Milton Hatoum é eleito novo membro da Academia Brasileira de Letras

Milton assinou obras como "Dois irmãos", "Cinzas do Norte", "Órfãos do Eldorado" e "A cidade ilhada". Fabio Setimio / Divulgação

O escritor Milton Hatoum foi eleito, nesta quinta-feira (14), para a Cadeira 6 da Academia Brasileira de Letras. Ele vai ocupar o lugar do jornalista Cícero Sandroni que morreu em junho deste ano.

Ele ganhou 33 dos 34 votos. O pernambucano Antônio Campos recebeu um voto. Angelos D'Arachosia, Antônio Campos, Cezar Augusto da Silva, Eduardo Baccarin-Costa e Paulo Renato Ceratti também estavam inscritos na vaga.

Hatoum nasceu em Manaus, em 1952. Ele é romancista, contista, ensaísta, tradutor e professor universitário. Em 1989, ele ganhou o prêmio Jabuti de Melhor Romance por Relato de um certo Oriente – obra foi posteriormente adaptado ao cinema.

Segundo o presidente da ABL, Merval Pereira, Hatoum é o maior escritor brasileiro vivo.

O Acadêmico Ruy Castro comemorou a eleição de Hatoum:

— Grande contribuição, grande romancista, representante de uma geração de ficcionistas. A Academia sempre teve gente de diversas origens, de todos os lugares, como João do Rio, Pedro Lessa. É uma geração mais jovem que está chegando e tem uma grande contribuição a dar.

Para Miriam Leitão – que pela primeira vez participou de uma eleição na ABL –, Hatoum é um grande romancista, de primeira grandeza e categoria da literatura brasileira.