Prêmio literário é cancelado após inscrições de obras de inteligência artificial

Indícios de IA foram identificados em pelo menos cem obras inscritas em prêmio literário. GamePixel / Adobe Stock

O uso de inteligência artificial (IA) para a elaboração de obras literárias resultou no cancelamento do Prêmio Kotter 2025, organizado pela Kotter Editorial, de Curitiba (PR). A decisão foi divulgada na sexta-feira (4) por meio das redes sociais.

"Pelo nosso compromisso com a idoneidade literária, diante da identificação de inúmeras obras recebidas terem sido geradas por IA e na impossibilidade de identificar com a certeza necessária esse uso, vimo-nos forçados a cancelar o concurso deste ano", anunciou a editora no Instagram.

Em entrevista ao g1, Silvio Kotter, criador da empresa, revelou que pelo menos 40 das 900 obras inscritas no prêmio apresentaram sinais claros do uso de IA e outras 60 têm indícios do uso das ferramentas de inteligência artificial.

— São muitos os indícios, que, quando se somam, aumentam a certeza. O mais óbvio é o texto impecável do ponto de vista formal: ortografia, gramática e sintaxe em texto de baixo valor literário. Se bem que o autor pode ter revisado à exaustão. Mas aí entram outras questões, cada vez mais abstratas, como o uso de palavras incomuns no português, mas bastante comuns no inglês: a IA escreve em português, mas "pensa em inglês" — explicou.

Kotter ainda comentou outros indícios:

— Outro ponto é a regularidade das passagens, o texto não cresce nem cai, se mantém em um brilho plástico.

Criado em 2024, o prêmio é destinado a livros autorais com destaque na abordagem de literatura, filosofia e política. O concurso deve ser retomado em 2026. A Kotter avalia métodos para assegurar a realização do prêmio no próximo ano e resolver o impasse sobre o uso de IA.

— Não dá para negar que a gente sente uma espécie de pesar. Claro está que as grandes obras mesmo jamais poderão ser geradas por IA, porque a IA segue padrões, e as grandes obras desafiam padrões, inovam — analisou o empresário.