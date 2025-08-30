“A velhice é uma sacanagem, mas a gente tem que aceitar”: relembre entrevista de Luis Fernando Verissimo a Ruy Ostermann

Verissimo morreu aos 88 anos. Raul Krebs / Divulgação

As opiniões marcantes e bem-humoradas de Luis Fernando Verissimo sobre o país, a cultura e a própria vida foram acompanhadas de perto pela plateia que lotou o Centro Cultural Erico Verissimo durante o programa Encontros com o Professor da rádio CBN, apresentado pelo jornalista Ruy Carlos Ostermann, em setembro de 2013.

A conversa em 2013 começou com questionamentos sobre as manifestações de rua que ocorriam então e os possíveis reflexos na cultura. Ao se mostrar otimista, o cronista lembrou que o conflito provoca a arte:

— No Brasil não falta assunto pra fazer humor.

Ao ser questionado se tinha muitas lembranças do pai, Luis Fernando destacou a coerência, bondade e a presença de Erico na família.

— Foi um exemplo de homem correto e coerente, apesar de ser cobrado por esquerda e direita, mesmo sem ser um ativista político — refletiu.

Na segunda parte do programa, Verissimo revelou que era excessivamente tímido na juventude.

— Quando era garoto tinha uma timidez quase doentia. Sempre tentava escapar da sala quando tinha visita — contou.

Ao falar sobre os problemas de saúde, como uma internação por gripe A em 2012, Verissimo mais uma vez demonstrou seu bom humor:

— A velhice é uma sacanagem, mas a gente tem que aceitar.

