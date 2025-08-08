"Quem prepara o jantar dos homens?", questiona livro sobre o papel invisível das mulheres na economia

Giordana Cunha indica "O Lado Invisível da Economia", de Katrine Marçal. Reprodução / Agencia RBS

O Lado Invisível da Economia, da jornalista econômica Katrine Marçal, é um convite para repensar a forma como entendemos o funcionamento da economia. O livro fala sobre o papel das mulheres no sistema econômico e, por consequência, na estrutura social como um todo.

Antes de propor reflexões mais profundas, a autora apresenta os conceitos básicos da economia, usando como ponto de partida a obra A Riqueza das Nações, de Adam Smith, filósofo e economista considerado o pai do capitalismo. Para ele, a economia se baseia na ideia de que cada indivíduo age a partir de seus próprios interesses, e que o foco tem que ser na produção e no lucro. Durante a leitura, é possível até visualizar aquele típico empresário retratado em filmes.

Uma virada de chave importante acontece quando a autora pergunta: "Quem preparou o jantar desse fulano?"

A partir daí, nos damos conta que, por trás de trajetórias de sucesso, alguma mulher teve de assumir tarefas domésticas e de cuidado; além de perceber que muitas das tarefas que mantêm a sociedade funcionando — como cuidar, limpar e alimentar — não são consideradas "trabalho", embora sejam essenciais.

Outras questões sobre o tema são propostas pela autora. Difícil demais resumi-las por aqui. Vale a pena conferir e refletir.

