Divulgada programação da 52ª Feira do Livro de Santa Maria

Além da Praça Saldanha Marinho, no centro, outros dois locais terão atividades da Feira do Livro. Eduardo Ramos / Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

A 52ª edição da Feira do Livro de Santa Maria já tem programação confirmada. O evento é o segundo mais antigo do tipo na América Latina, atrás apenas do realizado em Porto Alegre.

Em 2025, as atividades vão de 22 de agosto a 6 de setembro, com ações na Praça Saldanha Marinho, na região central da cidade, além da Biblioteca Henrique Bastide, no bairro Nossa Sra. de Fátima, e na Praça CEU, localizada na Nova Santa Marta.

Durante mais de duas semanas, o público poderá conferir uma programação cultural inteiramente gratuita, que inclui lançamentos de livros, oficinas, apresentações musicais, espetáculos teatrais e bate-papos com autores.

Em 2024, foram mais de 30 mil livros vendidos e 270 lançamentos de obras. A expectativa, neste ano, é superar esses números.

Homenagem a Veríssimo

Nesta edição, a feira faz homenagem aos 120 anos de nascimento de Erico Verissimo e aos 50 anos da morte do escritor gaúcho, nascido em Cruz Alta em 17 de dezembro de 1905.

Sobre esta temática, uma das atrações especiais acontecerá no dia 5 de setembro, quando o ator Thiago Lacerda conduzirá uma leitura de trechos da obra O Tempo e o Vento, exibida pela TV Globo e na qual interpretou o icônico Capitão Rodrigo. A atividade contará também com a presença da escritora Fernanda Verissimo, neta do autor.

Atrações nacionais

Além de Lacerda, já confirmaram presença Leticia Wierzchowski, autora da A Casa das Sete Mulheres, e Nelson Motta, compositor, produtor e jornalista. Ambos conduzirão bate-papos especiais sobre carreira e experiências.

Mais homenagens

O patrono desta edição é o escritor e engenheiro civil Athos Ronaldo Miralha da Cunha, um dos grandes nomes da literatura gaúcha contemporânea. Já o artista plástico Juan Amoretti é o professor homenageado.

Programação

Durante a semana, os espetáculos infantis serão direcionados às escolas de Santa Maria e região. Já aos fins de semana, essas atrações serão abertas ao público em geral, mediante retirada antecipada de ingressos pelo site do Theatro Treze de Maio, a partir de um dia antes de cada apresentação.

A feira funcionará de domingo a sexta-feira, das 13h30min às 19h30min, e aos sábados, das 10h às 19h30min.

Agosto

Sexta-feira (22)

18h - Abertura oficial da 52ª Feira do Livro de Santa Maria

Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre - Show: A Sbornia Kontr`Atracka

Local: Theatro Treze de Maio

Sábado (23)

15h - Espetáculo O Leão na Sala de Aula (Grupo Gatelupa)

Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre - Letícia Wierzchowski: A alegria da escrita - Local: Theatro Treze de Maio

Domingo (24)

15h - Espetáculo Barquinho de Papel (Grupo Alecrim Arte Música)

Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre - Painel: Vida e obra de Érico Veríssimo

Local: Theatro Treze de Maio

Segunda-feira (25)

14h30min - Espetáculo: Suzinho e sua banda de um homem só

Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre - Nelson Motta

Local: Theatro Treze de Maio

Terça-feira (26)

14h30min - Espetáculo Memórias de Céu e Terra

Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre - É manso mas morde: a música de Nico Nicolaiewsky, com Arthur de Faria

Local: Theatro Treze de Maio

Quarta-feira (27)

19h - Livro Livre - Espetáculo Bailei na Curva

Local: Theatro Treze de Maio

Quinta-feira (28)

9h - Oficina de escrita potencial com Maria Clara Carneiro

Local: Biblioteca Henrique Bastide

14h30min - Espetáculo Em busca da Amazônia

Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre - Espetáculo Tudo ao Seu Tempo, com Sandro Cartier

Local: Theatro Treze de Maio

Sexta-feira (29)

9h - Oficina de quadrinhos para quem não desenha, com Nielson Zeni

Local: Biblioteca Henrique Bastide

14h30min - Espetáculo Passageiros da Alegria

Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre - Noite do Patrono

Local: Theatro Treze de Maio

Sábado (30)

15h - Espetáculo Contos de Ananse Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre - Jessé Souza

Local: Theatro Treze de Maio

Domingo (31)

15h - Espetáculo Jardim de Luz

Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre - Show: Evelíny - Mamãe I Love You

Local: Theatro Treze de Maio

Setembro

Segunda-feira (1º)

14h30min - Espetáculo E Agora?

Local: Theatro Treze de Maio

16h30min - Lançamento do programa Cidades Educadoras

Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre - Exibição do documentário Verônica

Local: Theatro Treze de Maio

Terça-feira (2)

14h30min - Espetáculo Contos de folha e flor

Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre - Erico: Um solo de clarineta

Local: Theatro Treze de Maio

Quarta-feira (3)

14h30min - Espetáculo Circo de Umbigo

Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre

Local: Theatro Treze de Maio

Quinta-feira (4)

14h30min - Espetáculo: O Visconde de Terralba

Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre - Show: Mulheres em Movimento

Local: Theatro Treze de Maio

Sexta-feira (5)

14h30min - Espetáculo: Katupiry Palhashow

Local: Theatro Treze de Maio

19h - Livro Livre - Thiago Lacerda - Local: Theatro Treze de Maio

Sábado (6)

15h - Espetáculo Borogodó

Local: Praça Saldanha Marinho