelhescência: realidade possível: volume II
Autor(a): Corina Costa Ramos (Organizadora) | Editora: Obra Independente
Sons e sabores
Autor(a): Morena Leite, Moreno Veloso | Editora: Senac Rio
Educação
Carta de uma orientadora: sobre pesquisa e escrita acadêmica
Autor(a): Debora Diniz | Editora: Civilização Brasileira
De onde surgem as grandes ideias?: através do olhar da ciência
Autor(a): Larissa Santos | Editora: Labrador
Educação mais inteligente: como empoderar os professores, engajar os alunos e revolucionar a aprendizagem na era da Inteligência Artificial
Autor(a): Celso Niskier | Editora: Gente
História econômica da escola: uma abordagem antropológica em circuito transacional (1870-1910)
Autor(a): Diana Gonçalves Vidal, Wiara Rosa Alcântara | Editora: UNESP
Infâncias e leituras - Presenças negras e indígenas na literatura infantil Autor(a): Márcia Licá (Organizadora) | Editora: Pulo do Gato
Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira
Autor(a): Adilson José Moreira | Editora: Contracorrente
O que quer um professor?: queixa, demanda e desejo na formação de professores
Autor(a): Fernanda Ferrari Arantes | Editora: Ateliê Editorial
Para pensar e escrever melhor: pequenos textos
Autor(a): Leandro Karnal | Editora: Planeta do Brasil
Pedagogia dos orixás
Autor(a): Ivan Poli | Editora: Pallas
Vamos falar de relações raciais? Crônicas para debater o antirracismo Autor(a): Cidinha da Silva | Editora: Autêntica
Negócios
A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil
Autor: Miguel Krigsner | Editora: Portfolio-Penguin
A força do ESG: por que, a partir de agora, as empresas realmente serão sustentáveis?
Autor(a): Ricardo Ribeiro Alves | Editora: Alta Books
A trinca: jornada da liberdade
Autor(a): Caio Carneiro, Flávio Augusto, Joel Jota | Editora: Buzz
Aprenda a negociar com o mundo árabe: onde o impossível é possível | Autor(a): Rafael Solimeo | Editora: Labrador
Calma sob pressão: o que aprendi comandando o Banco de Boston, o Banco Central e o Ministério da Fazenda
Autor(a): Henrique Meirelles | Editora: Planeta do Brasil
Hackeando a sua carreira: como ser relevante num mundo em constante transformação
Autor(a): Marcelo Tas | Editora: Planeta Estratégia
Negócios com propósito: impacto e lucro lado a lado: como criar empresas com propósito, obter resultados e contribuir para um mundo melhor
Autor(a): Anderson Rodrigues | Editora: Gente
O Futuro é Coop
Autor(a): Martha Gabriel | Editora: Sescoop Unidade Nacional
Quebre o teto de vidro: estratégias revolucionárias para atingir o próximo nível da carreira (até chegar ao topo)
Autor(a): Karina Forlenza | Editora: Rocco
Se parar o sangue esfria: como paixão, ousadia e diversidade construíram a Chilli Beans
Autor(a): Caito Maia | Editora: Gente
Saúde e bem-estar
A arte de amar
Autor(a): Christian Dunker | Editora: Record
Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes
Autor(a): Monja Coen | Editora: Planeta do Brasil
Falando sério sobre a adolescência
Autor(a): Renato Caminha, Thalita Rebouças | Editora: L&PM Editores
Felicidade ordinária
Autor(a): Vera Iaconelli | Editora: Zahar
Manual prático do picareta em saúde
Autor(a): André Demambre Bacchi | Editora: Obra Independente
Medicina excessiva
Autor(a): Guilherme Santiago Mendes | Editora: Labrador
O lugar do sofrimento na cultura contemporânea
Autor(a): Mariama Augusto Furtado | Editora: Summus Editorial
Poder e desigualdade
Autor(a): André Roncaglia, Cesar Calejon | Editora: Civilização Brasileira
Sedução algorítmica
Autor(a): Júlio de Ló | Editora: Bambual
Ser feliz: é possível?
Autor(a): Gustavo Arns, Monja Coen | Editora: Papirus 7 Mares
Eixo: Produção Editorial
Capa
Acrobata
Capista: Kiko Farkas | Editora: Companhia das Letras
Alto e bom som
Capista: Gustavo Piqueira | Editora: Edusp
Bonito pra chover
Capista: Vitor Cesar Junior | Editora: Pinacoteca do Ceará
Desrazão
Capista: Jean Sartief | Editora: Giro
Dicionário abreviado do surrealismo
Capista: Daniel Justi | Editora: 100/cabeças
Do mar, o sonho
Capista: Amanda Chagas | Editora: Labrador
Dona Militana
Capista: Rafael Campos | Editora: UFRN
Em alguma parte alguma
Capista: Elaine Ramos | Editora: Companhia das Letras
Funil
Capista: Alexandre Gama | Editora: Obra Independente
Sedução algorítmica
Capista: Lívia de Castro | Editora: Bambual
Ilustração
As aventuras de Vitório
Ilustrador(a): Veridiana Scarpelli | Editora: Companhia das Letrinhas
Bento vento tempo
Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora: Companhia das Letrinhas
Cabeça de pedra
Ilustrador(a): Renata Bueno | Editora: Elo Editora
Entre tantos
Ilustrador(a): Marilda Castanha | Editora: Maralto
Errinho, errão
Ilustrador(a): Kaká Leal | Editora: Brinque-Book
Nas terras do vento
Ilustrador(a): Olavo Costa | Editora: Terra Virgem Edições
O quintal das irmãs
Ilustrador(a): Rodrigo Andrade | Editora: Pequena Zahar
Submersos
Ilustrador(a): Vitor Bellicanta | Editora: Caixote
The Dhow
Ilustrador(a): Victor Sales | Editora: Obra Independente
Vidas secas
Ilustrador(a): Hal Wildson | Editora: FTD
Projeto Gráfico
A construção | Responsável: Elaine Ramos | Editora: Ubu
Abdias Nascimento e o museu de arte negra | Responsável: Estúdio Campo | Editora: Instituto Inhotim
Alexandre Herchcovitch | Responsável: Museu Judaico de São Paulo | Editora: Museu Judaico de São Paulo
Anjos cruéis | Responsável: Christiano Menezes, Chico de Assis | Editora: Darkside
Hélio Oiticica: delirium ambulatorium
Responsável: Felipe Cavalcante Gabriel Menezes | Editora: Tuîa Arte Produção
Palavra
Responsável: Felipe Carnevalli, Paula Lobato, Vitor Cesar | Editora: Instituto Tomie Ohtake
Que país é este?
Responsável: Elisa von Randow | Editora: IMS
Se enfiasse os pés na terra: relações entre humanos e plantas
Responsável: Museu Paranaense | Editora: SAMP
Sonia Gomes
Responsável: Gustavo Greco | Editora: Cobogó
Thomaz Farkas: todomundo
Responsável: Kiko Farkas | Editora: IMS
Tradução
A palavra e o fio
Tradutor(a): Dirce Waltrick do Amarante | Editora: Iluminuras
As aventuras de Pinóquio
Tradutor(a): Vanessa Carneiro Rodrigues | Editora(s): Maralto
As confissões dum italiano
Tradutor(a): Francisco Degani | Editora: Nova Alexandria
Byron: poemas, cartas, diários & c.
Tradutor(a): André Vallias | Editora: Perspectiva
Caixa-preta: escrevendo a raça
Tradutor(a): Floresta | Editora: Companhia das Letras
Da próxima vez, o fogo
Tradutor(a): Nina Rizzi | Editora: Companhia das Letras
Hinos antigos
Tradutor(a): José Carlos Baracat Júnior, Leonardo Antunes, Pedro Barbieri, Rafael Brunhara | Editora: Madamu
Homero Portátil: os principais cantos da Ilíada e da Odisseia traduzidos em Redondilhas
Tradutor(a): André Malta | Editora: Edusp
O livro africano sem título: cosmologia dos Bantu - Kongo
Tradutor(a): Tiganá Santana | Editora: Cobogó
Odes: Horácio
Tradutor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora: Autêntica
Eixo: Inovação
Escritor Estreante - Poesia
Café com pássaros
Autor(a): Karla Galant | Editora: Urutau
Kitnet de vidro
Autor(a): Diuliane de Castilhos Paim | Editora: Laranja Original
Maracujá interrompida
Autor(a): Luis Osete | Editora: Cepe
Ninguém morreu naquele outono
Autor(a): Manoella Valadares | Editora: Telaranha
O áspero das faltas
Autor(a): Gabriela Lagemann | Editora: Patuá
O sal e a sede
Autor(a): Guilherme Amorim | Editora: Urutau
Refinaria
Autor(a): Rodrigo Cabral | Editora: Sophia
Resíduo
Autor(a): Cristiane Cerdera | Editora: Patuá
Som da vida inteira
Autor(a): Henrique Romaniello Passos | Editora: Patuá
Touros e lagartos
Autor(a): Luana Bruno | Editora: Urutau
Escritor Estreante - Romance
À sombra de Fausto
Autor(a): Nelson Ricardo Reis | Editora: Quixote+ Do
As duas mortes de Maria
Autor(a): José Osmar Pumes | Editora: Edições Besourobox
Diários da Caserna: Dossiê SMART
Autor(a): Rubens Pierrotti Junior | Editora: Labrador
Flor do Mandacaru
Autor(a): Claudionor de Oliveira Junior | Editora: Página Nova
Gaiola de esperar tempestades
Autor(a): Gabriela Richinitti | Editora: Dublinense
Lua leoa
Autor(a): Odair Redondo | Editora: Patuá
O labirinto do corpo
Autor(a): Daniel Carvalho Laier | Editora: Sétimo Selo
Onde eu nasci passa um rio
Autor(a): Luiz Neves de Castro | Editora: Obra Independente
Sangue Neon
Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora: Faria e Silva
Se essa morte fosse minha
Autor(a): Júlia Palhardi | Editora: Urutau
Fomento à Leitura
AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia
Biblioteca Marginow | Responsável(eis): Jessé Andarilho
Clube de Leitura 2.0 | Responsável(eis): Luciana Paschoalin
Clube de Leitura Ossos de Pássaro | Responsável(eis): Thais Pessanha
Festival Pernambucano de Literatura Negra | Responsável(eis): Jaqueline Fraga
Leia Mulheres | Responsável(eis): Juliana Leuenroth
Ler - Festival do Leitor | Responsável(eis): Jeronimo Vargas dos Santos
Literatura Acessível - 10 anos | Responsável(eis): Instituto Incluir: Transformar, Democratizar & Humanizar
Rio Capital Mundial do Livro | Responsável(eis): Henrique Dau
Vinte Mil Léguas - Terceira Temporada: Galileu Galilei | Responsável(eis): Megafauna Livraria
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
A maldição das flores | Editora(s): Planeta do Brasil, Amazon Crossing
A pediatra | Editora(s): Companhia das Letras, Bokförlaget Tranan
Baviera tropical: A história de Josef Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego | Editora(s): Todavia, Diversion Books
BRABA - Antologia brasileira de quadrinhos | Editora(s): Mino, Fanthagraphics Books
Cartas para minha avó | Editora(s): Companhia das Letras, Editorial Caminho
O avesso da pele | Editora(s): Companhia das Letras, Charco Press
O crime do bom nazista | Editora(s): Todavia, Sellerio Editore Palermo
O som do rugido da onça | Editora(s): Companhia das Letras, Uitgeverij Marmer
Olhos dágua | Editora(s): Pallas, Orfeu Negro
Setenta | Editora(s): Dublinense, Sefsafa Publishing House