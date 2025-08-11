Divulgada programação da 52ª Feira do Livro de Santa Maria

A 52ª edição da Feira do Livro de Santa Maria já tem programação confirmada. O evento é o segundo mais antigo do tipo na América Latina, atrás apenas do realizado em Porto Alegre.
Em 2025, as atividades vão de 22 de agosto a 6 de setembro, com ações na Praça Saldanha Marinho, na região central da cidade, além da Biblioteca Henrique Bastide, no bairro Nossa Sra. de Fátima, e na Praça CEU, localizada na Nova Santa Marta.
Durante mais de duas semanas, o público poderá conferir uma programação cultural inteiramente gratuita, que inclui lançamentos de livros, oficinas, apresentações musicais, espetáculos teatrais e bate-papos com autores.
Em 2024, foram mais de 30 mil livros vendidos e 270 lançamentos de obras. A expectativa, neste ano, é superar esses números.
Homenagem a Veríssimo
Nesta edição, a feira faz homenagem aos 120 anos de nascimento de Erico Verissimo e aos 50 anos da morte do escritor gaúcho, nascido em Cruz Alta em 17 de dezembro de 1905.
Sobre esta temática, uma das atrações especiais acontecerá no dia 5 de setembro, quando o ator Thiago Lacerda conduzirá uma leitura de trechos da obra O Tempo e o Vento, exibida pela TV Globo e na qual interpretou o icônico Capitão Rodrigo. A atividade contará também com a presença da escritora Fernanda Verissimo, neta do autor.
Atrações nacionais
Além de Lacerda, já confirmaram presença Leticia Wierzchowski, autora da A Casa das Sete Mulheres, e Nelson Motta, compositor, produtor e jornalista. Ambos conduzirão bate-papos especiais sobre carreira e experiências.
Mais homenagens
O patrono desta edição é o escritor e engenheiro civil Athos Ronaldo Miralha da Cunha, um dos grandes nomes da literatura gaúcha contemporânea. Já o artista plástico Juan Amoretti é o professor homenageado.
Programação
Durante a semana, os espetáculos infantis serão direcionados às escolas de Santa Maria e região. Já aos fins de semana, essas atrações serão abertas ao público em geral, mediante retirada antecipada de ingressos pelo site do Theatro Treze de Maio, a partir de um dia antes de cada apresentação.
A feira funcionará de domingo a sexta-feira, das 13h30min às 19h30min, e aos sábados, das 10h às 19h30min.
Agosto
Sexta-feira (22)
18h - Abertura oficial da 52ª Feira do Livro de Santa Maria
Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre - Show: A Sbornia Kontr`Atracka
Local: Theatro Treze de Maio
Sábado (23)
15h - Espetáculo O Leão na Sala de Aula (Grupo Gatelupa)
Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre - Letícia Wierzchowski: A alegria da escrita - Local: Theatro Treze de Maio
Domingo (24)
15h - Espetáculo Barquinho de Papel (Grupo Alecrim Arte Música)
Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre - Painel: Vida e obra de Érico Veríssimo
Local: Theatro Treze de Maio
Segunda-feira (25)
14h30min - Espetáculo: Suzinho e sua banda de um homem só
Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre - Nelson Motta
Local: Theatro Treze de Maio
Terça-feira (26)
14h30min - Espetáculo Memórias de Céu e Terra
Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre - É manso mas morde: a música de Nico Nicolaiewsky, com Arthur de Faria
Local: Theatro Treze de Maio
Quarta-feira (27)
19h - Livro Livre - Espetáculo Bailei na Curva
Local: Theatro Treze de Maio
Quinta-feira (28)
9h - Oficina de escrita potencial com Maria Clara Carneiro
Local: Biblioteca Henrique Bastide
14h30min - Espetáculo Em busca da Amazônia
Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre - Espetáculo Tudo ao Seu Tempo, com Sandro Cartier
Local: Theatro Treze de Maio
Sexta-feira (29)
9h - Oficina de quadrinhos para quem não desenha, com Nielson Zeni
Local: Biblioteca Henrique Bastide
14h30min - Espetáculo Passageiros da Alegria
Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre - Noite do Patrono
Local: Theatro Treze de Maio
Sábado (30)
15h - Espetáculo Contos de Ananse Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre - Jessé Souza
Local: Theatro Treze de Maio
Domingo (31)
15h - Espetáculo Jardim de Luz
Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre - Show: Evelíny - Mamãe I Love You
Local: Theatro Treze de Maio
Setembro
Segunda-feira (1º)
14h30min - Espetáculo E Agora?
Local: Theatro Treze de Maio
16h30min - Lançamento do programa Cidades Educadoras
Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre - Exibição do documentário Verônica
Local: Theatro Treze de Maio
Terça-feira (2)
14h30min - Espetáculo Contos de folha e flor
Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre - Erico: Um solo de clarineta
Local: Theatro Treze de Maio
Quarta-feira (3)
14h30min - Espetáculo Circo de Umbigo
Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre
Local: Theatro Treze de Maio
Quinta-feira (4)
14h30min - Espetáculo: O Visconde de Terralba
Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre - Show: Mulheres em Movimento
Local: Theatro Treze de Maio
Sexta-feira (5)
14h30min - Espetáculo: Katupiry Palhashow
Local: Theatro Treze de Maio
19h - Livro Livre - Thiago Lacerda - Local: Theatro Treze de Maio
Sábado (6)
15h - Espetáculo Borogodó
Local: Praça Saldanha Marinho
19h - Livro Livre - Espetáculo Incidente em Antares
Local: Theatro Treze de Maio