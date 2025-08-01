O que estou lendo: "O Século das Luzes", de Alejo Carpentier

Carlos Garcia indica "O Século das Luzes", de Alejo Carpentier. Reprodução / Agencia RBS

O século das luzes foi o período histórico nos anos 1700 em que os pensadores colocaram a razão no centro do entendimento do mundo. A efervescência de ideias como defesa da liberdade, Estado laico e fim do absolutismo culminou na Revolução Francesa. Alejo Carpentier, no seu O Século das Luzes, tira o foco da Europa para abordar, de forma romanceada, como o 14 de julho de 1789 reverberou nas colônias do Caribe.

A história se dá em várias etapas e sob diferentes óticas. Começa em Cuba, com a visita do político e militar francês Victor Hugues à casa de uma família aristocrática, onde três jovens viviam a reclusão do luto pela morte do patriarca. Hugues sacode a realidade dos adolescentes, que são arrebatados pelas ideias iluministas.

Victor Hugues existiu de verdade e governou as colônias francesas de Guadalupe e Guiana. Na narrativa, os jovens órfãos testemunharam a forma despótica como o francês governava. Era evidente a contradição entre a prática do uso da guilhotina e o discurso em defesa da liberdade e contra o absolutismo.

No livro, os dramas e inquietudes pessoais acabam arrastados pelo turbilhão de eventos históricos. Além de nos transportar para a atmosfera caribenha do período, Carpentier estimula, sobretudo, uma reflexão sobre nossas próprias convicções.

Capa de "O Século das Luzes", de Alejo Carpentier. Reprodução / Divulgação

