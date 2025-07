O que estou lendo: "Jogo Sujo: O Mundo Secreto da Fifa", de Andrew Jennings

Eduardo Gabardo indica "Jogo Sujo: O Mundo Secreto da Fifa". Reprodução / Agencia RBS

Li o livro Jogo Sujo: O Mundo Secreto da Fifa pela primeira vez há 10 anos, quando estourou o chamado "Fifagate". Na época, sete dirigentes foram presos na Suíça, entre eles o brasileiro José Maria Marín, que era presidente da CBF. Foi o maior escândalo de corrupção da história do futebol mundial. No total, a investigação resultou no indiciamento de 34 réus.

Volta e meia pego o livro para dar uma olhada. Ainda mais em tempos de mudanças políticas no futebol. O livro foi escrito em 2006 pelo jornalista investigativo britânico Andrew Jennings, denunciando esquemas de corrupção, subornos e manipulações envolvendo dirigentes da Fifa, com destaque para o então presidente Joseph Blatter e outros altos executivos da entidade.

Jennings baseou sua investigação em documentos confidenciais, entrevistas e fontes internas, revelando como contratos milionários foram firmados em troca de propinas e como a Fifa operava como uma organização acima da lei, blindada por interesses políticos e comerciais.

Foram revelados acordos ilícitos com empresas de marketing esportivo e como decisões sobre sedes de Copas do Mundo foram influenciadas por favores e dinheiro. Ficou muito claro como teve início todo um sistema de perpetuação no poder nas confederações esportivas. E o que aconteceu na Fifa se espalhou por outras entidades, como Conmebol, CBF e federações estaduais.

Hoje, a situação mudou um pouco, e alguns processos ficaram mais transparentes. Mas o livro ajuda muito a entender como funciona a engrenagem do futebol fora de campo.

Capa do livro "Jogo Sujo", de Andrew Jennings. Reprodução / Divulgação

"Jogo Sujo: O Mundo Secreto da Fifa", de Andrew Jennings