Morre a escritora Moina Rech, aos 93 anos

Moina Mary Fairon Rech foi uma das fundadoras da Academia de Letras de Santa Cruz do Sul. Juarez Rech / Arquivo Pessoal

A escritora Moina Mary Fairon Rech faleceu no dia 23 de julho, aos 93 anos. Natural de Santa Cruz do Sul, ela é autora de Uma Janela Para o Passado, livro em que conta sobre a vida no município do Vale do Rio Pardo durante a Segunda Guerra Mundial.

Moina foi membro fundadora da Academia de Letras de Santa Cruz do Sul, um importante nome no fomento da literatura e da cultura do município do Vale do Rio Pardo. Foi homenageada na Feira do Livro da sua cidade natal em 2011.

Também escreveu o romance A Casa do Bosque, reuniu relatos de viagens e memórias próprias em A Casa Sobre Rodas e levou a cozinha para suas páginas em A Cozinha e Eu.

Era filha de um imigrante irlandês, que mudou-se para Santa Cruz do Sul a fim de trabalhar na indústria do tabaco. Seu pai acabou por ficar no município do Vale do Rio Pardo após se apaixonar por sua mãe, descendente de alemães.

Foi casada com Cláudio (já falecido), com quem compartilhava o amor pela leitura e por escrever. Deixa os filhos Moira, Eduardo e Juarez, além de sete netos e quatro bisnetos. Também foi mãe de Ricardo Daniel, já falecido.