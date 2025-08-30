Livros

Eterno
Notícia

"A comunicação na internet é rápida, mas geralmente superficial": relembre as últimas entrevistas de Luis Fernando Verissimo

Escritor conversou com Zero Hora em 2019 e 2020 sobre o início da carreira, a crônica na era digital e o humor frente aos novos tempos

Zero Hora

