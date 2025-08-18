Luis Fernando Verissimo segue em estado grave na UTI

O escritor Luis Fernando Verissimo segue internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O boletim médico divulgado no final da manhã desta segunda-feira (18) reafirma que ele esta na UTI e recebendo as medidas de suporte necessárias.
Segundo a família do autor de 88 anos, que é um dos mais importantes cronistas brasileiros, ele havia sido internado na semana passada e a situação se agravou no domingo (17). Verissimo enfrenta um quadro de pneumonia.
"O Hospital Moinhos de Vento informa que o paciente Luis Fernando Verissimo permanece internado no Centro de Terapia Intensiva Adulto da instituição, em estado grave, recebendo todas as medidas de suporte necessárias", diz o boletim médico.
Problemas de saúde
O escritor apresentou outros problemas de saúde nos últimos anos. Em janeiro de 2021, Verissimo sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Na ocasião, estava em sua casa, em Porto Alegre, e escrevia uma crônica a respeito dos Estados Unidos para o jornal O Globo.
Ele optou por terminá-la no dia seguinte, mas passou mal durante a madrugada e foi levado a um hospital, onde se constatou o problema de saúde. Àquela época, o autor vinha em recuperação de uma cirurgia na mandíbula em novembro de 2020, poucos meses antes.
O AVC afetou uma parte cognitiva de seu cérebro, dificultando a ordenação de seus pensamentos, ainda que compreendesse o que se passava ao redor. Desde então, passou por uma recuperação lenta e gradual e também por alguns fatos inusitados — como a sua maior facilidade para se comunicar em inglês, língua em que se tornou fluente por conta da infância nos Estados Unidos, quando o seu pai trabalhou como diplomata no país.
Carreira
Filho do escritor Erico Verissimo, seguiu os passos do pai na literatura e se tornou conhecido por seus textos em formato de crônicas, contos e poemas.
Na década de 1980, além de seu personagem mais famoso, O Analista de Bagé, publicou também Sexo na Cabeça, A Mesa Voadora, O Jardim do Diabo e Orgias. Nos anos 1990, O Santinho, A Eterna Privação do Zagueiro Absoluto, Gula — O Clube dos Anjos e Histórias Brasileiras de Verão. Na década de 2000, A Décima Segunda Noite, Banquete Com Os Deuses, Comédias Para Se Ler Na Escola e Os Espiões e também obras mais recentes, como Diálogos Impossíveis e Os Últimos Quartetos de Beethoven e Outros Contos.