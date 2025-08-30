“A velhice é uma sacanagem, mas a gente tem que aceitar”: relembre entrevista de Luis Fernando Verissimo a Ruy Ostermann

As opiniões marcantes e bem-humoradas de Luis Fernando Verissimo sobre o país, a cultura e a própria vida foram acompanhadas de perto pela plateia que lotou o Centro Cultural Erico Verissimo durante o programa Encontros com o Professor da rádio CBN, apresentado pelo jornalista Ruy Carlos Ostermann, em setembro de 2013.
Verissimo morreu neste sábado (30), aos 88 anos. Ostermann faleceu no fim de junho.
A conversa em 2013 começou com questionamentos sobre as manifestações de rua que ocorriam então e os possíveis reflexos na cultura. Ao se mostrar otimista, o cronista lembrou que o conflito provoca a arte:
— No Brasil não falta assunto pra fazer humor.
Ao ser questionado se tinha muitas lembranças do pai, Luis Fernando destacou a coerência, bondade e a presença de Erico na família.
— Foi um exemplo de homem correto e coerente, apesar de ser cobrado por esquerda e direita, mesmo sem ser um ativista político — refletiu.
Na segunda parte do programa, Verissimo revelou que era excessivamente tímido na juventude.
— Quando era garoto tinha uma timidez quase doentia. Sempre tentava escapar da sala quando tinha visita — contou.
Ao falar sobre os problemas de saúde, como uma internação por gripe A em 2012, Verissimo mais uma vez demonstrou seu bom humor:
— A velhice é uma sacanagem, mas a gente tem que aceitar.