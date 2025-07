Morre o poeta Mario Pirata, aos 67 anos

O poeta porto-alegrense Mario Pirata morreu no domingo (20), aos 67 anos. O artista estava acamado e "em estado de saúde bastante delicado", conforme havia anunciado a família na sexta-feira (18). A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira, mas a causa do óbito não foi confirmada.

"Viemos compartilhar que ele se encontrado acamado, em estado de saúde bastante delicado, vivendo um processo de despedida deste plano", diz nota divulgada pelas filhas no perfil do escritor na sexta-feira.

O poeta deixa duas filhas: Maria e Tayhú. O velório é realizado até as 15h desta segunda-feira na Capela H do Cemitério São Miguel e Almas. Após a cerimônia, o corpo será cremado.

Informação da morte de Mario Pirata foi confirmada nos stories do perfil do poeta nesta segunda-feira.

Quem foi Mario Pirata

Mario Augusto Franco de Oliveira nasceu em Porto Alegre em 19 de agosto de 1957. Estudou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).