Luis Fernando Verissimo segue em estado grave na UTI

O escritor Luis Fernando Verissimo segue internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O boletim médico divulgado no final da manhã desta segunda-feira (18) reafirma que ele esta na UTI e recebendo as medidas de suporte necessárias.

Segundo a família do autor de 88 anos, que é um dos mais importantes cronistas brasileiros, ele havia sido internado na semana passada e a situação se agravou no domingo (17). Verissimo enfrenta um quadro de pneumonia.

"O Hospital Moinhos de Vento informa que o paciente Luis Fernando Verissimo permanece internado no Centro de Terapia Intensiva Adulto da instituição, em estado grave, recebendo todas as medidas de suporte necessárias", diz o boletim médico.

Problemas de saúde

O escritor apresentou outros problemas de saúde nos últimos anos. Em janeiro de 2021, Verissimo sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Na ocasião, estava em sua casa, em Porto Alegre, e escrevia uma crônica a respeito dos Estados Unidos para o jornal O Globo.

Ele optou por terminá-la no dia seguinte, mas passou mal durante a madrugada e foi levado a um hospital, onde se constatou o problema de saúde. Àquela época, o autor vinha em recuperação de uma cirurgia na mandíbula em novembro de 2020, poucos meses antes.

O AVC afetou uma parte cognitiva de seu cérebro, dificultando a ordenação de seus pensamentos, ainda que compreendesse o que se passava ao redor. Desde então, passou por uma recuperação lenta e gradual e também por alguns fatos inusitados — como a sua maior facilidade para se comunicar em inglês, língua em que se tornou fluente por conta da infância nos Estados Unidos, quando o seu pai trabalhou como diplomata no país.

Carreira

Filho do escritor Erico Verissimo, seguiu os passos do pai na literatura e se tornou conhecido por seus textos em formato de crônicas, contos e poemas.