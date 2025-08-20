"A Empregada": qual a ordem cronológica da série de livros de Freida McFadden

Os livros são escritos pela escritora norte-americana Freida McFadden. Instagram / @editoraarqueiro / Reprodução

A saga A Empregada, escrita por Freida McFadden, é uma série de livros de suspense psicológico que conquistou leitores ao redor do mundo.

Repleta de reviravoltas, os livros acompanham a história da protagonista Millie, uma personagem com um passado sombrio que se envolve em situações cada vez mais perigosas enquanto trabalha como empregada em casas de famílias aparentemente normais.

Os livros prendem os fãs pelos novos mistérios e segredos, que conduzem os leitores.

Veja qual a ordem dos livros

1. A Empregada (Livro um)

O primeiro livro da série apresenta a protagonista Millie, uma mulher com um passado conturbado que aceita um emprego como empregada na casa dos Winchesters.

2. O Segredo da Empregada (Livro dois)

No segundo livro, ela deixa para trás a família dos Winchesters e busca um novo emprego. Ao parar na casa dos Garricks, ela descobre manchas de sangue que a deixam cada vez mais próxima de perigos.

3. O Casamento da Empregada (Conto)

O conto, que se passa entre o livro dois e três, traz a protagonista horas antes de seu casamento. A versão está disponível apenas como e-book.

4. A Empregada Está de Olho (Livro três)

No terceiro e último livro lançado, Millie está em uma nova fase da vida. Casada e vivendo em sua própria casa, ela tenta deixar o sombrio passado para trás. No entanto, a chegada de novos vizinhos pode lhe mostrar que o passado não é algo que pode ser esquecido.