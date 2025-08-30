Livros

Última despedida
Luis Fernando Verissimo é sepultado em Porto Alegre

Em meio a aplausos, o corpo do escritor deixou o Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa, onde estava sendo velado, e foi encaminhado ao cemitério São Miguel e Almas, em cerimônia restrita a familiares

Carlos Rollsing

Camila Bengo

