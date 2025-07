Ana Maria Gonçalves é a primeira mulher negra eleita na história da ABL

A eleição começou às 16h e contou com urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ana Maria Gonçalves recebeu 30 dos 31 votos possíveis. O outro voto foi para Eliane Potiguara.

"Escritora, roteirista e dramaturga, ela é autora do aclamado romance Um Defeito de Cor, vencedor do Prêmio Casa de las Américas (2007) e eleito como melhor livro de literatura brasileira do século 21 por júri da Folha de S.Paulo", descreveu a ABL em texto publicado em suas redes sociais.

Trajetória

O texto se debruça com profundidade sobre temas como escravidão, racismo, ancestralidade e resistência. Além do sucesso no meio literário, a obra inspirou o samba-enredo da escola de samba Portela no carnaval de 2024 no Rio de Janeiro.