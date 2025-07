Cinco livros para conhecer a obra de Martha Medeiros

Nascida na Capital em 1961, Martha é formada em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e chegou a atuar como publicitária, mas foi na escrita que encontrou sua principal forma de expressão .

Cinco livros de Martha Medeiros

Strip-Tease (1985)

A coletânea de poemas é marcada por aspectos fundamentais da escrita da autora. Com sensibilidade e um toque de ironia, ela explora temas como a maturidade, as escolhas e a busca por autenticidade.

Doidas e Santas (2008)

O livro reúne cem crônicas que abordam de forma sensível e divertida as alegrias e as desilusões, os dramas e as delícias da vida adulta. Com diálogos inteligentes e anedotas, a obra também toca em temas como a maternidade e a complexidade das relações amorosas.