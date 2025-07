Marcelo Rubens Paiva quebra perna durante voo para Portugal

Escritor fraturou dois ossos de uma das pernas: tíbia e a fíbula. Renato Parada / Divulgação

O escritor Marcelo Rubens Paiva sofreu um acidente durante um voo com destino a Portugal e fraturou dois ossos da pernas. Ele é autor do livro o livro Ainda estou aqui, que inspirou o longa homônimo de Walter Salles, vencedor do Oscar de melhor filme internacional em 2025.

O acidente aconteceu em 1º de julho, enquanto ele viajava de São Paulo a Porto pela companhia aérea portuguesa TAP. Apesar da ocorrência, o autor manteve sua participação em diversas feiras do livro no país europeu.

Segundo relato ao jornal O Globo, o acidente aconteceu após Paiva acionar o botão do assento para esticar as pernas. O mecanismo teria funcionado de forma brusca, prendendo sua perna sob a poltrona à frente.

Ao desembarcar no aeroporto, ele procurou atendimento médico, mas, inicialmente, foi avaliado com apenas um machucado no dedo. Nos dias seguintes, os sintomas se agravaram. A perna inchou, ficou roxa e ele começou a sentir espasmos. Após uma nova avaliação no hospital, foi constatada a fratura da tíbia e da fíbula.

— Não precisei ser operado, mas estou engessado e de molho — disse.