



Luis Fernando Verissimo morreu aos 88 anos, mas as suas ideias seguirão presentes. Carlos Macedo / Agencia RBS

Se Luis Fernando Verissimo nos deixou, neste sábado (30), aos 88 anos, a sua obra será lembrada e estudada para sempre. Além, é claro, de tirar risadas inesperadas de quem se debruçar sobre ela.

As perspicazes e atemporais pílulas de sabedoria do escritor porto-alegrense, inclusive, tornaram-se o livro Veríssimas: Frases, Reflexões e Sacadas Sobre Quase Tudo (2016). É possível, na publicação, entender aquele 0,01% da genialidade do autor.

Abaixo, relembramos alguns dos pensamentos brilhantes do autor, seja os compilados na obra citada acima ou em entrevistas para Zero Hora.

Confira:

"Não existe maneira civilizada de um amor acabar. Amor que não acaba em cataclismo não era amor."

"A época de ouro de qualquer coisa é sempre a que veio antes da nossa."

"As conversas mais interessantes são as que não conseguimos ouvir."

"A felicidade é sempre uma acomodação."

"A falsa ideia, entre meus amigos, de que eu falo pouco se deve ao fato de que entre eles eu não tenho oportunidade. Eu não sou quieto, sou é muito interrompido."

"Um ateu é um crente que ainda não jogou na Sena acumulada."

"Hoje o superpoder que mais admiro ao ler quadrinhos é o de não envelhecer nunca, mas isto as crianças ainda não entendem."

"Vida: esse espaço aborrecido entre as refeições."

As frases emblemáticas de LFV viraram livro "Veríssimas". Jefferson Botega / Agencia RBS

"A vida é a melhor coisa que eu conheço para passar o tempo."

"Meu medo é que tenha outra vida após a morte, mas que seja só para debater esta."

"O que eu gostaria de ter feito e não fiz é ter completado vinte anos ontem."

"Vou morrer sem realizar o meu grande sonho: não morrer nunca."

"A falsa ideia, entre meus amigos, de que eu falo pouco se deve ao fato de que entre eles eu não tenho oportunidade. Eu não sou quieto, sou é muito interrompido."

"Depois de uma certa idade é temerário fazer aniversário. Que agonia! Todo 'parabéns' soa mesmo dito numa boa, como ironia."

"A frase mais enternecedora da língua portuguesa é 'esse é o colesterol bom'. E a mais bonita é 'os triglicerídeos estão normais'."

"Quanto a, vez por outra, falar sobre o meu próprio umbigo, penso que existe um interesse moderado pelo assunto. E um umbigo, desde que encarado com bom gosto e senso estético, pode ser fascinante."

"Estereótipos raciais e sociais como o homossexual exagerado, o judeu usurário, o negro caricato etc. aparecem cada vez menos em programas humorísticos na TV. Aos poucos, nos civilizamos."

"Eu sempre digo que, no Brasil, o fundo do poço é apenas uma etapa."

Luis Fernando Verissimo deixou uma série de reflexões e personagens para a posteridade. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

"Não é que eu não tivesse planos (para a vida). Eu tive vários, só que nenhum deles havia dado certo (risos). O primeiro deles era ser aviador, quando era garoto. Depois arquiteto. Mas eu não quis continuar a estudar. Só quando eu comecei no jornal foi que eu descobri a minha vocação. Quando me deram um espaço para escrever."

"Quem lembra do Pelé lembra que ele era um jogador muito objetivo. Mesmo quando ele fazia uma grande jogada, uma jogada bonita, era sempre em direção ao gol. Não era o brilho pelo brilho. Era sempre em direção ao gol. Acho que isso deveria ser uma lição para o escritor."

"Antes de mais nada, o cronista precisa ter lado. É preciso deixar claro o seu lado."