Luis Fernando Verissimo, mestre da crônica e do humor, morre aos 88 anos

Escritor e cartunista criou personagens inesquecíveis como o Analista de Bagé, a Velhinha de Taubaté e a Família Brasil

Zero Hora

