Denzel Valiente indica "Incidente em Antares", de Erico Verissimo. Reprodução / Agencia RBS

Sete defuntos das mais diferentes classes sociais erguem-se de seus esquifes em meio a uma greve operária que impede seus próprios enterros. Juntos, decidem marchar em direção ao centro da pequena cidade fictícia da fronteira oeste gaúcha. Primeiro, para um acerto de contas entre vivos e mortos; em segundo lugar, para protestar por um enterro digno, enquanto putrefazem no coreto da praça.

Essa é a premissa de Incidente em Antares, o último romance de Erico Verissimo, lançado em 1971. É também uma das grandes surpresas literárias que tive o prazer de experimentar neste 2025, em que são lembrados os 120 anos de nascimento e os 50 de morte do escritor gaúcho.

A narrativa se divide em duas partes. A primeira, um prólogo denominado Antares, apresenta o embate entre duas elites locais: os Campolargos e os Vacarianos.

Nas primeiras 200 páginas, somos apresentados a séculos de história antarense, até chegarmos ao dia 13 de dezembro de 1963.

O que mais interessa aqui? Como Erico consegue, de maneira sublime, misturar ficção com a história real de mais de cem anos da política nacional e gaúcha.

Confesso: nessa parte, o texto é mais denso, mas o drama familiar e os elementos históricos que remetem à formação do Estado me prenderam tanto quanto a segunda.

A primeira parte do livro tem uma narrativa que pode ser tida como mais pesada ou arrastada, mas meu conselho é: siga firme. Toda a contextualização se justifica quando se chega à segunda parte, que é O Incidente.

Aqui, somos apresentados a um Erico Verissimo em seu máximo. É nessa seção, também, que o realismo fantástico latino-americano entra em cena, trazendo novos personagens e quase varrendo a história sóbria contada até então.

E é usando os defuntos que o autor ataca, com uma ironia fina, o moralismo da sociedade da época, critica a ditadura militar e a repressão — sem ser pego pela censura, mesmo tendo sido lançado no auge do regime — e sem abrir mão da fantasia.

Incidente em Antares é tão atual quanto urgente. Uma sátira bem elaborada, que fisga desde o mais exigente leitor até aquele que busca uma fantasia com o melhor dos elementos do gênero.

Capa do livro "Incidente em Antares", de Erico Verissimo. Reprodução / Divulgação

"Incidente em Antares", de Erico Verissimo