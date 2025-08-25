Morre a escritora baiana Esther Largman, autora de "Jovens Polacas"

Esther Regina Largman tinha 91 anos. Ricardo Largman / Arquivo Pessoal

Faleceu no dia 13 de agosto, no Rio de Janeiro, aos 91 anos, a escritora Esther Regina Largman, autora do polêmico romance Jovens Polacas. Com prefácio do gaúcho Moacyr Scliar, o livro foi adaptado para o teatro, em São Paulo, e para as telas de cinema.

Jovens Polacas foi baseado em pesquisas históricas sobre o drama de jovens judias que, para escapar da miséria na Europa do início do século 20, ingenuamente aceitavam propostas de casamento e de emprego na América do Sul, onde passavam a ser exploradas sexualmente.

Natural de Salvador, Bahia, Esther se graduou em História na Faculdade Nacional de Filosofia, no Rio de Janeiro, e assina duas outras obras ficcionais inspiradas em eventos históricos com temática judaica.

A primeira é Jan e Nassau, em que o nobre holandês Maurício de Nassau relembra os tempos em que dominou Pernambuco no decorrer de 11 jantares. A segunda é Tio Kuba nos Trópicos, que recebeu o prêmio Lima Barreto ao descrever a trajetória de sua família — desde os anos 700, na planície do Volga, até os dias de hoje, no Brasil — para fazer um retrato alentado da diáspora judaica.