Livros

Eles passarão, eu passarinho
Notícia

Cadeira 41: Academia Brasileira de Letras presta homenagem póstuma ao poeta Mario Quintana

Escritora Ana Maria Machado criou um ciclo para homenagear nomes da cultura nacional que não entraram para a instituição. O poeta gaúcho tentou ingressar na ABL por três vezes

André Malinoski

