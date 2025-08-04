O que atrai o público para livrarias e sebos em Porto Alegre, capital brasileira com mais acesso a livros

A taróloga Sabrina Amaral, 36 anos, busca livros de sua área em um sebo no Centro de Porto Alegre. Renê Almeida / Agencia RBS

Em um final de tarde, a taróloga Sabrina Amaral, 36 anos, procura atentamente um livro de sua área de atuação nas prateleiras de um sebo no Centro Histórico de Porto Alegre. Conta que, desde pequena, acompanha os pais nos sebos e livrarias da cidade. Naquele dia, estava com as duas filhas, que procuravam seus títulos preferidos na sessão infantil.

— Por mais que tenhamos os meios digitais, o livro em si passa uma mensagem diferente. É como se conseguíssemos mergulhar naquela história, naquele ensinamento — destaca Sabrina.

Seu gosto por livros não é um caso isolado. A pesquisa nacional Cultura nas Capitais revelou que Porto Alegre é a capital brasileira em que a população tem mais acesso a livros e feiras de literatura. De acordo com o levantamento, 72% dos porto-alegrenses haviam pegado um livro na mão nos 12 meses anteriores à entrevista, enquanto a média nacional é de 62%.

Em visitas a estabelecimentos da capital gaúcha, é possível entender esses números. A servidora pública Cristina Popovich, 56 anos, que foi com a filha Sophie, 17 anos, a uma livraria de um shopping da Capital, conta que incentiva a jovem a ler desde criança, com média de um livro por mês.

— Gosto sempre de estar presente nas livrarias. Me faz muito bem — diz Cristina. — É um espaço tranquilo, uma ilha no mundo louco em que vivemos.

Servidora em uma biblioteca pública, ela vê Porto Alegre como uma cidade que favorece o gosto por livros.

Percebemos que os estudantes estão sempre presentes, retirando livros, conversando e dando sugestões. É um espaço não só de leitura, mas de muita interação. CRISTINA POPOVICH, 56 ANOS Servidora de biblioteca pública de Porto Alegre

Pesquisa revelou que Porto Alegre é a capital brasileira em que a população tem mais acesso a livros e feiras de literatura. Renê Almeida / Agencia RBS

Livros para todos os gostos

Na livraria que Cristina visitou com a filha, há grande diversidade de títulos, e o cheirinho de exemplares novos chama a atenção. Logo na entrada, na parte dos lançamentos, os mais vendidos e as sugestões fisgam os clientes. Além dos livros, há espaços de leitura e outros produtos, como materiais escolares, presentes, brinquedos e produtos de informática.

Já nos sebos — como são chamadas as lojas que compram e vendem livros usados —, a proposta é outra. As imediações da Praça da Alfândega são um polo desse tipo de comércio, principalmente nas ruas dos Andradas, Riachuelo e General Câmara. A localização é estratégica: ali, os sebos atraem pessoas que circulam por pontos como a Casa de Cultura Mario Quintana, o Cais Embarcadero, o Mercado Público e a própria Praça da Alfândega.

Vendedores ouvidos pela reportagem afirmam que o movimento maior de clientes ocorre nos sábados à tarde. As faixas etárias dos leitores vão de crianças a idosos. A variedade de títulos também é enorme: desde livros técnicos e didáticos, passando por esotéricos e espirituais, até gibis antigos e livros infantis. No entanto, os líderes de vendas são os livros de literatura.

O preço é um dos principais atrativos: há exemplares a R$ 5 ou R$ 10 na parte dos saldos. Outros, mais raros, chegam a custar R$ 1 mil ou R$ 2 mil. Juan Schenkel, 34 anos, dono do Sebo Café Riachuelo, conta:

— Às vezes, você coloca um livro e pensa que não vai vender nunca, mas acaba vendendo. No sábado passado, tinha um gibi sem as capas. Um menino olhou e leu a parte de fora, que estava toda rasgadinha. Ele pagou R$ 5 e comprou.

Preços acessíveis em saldos são um dos atrativos de sebos, como são chamadas as lojas de livros usados. Renê Almeida / Agencia RBS

Espaço de nostalgia

Peter Dullius, 75 anos, dono do sebo Beco dos Livros, acredita que houve um aumento na procura por livros nos últimos anos — para ele, a leitura no digital "não pegou". Nesse contexto, os sebos são um local nostálgico, segundo o comerciante:

— Aqui, você pode ver o livro que leu quando era criança, o que não conseguiu comprar na época ou que perdeu. Muitas pessoas que vêm aqui perderam livros na enchente. É aquele livro que ganhou de presente, do qual tem uma lembrança.

Dullius acredita que diferentes fatores ajudam a explicar o gosto do porto-alegrense pela leitura.

Porto Alegre sempre teve feira do livro grande. E tem o clima, que favorece a leitura: é bom ficar em casa lendo. É uma vantagem sobre outros Estados. Além disso, somos um povo politizado. PETER DULLIUS, 75 ANOS Dono de sebo no Centro de Porto Alegre

O papel das feiras do livro

Porto-alegrenses consideram as feiras do livro o evento cultural mais importante da cidade, revelou pesquisa. Renan Mattos / Agencia RBS

Outro dado que chama a atenção na pesquisa é que as feiras do livro são consideradas o evento cultural mais importante da Capital — esse tipo de atividade é mencionado por 25% dos moradores, maior índice entre todas as 27 capitais, cuja média é de 4%.

Para o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur, a pesquisa reforça a importância da Feira do Livro de Porto Alegre, que para ele, tem a função de levar o livro a um público que normalmente não tem acesso:

— Ficamos felizes de fazer parte desses números. O acesso ao livro é muito importante. A Feira tem esse papel fundamental de incentivar, criar o hábito da leitura e dar acesso ao livro.