Luto de três dias no RS: veja homenagens a Luis Fernando Verissimo

Escritor faleceu neste sábado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Neste sábado (30), o Brasil se despede do cronista Luis Fernando Verissimo. O escritor, 88 anos, enfrentava a doença de Parkinson e sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em 2021. Ele estava internado desde 11 de agosto no Hospital Moinhos de Vento, na Capital, devido a um princípio de pneumonia.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou luto oficial de três dias no Estado. Em nota, lamentou a morte de Verissimo, "autor de crônicas inesquecíveis e criador de personagens que se tornaram parte do imaginário brasileiro, Verissimo deixa um legado que permanecerá vivo em suas palavras, sempre atuais e cheias de sensibilidade e humor."

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também prestou sua homenagem no X: "Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort".

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, manifestou seus sentimentos à família e amigos de Luis Fernando Verissimo e exaltou a obra do cronista em uma postagem no Instagram: "Sinto muito a perda do mestre Luís Fernando Veríssimo, brasileiro que ostentou distinção na escrita por meio de suas crônicas e livros que traduziam o Brasil com humor, sátiras e uma inteligência ímpar".

Em uma postagem no Instagram, o cartunista Angeli expressou sua solidariedade à família de Verissimo, acompanhado de uma charge que mostra o cronista com uma de suas paixões: o saxofone.

O dramaturgo Walcyr Carrasco usou a rede social X para prestar uma homenagem ao escritor, o qual definiu como "gigante que fez da simplicidade sua genialidade".

Verissimo começou a carreira como revisor do jornal Zero Hora, que anos mais tarde publicaria suas crônicas. A diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS, Marta Gleich, destacou a importância do escritor para o jornal:

— Luis Fernando Verissimo foi, por décadas, uma das presenças mais consistentes de Zero Hora, onde elevou a crônica ao patamar de reflexão cultural e social. Com precisão de linguagem, criatividade, ricos personagens e olhar único sobre as sutilezas do cotidiano, conferiu ao jornal uma dimensão literária singular, ampliando sua relevância. A contribuição de Verissimo ajudou a consolidar Zero Hora como espaço de convivência entre informação e literatura, no qual o leitor encontrava não apenas notícia, mas também interpretação sensível e irônica do país e de sua época — disse.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o publisher e presidente do Conselho do Grupo RBS, Nelson Sirotksy, falou sobre a importância de Luis Fernando Verissimo para a literatura brasileira.

— A obra de Luis Fernando Verissimo é tão sólida, é tão importante, é tão relevante, que ela se eterniza. As próximas gerações terão a oportunidade de ler os livros, de ler as crônicas que o Luis Fernando produziu ao longo de toda a sua vida. Então, esse é um desses profissionais, uma dessas pessoas que literalmente são imortais — destacou Sirotsky — Nós da RBS temos uma gratidão muito grande à colaboração que o Luis Fernando deu especialmente para a Zero Hora — concluiu.