Fraga indica "História de H.", do escritor e dramaturgo D.B. Frattini. Reprodução / Agencia RBS

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Em História de H., o escritor e dramaturgo D.B. Frattini acompanha a trajetória de um homem sexagenário que, após perdas profundas, decide ressignificar a própria vida. Longe de ser apenas um relato individual, o romance constrói um painel de relações e encontros capazes de transformar o protagonista.

Com uma escrita que alterna humor e drama, Frattini aborda temas como saúde mental, etarismo, advocacia parental, vínculos afetivos e a busca por autenticidade, explorando a coragem necessária para romper estigmas e reinventar-se em qualquer idade.

Mineiro de Pouso Alegre, D.B. Frattini formou-se na Faculdade de Belas Artes de São Paulo e se especializou em commedia dell’arte, antropologia teatral e composição artística. Com décadas de atuação na dramaturgia, trabalhou com grupos como Boi de Mamão e Theatrais Folias Andracômicas, no Brasil e no Exterior, além de lecionar em universidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Essa vivência no palco, marcada por gestos precisos, humor e jogo de máscaras, atravessa sua literatura, na qual o ritmo da cena e a intensidade da commedia dell'arte ganham camadas mais sutis e humanas.

Capa do livro "História de H.", de D.B. Frattini. Reprodução / Divulgação

