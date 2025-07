Martha Medeiros é eleita patrona da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre

Martha Medeiros foi anunciada nesta terça (22) como patrona da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre.

A escritora Martha Medeiros , 63 anos, foi eleita patrona da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre . A escolha foi divulgada pela Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) na manhã desta terça-feira (22), em evento na Capital.

A Feira deste ano será realizada de 31 de outubro a 16 de novembro na Praça da Alfândega, no Centro Histórico. Em 2024, o posto de patrono foi do escritor Sergio Faraco .

Martha destaca que o evento faz parte de sua vida. A homenagem chega no momento em que completa 40 anos de trajetória na literatura , tendo como marco inicial a publicação de seu primeiro livro, Strip-Tease.

Nomes confirmados

Neste ano, a Feira do Livro contará com, pelo menos, 12 convidados internacionais, 30 nacionais e em torno de 350 gaúchos. Conforme a organização do evento, esses números não são definitivos, pois o evento ainda está em produção.