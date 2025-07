O que estou lendo: "Herdeiras do Mar", de Mary Lynn Bracht

Rafaela Knevitz indica o romance "Herdeiras do Mar". Reprodução / Agencia RBS

Minha sugestão de leitura não é um livro leve para se manter na cabeceira, mas uma obra necessária para entender a realidade vivida pelos coreanos — especialmente pelas mulheres — durante a ocupação japonesa.

O romance Herdeiras do Mar, de Mary Lynn Bracht, acompanha a trajetória das irmãs Hana e Emi nesse contexto histórico, que vai de 1910 a 1945. Nesse período, o Império Japonês impôs políticas de assimilação cultural e controle, obrigando a população coreana a adotar nomes japoneses, aprender o idioma e, durante a Segunda Guerra, enviar civis para servir ao exército ou realizar trabalhos forçados.

A narrativa alterna os pontos de vista das duas irmãs. Em 1943, Hana, uma jovem haenyeo (expressão que designa mulheres da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, conhecidas por mergulhar no mar sem o uso de equipamentos de respiração para coletar frutos do mar) de 16 anos, é capturada por soldados japoneses ao tentar proteger a irmã caçula.

Ela é levada a um bordel militar e forçada a viver como "mulher de consolo" — termo usado para descrever as coreanas submetidas a exploração sexual por militares. O livro acompanha sua rotina em cativeiro, as tentativas de fuga e as consequências da violência sofrida.

Enquanto isso, Emi permanece na Coreia, sem saber o que aconteceu com Hana. Ao longo da vida, tenta seguir adiante, lidando com a ausência da irmã. Já idosa e vivendo no Japão, ela começa a revisitar memórias e verdades que foram silenciadas por décadas.

A obra se apoia em fatos históricos documentados sobre a colonização japonesa e o recrutamento forçado de mulheres coreanas para a escravidão sexual. Aborda temas como guerra, identidade, silenciamento e os impactos duradouros do trauma. Uma história difícil, mas importante de ser conhecida.

Capa do livro "Herdeiras do Mar", de Mary Lynn Bracht. Reprodução / Divulgação

"Herdeiras do Mar", de Mary Lynn Bracht