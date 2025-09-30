Cadeira 41: Academia Brasileira de Letras presta homenagem póstuma ao poeta Mario Quintana

Mario Quintana viveu parte da vida em Porto Alegre. Liane Neves / Arquivo Pessoal

O poeta Mario Quintana (1906-1994) acumulou três tentativas frustradas de ingresso na Academia Brasileira de Letras (ABL). Em 5 de agosto, o alegretense ocupou a inexistente Cadeira 41 de forma póstuma.

Desde 2017, a escritora e imortal Ana Maria Machado organiza essa iniciativa. Trata-se de um ciclo de homenagens àqueles nomes da cultura nacional que não entraram em vida para a instituição, seja por falta de interesse ou por outros motivos.

— Sempre faço um olhar sobre as pessoas que não foram acadêmicas, mas que eu, pessoalmente, assumo a responsabilidade de que poderiam ou mereciam ter sido — explica Ana Maria Machado, ocupante da Cadeira nº 1 da ABL, para a qual foi eleita em 2003.

Nesse período, já foram homenageados nomes como Antônio Cândido, Cruz e Sousa, Monteiro Lobato, Erico Verissimo, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Rubem Fonseca, Cecília Meireles, Jorge de Lima, Nelson Rodrigues, entre outros. Os ciclos são realizados anualmente em todas as terças-feiras de agosto na ABL.

— É uma maneira de a gente analisar as nossas lacunas. Um certo exercício de humildade de certo modo. Tem tanta gente superlegal bacana que poderia estar aqui, mas que não cabe porque são só 40 e só abre vaga quando um morre. Precisaria haver uma hecatombe para caber todo mundo — compartilha a escritora.

Em relação às tentativas frustradas de Quintana em se tornar imortal, Ana Maria Machado diz que nunca houve dúvidas entre os acadêmicos sobre a qualidade do postulante como poeta. O que teria influenciado nas negativas teria relação com declarações e entrevistas dadas à época pelo autor de A Rua dos Cataventos (1940).

— Ele (Mario Quintana) foi muito agressivo não só com a Academia, mas também com alguns dos votantes — afirma a escritora vencedora de três edições do Prêmio Jabuti.

— Ele acabou criando, não digo desafetos, mas má vontade frente aos outros candidatos que estavam fazendo uma campanha de simpatia. A coisa foi muito mais pelo temperamento dele do que por qualquer questão de mérito. Todo mundo achava que ele merecia — acrescenta Ana Maria Machado.

A autora de dezenas de romances, ensaios e contos, especialmente obras infantojuvenis, não esconde a admiração pelas poesias de Quintana.

— Era um poeta fantástico, maravilhoso, ótimo. Era um poeta querido meu. Eu li os poemas infantis dele para os meus filhos antes de aprenderem a ler. Ele é um dos grandes poetas da literatura brasileira — elogia.

Ana Maria Machado também lastima a ausência de uma conhecida escritora gaúcha no panteão dos imortais.

— Lamento muitíssimo que a Lya Luft não tenha entrado. Estava começando a pandemia, ela já estava doente, e quem se candidatou sem saber disso foi a Fernanda Montenegro, que entrou.

Três momentos de Quintana com a ABL

O poeta Ricardo Silvestrin ficou responsável por analisar a poesia de Mario Quintana no ciclo Cadeira 41. A palestra pode ser acessada aqui. Vencedor por cinco vezes do prêmio Açorianos de Literatura e autor de quase 30 livros, entre poesias, contos, romance, literatura infantil e tradução, Silvestrin fala sobre a experiência.

— O Quintana é um desses poetas que exercitou várias formas. Forma metrificada, canção, poema em prosa e verso livre. A aventura dele se deu fazendo todas essas construções criativas ao mesmo tempo — afirma o poeta que é o mestre em Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Silvestrin abriu a fala mencionando três momentos do relacionamento de Quintana com a ABL. O primeiro ocorreu em 1966, quando Manuel Bandeira declamou um poema em homenagem ao colega na instituição. O segundo foi em 1980, ocasião em que Quintana recebeu o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. E o terceiro, que vai de 1981 a 1982, quando incentivado por Vianna Mogg, tentou e perdeu três eleições à ABL.

— O Quintana e a Academia não se resumem a sua candidatura. Ele é detentor do Prêmio Machado de Assis. Uma das maiores distinções da Academia pelo conjunto da obra.

Conforme Silvestrin, Quintana também desenvolveu questões literárias junto aos leitores durante os anos em que atuou no Correio do Povo e ainda quando trabalhou como tradutor.

— Tem uma grande contribuição do Mario Quintana para a cultura brasileira. E isso é muito maior do que uma candidatura — completa.

Três tentativas de ingresso

No livro O Passarinho do Contra: uma Biografia de Mario Quintana, o autor Gustavo Grandinetti aborda como foram as tentativas para o ingresso do poeta na ABL. Conforme relata no livro, semifinalista deste ano do Prêmio Jabuti na categoria biografia, na primeira oportunidade, em 1981, o gaúcho visitou os integrantes da ABL.

Porém, perdeu a eleição para Eduardo Portela, que fora ministro da Educação do governo João Figueiredo. O abalo foi grande e Quintana internou-se em uma casa de repouso. A derrota, em 19 de março de 1981, foi por 31 votos a 6.

No mesmo ano, apareceu outra vaga e Quintana decidiu tentar novamente. A perda ocorreu para Orígenes Lessa em 9 de julho de 1981.

Houve três escrutínios. No primeiro, Quintana venceu com 17 votos, seguido de Ledo Ivo (12) e Orígenes Lessa (8). No segundo, Ledo Ivo passou à frente com 16 votos, seguido por Orígenes Lessa (14) e Quintana (7). No terceiro, Orígenes Lessa venceu com 21 votos, Ledo Ivo fez (8) e Quintana (7). Houve, ainda, um voto em branco.

Na terceira tentativa a derrota veio em 4 de novembro de 1982 para o jornalista Carlos Castelo Branco, que teve 21 votos. Quintana somou 17. O poeta chegou a ser convidado por escritores e apoiadores a tentar uma quarta vez, mas não aceitou.

— A lembrança da Academia (ciclo da Cadeira 41) é muito boa, porque reconhece que o Quintana teria que ter um assento ali e não teve por contingências políticas da época — acredita Grandinetti.

Segundo o biógrafo, a influência política contribuiu para as derrotas de Quintana nas eleições à ABL. Ele cita a Ditadura Militar (1964-1985) e até o Partido Comunista. Até hoje ninguém sabe o que a sigla teria contra o poeta.