"A comunicação na internet é rápida, mas geralmente superficial": relembre as últimas entrevistas de Luis Fernando Verissimo

Luis Fernando Verissimo concedeu entrevistas a Zero Hora em 2019 (na foto) e 2020. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em suas últimas grandes entrevistas a Zero Hora, em 2019 e 2020, Luis Fernando Verissimo relembrou o início da carreira, comentou a posição do cronista na era digital e celebrou a redução no espaço para estereótipos no humor. Tudo com a lucidez e a perspicácia que marcaram a trajetória do escritor, morto na madrugada deste sábado aos 88 anos.

A conversa de 2020, com Daniel Feix, teve como mote o lançamento da coletânea Verissimo Antológico: Meio Século de Crônicas, ou Coisa Parecida. A anterior, de 2019, com Alexandre Lucchese, tratou dos 50 anos de carreira do escritor.

Com o acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em 2021, que afetou sua capacidade de comunicação, Verissimo parou de conceder entrevistas.

Leia, a seguir, trechos das últimas conversas com Zero Hora.

Entrevista de 2019 sobre os 50 anos de carreira

Como foi o início no trabalho de cronista?

Comecei a trabalhar na Zero Hora, era no Centro, na Sete de Setembro, no início de 1967. Fazia literalmente de tudo. Até horóscopo. Fazia também a seção Programinha, sobre os bares. Às vezes, inventava um bar. O cronista principal do jornal era o Sérgio Jockyman (1930-2011). Eu já havia escrito alguns textos de opinião e, quando o Jockyman foi para a Caldas Júnior, me convidaram para ficar no lugar dele. Comecei a escrever todos os dias, sobre tudo. Foi na época brava da ditadura. Todos nós, jornalistas e cronistas, escrevíamos sob ameaça da censura.

A censura era um peso muito grande na hora de criar?

A gente já sabia o que podia e não podia dizer. Aqui no Sul, antes de mais nada houve a autocensura. Os jornais do Rio e São Paulo era censurados mesmo. Tinha que submeter as edições do jornal aos censores. Aqui foi mais autocensura. O pessoal não queria se incomodar, sabia quais eram os assuntos proibidos e se controlavam. Às vezes a gente escrevia uma crônica sabendo que não ia sair.

Como provocação?

Não. Quando escrevia uma crônica assim, nem mandava para o jornal. Sabia que não ia sair. Escrevia para satisfazer a mim mesmo. A gente sempre tinha uma crônica de reserva, na gaveta. Se uma não pudesse sair, mandava outra tratando de qualquer assunto leve, do sexo dos anjos.

Há 50 anos, a influência do cronista era mais ampla?

Era diferente. Há 50 anos, não existia internet. Hoje, são vários veículos de comunicação atuando. Em termos técnicos, isso determina muitas coisas. O contato do público com a informação é muito mais diluído. O texto permitia a você desenvolver uma ideia, uma posição. Já a comunicação na internet é rápida; porém, geralmente superficial. Isso influencia muito nosso trabalho. A questão técnica, digital, mudou tudo.

Em 2021, Luis Fernando Verissimo sofreu um AVC que afetou sua capacidade de comunicação (na foto, o autor em 2019). Mateus Bruxel / Agencia RBS

Entrevista de 2020 sobre o lançamento do livro "Verissimo Antológico"

A crônica é um gênero muitas vezes associado ao noticiário cotidiano, em certos casos funcionando como um comentário das notícias. É mais adequado a tempos de pandemia, crises institucionais e turbulência política? Ou, lembrando uma expressão que o senhor já usou para apresentar suas poesias: crônica numa hora dessas? Por quê?

A crônica é sempre um comentário, uma opinião pessoal. O estilo da crônica, o approach (abordagem), em bom português, depende do assunto e do humor do cronista. Você não pode escrever sobre tragédias como escreve sobre amenidades, o que explica a dificuldade em ser engraçado no Brasil hoje. Só no Brasil, não. No mundo.

O senhor costuma recorrer com frequência à ficção quando escreve crônica. Por quê?

A crônica pode ser o que você quiser. A melhor definição que conheço é: "crônica é o que você chamar de crônica", seja ficção ou não ficção. Muitas vezes se recorre à ficção para fazer um comentário na forma de metáfora ou sátira, por exemplo. Aí passa a ser uma ficção com segundas intenções.

O senhor escreveu uma crônica sobre a timidez nos anos 1980, muito antes da popularização da expressão "lugar de fala". Brincadeiras à parte, textos como esse, que falam sobre questões íntimas do autor, tiveram algum tipo de efeito terapêutico? Olhando em perspectiva, anos depois, pode-se dizer que algum texto o ajudou nesse sentido?

Confesso que não sei o que significa "lugar de fala". Preciso me atualizar. Quanto a, vez por outra, falar sobre o meu próprio umbigo, penso que existe um interesse moderado pelo assunto. E um umbigo, desde que encarado com bom gosto e senso estético, pode ser fascinante.

Atualmente parece haver mais consciência de raça e gênero, e o humor que apela a estereótipos tem sofrido com isso. Como o senhor vê essa situação?

Penso que houve um avanço. Estereótipos raciais e sociais como o homossexual exagerado, o judeu usurários o negro caricato etc. aparecem cada vez menos em programas humorísticos na TV. Aos poucos, nos civilizamos.



