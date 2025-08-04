Livros

Referência nacional
Notícia

O que atrai o público para livrarias e sebos em Porto Alegre, capital brasileira com mais acesso a livros

Cidade se destacou na pesquisa "Cultura nas Capitais"; veja o que dizem leitores e profissionais do mercado livreiro

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS