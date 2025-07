O que estou lendo: "Todos os Fogos o Fogo", de Júlio Cortázar

André Ávila indica o livro "Todos os Fogos o Fogo". Reprodução / Agência RBS

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Todos os Fogos o Fogo, do argentino Júlio Cortázar, é uma coletânea de oito contos lançada em 1966. Cortázar foi um dos expoentes latinos do realismo fantástico, corrente literária que mistura o real com elementos absurdos, ora fantasiosos, ora ilógicos. A razão, como premissa, está descartada e, em seu lugar, o autor convida o leitor a mergulhar nas possibilidades quase oníricas dos contos.

"No começo, a moça do Dauphine havia insistido em fazer a contagem do tempo, se bem que o engenheiro do Peugeot estivesse pouco ligando."

Entre os contos que destaco, está o primeiro do livro: A Auto-Estrada do Sul. Um enorme congestionamento a caminho de Paris reúne personagens que não têm nome. São chamados pelos modelos dos seus carros, como a moça do Dauphine ou o casal do Peugeot 203 e sua filha pequena.

O tempo corre diferente, sem nunca o leitor perceber há quantas horas, dias, semanas ou meses os carros estão avançando poucos metros e logo parando. A espera pelo avanço e a raiva do tempo perdido se misturam com novas amizades criadas neste quase novo modelo social. Motoristas dividem comida, conversas, amores, encontros e desencontros na longa viagem pela auto-estrada do sul.

Já no conto A Saúde dos Doentes uma família vive um dilema. A matriarca com saúde frágil perde o filho mais novo, Alejandro, em um acidente de carro. Em razão de sua debilidade, os familiares decidem não contar a verdade e inventam uma repentina viagem a trabalho do caçula. Assim, escrevem uma carta contando as novidades como se fosse escrita por ele.

A saudade e a frustração da distância, nunca abreviada por uma visita durante as férias, são compartilhadas pela mãe em conversas com familiares, nas cartas trocadas com o filho e durante as visitas de toda quinta-feira da noiva do morto, que também mantém viva a ilusão da vida agitada de Alejandro.

Em meio ao esforço de toda a família e a desconfiança da mãe, o conto nos mergulha entre o real e a falsa verdade, com um final em que Cortázar nos deixa com um nó na cabeça - e na garganta.

Capa do livro "Todos os Fogos o Fogo", de Júlio Cortázar. Civilização Brasileira / Divulgação

"Todos os Fogos o Fogo", de Júlio Cortázar